Rétrospective : Notre regard en 10 articles sur l’année 2025 dans les Pyrénées-Orientales

Les fêtes de fin d’année riment avec sapins, bûches et autres traditions. C’est aussi le moment où l’on se pose pour regarder dans le rétroviseur et faire le point sur l’année écoulée.

Pour cette étape incontournable, chaque membre de l’équipe de Made In Perpignan a sélectionné ses articles représentatifs de l’année 2025.

Le choix de Maïté

En août 2025, après plusieurs rencontres, nous avions réussi à mettre suffisamment en confiance Zoé* pour qu’elle nous autorise à livrer une partie de son histoire. Un témoignage fort qui illustre une triste réalité, celle de la prostitution des mineures. Des gestes qui détruisent à petit feu et pour longtemps ces très jeunes filles qui bien malgré elles se retrouvent entre les mains d’hommes qui volent leurs innocences pour assouvir leur désir. Un article qui a suscité de nombreux commentaires sur les réseaux sociaux, mais qui a eu de l’impact sur de nombreux lecteurs et surtout sur son autrice.

Grâce à la DILCRAH, Made In Perpignan a réalisé une série d’articles aux côtés du Centre LGBT66. Celui de son président, Guy Gaultier, explique les actions de l’association auprès des jeunes des Pyrénées-Orientales. Le militant associatif a tenu a rappelé qu’en 2025, ces interventions étaient encore et toujours nécessaires. Ces six articles ont permis de mettre des mots et des images sur parcours de ces personnes LGBTQIA+, de leur souffrance face à une société qui parfois les rejette, jusqu’à leur action militante. Des témoignages importants pour que chacun et chacune puisse vivre sans risquer d’être mis au ban de la société.

Le choix de Sébastien

En 2025, Made in Perpignan a voulu mettre des visages et des récits sur le mot « précarité ». Pour raconter, témoigner et donner la parole à ceux que l’on n’entend jamais mais que le débat public stigmatise à longueur de journée. Ils seraient « assistés », « fainéants » et finalement un peu responsables de leur situation. Comme si la précarité et la pauvreté étaient un choix… Parce que notre rédaction est attachée à la compréhension sensible et nuancée du monde, nous avons décidé de raconter des parcours de vie qui montrent ce que signifie réellement le fait d’être confronté à la précarité dans sa chair.

Ce portrait d’Anne-Marie, bénévole auprès de sans-abris alors qu’elle vit elle même dans une situation très délicate, illustre l’humanité que l’on peut encore trouver dans notre société. Dans l’époque trouble et haineuse que nous traversons, il est important de mettre en lumière en ceux qui maintiennent l’espoir. La plume de Mona Bru trouve ici les mots avec justesse, précision et sans le moindre pathos. Un article précieux.

Depuis plusieurs années, notre département fait face à des situations de sécheresse critique. Nous documentons régulièrement les faits, au travers d’articles aux angles variés. Cette enquête de Philippe Becker prend de la hauteur et apporte une analyse précise et documentée sur l’un des projets les plus attendus – et les plus clivants – qui permettraient (peut-être) de « sauver » l’agriculture dans les Pyrénées-Orientales. Cet article illustre la volonté de Made in Perpignan de mettre en perspectives les enjeux structurants de notre département.

Le choix de Mona

6 ans après les samedis autour des ronds-points, les cahiers de doléances sont ouverts partout en France. Dans les Pyrénées-Orientales, on recense près de 1000 textes. Portraits de ces auteurs, en grande majorité anonymes, de ce “on” insaisissable qu’ils convoquent et de leurs revendications. Made in Perpignan dépeint la photographie d’un moment qui a marqué le pays et que les chercheurs peinent encore à saisir. Une mine d’or pour comprendre un mouvement encore bien présent dans les discours et les représentations.

Quand faire ses courses, aller au travail ou se soigner devient un périple. Il y a un an, un éboulement a séparé le hameau du Mas Pagris du reste d’Amélie-les-Bains. La trentaine d’habitants qui y vivent doit rouler 1 h 30 minimum sur une piste forestière pour tout déplacement. Sans avancée des travaux de réaménagement, certains ont déménagé, d’autres déploient des stratégies pour faire passer l’approvisionnement par la route. Un reportage pour comprendre comment s’organise le quotidien d’un hameau devenu une île de montagne.

Depuis la publication de cet article, le préfet des Pyrénées-Orientales s’est saisi du dossier et s’est rendu sur place. À cette occasion, une convention a été signée pour remettre en état la piste forestière.

Le choix de Philippe

Un article fort pour une problématique trop souvent mise sous le tapis, comme beaucoup de ce qui concerne les femmes. Dans ce reportage qui abat les idées reçues sur les profils concernés, enrichi de témoignages de jeunes femmes, la journaliste met en avant l’écart entre le droit et l’accès réel à l’IVG. On y retrouve de véritables parcours du combattant et des frontières franchies. Un sujet pertinent sachant que les Etats qui interdisent l’avortement ne sont pas forcément de lointains pays. Le plus près n’est qu’à quelques kilomètres de Perpignan, c’est l’Andorre. Sous une omerta pesante, des drames s’y jouent. Les idées rétrogrades sont parfois plus proches qu’on ne le croit.

Cet article présente le travail salutaire d’une association créée par d’anciens étudiants de l’université de Perpignan. Ces « chasseurs de mythes » utlisent et vulgarisent leurs connaissances en sciences humaines et sociales, pour déconstruire une désinformation rampante. Les préjugés sur l’assistanat sont pris en exemple. Essentiel à l’heure du règne des fake news, dans ce monde où les croyances obscurantistes reprennent de la vigueur et où la vérité se fait déclarative. Une initiative à mettre en parallèle avec une autre association qui accomplit du débunkage dans les Pyrénées-Orientales, FASD Zet 66.

Le choix d’Arnaud

Depuis début novembre, Made in Perpignan couvre l’épizootie de dermatose nodulaire contagieuse qui sévit dans les Pyrénées-Orientales. Bien avant que celle-ci ne s’invite dans les médias nationaux à la faveur des barrages sur les autoroutes et de sa propagation au reste de l’Occitanie. Doctrine sanitaire de l’État, craintes et positions des professionnels, éclairages scientifiques, manifestations citoyennes et paysannes… il manquait un seul article… Le récit de l’intérieur de l’abattage d’un troupeau.

Ce troupeau, ce fut celui d’Orensie, éleveuse installée à Prats-de-Mollo dans le Haut Vallespir. Ses 42 vaches ont toutes été tuées, le mercredi 3 décembre. Un reportage poignant signé Sébastien Leurquin.

Depuis le samedi 17 mai 2025, un parc du centre-ville de Perpignan porte le nom du cavalier et double champion olympique né en 1920 à Corneilla-del-Vercol : Pierre Jonquières d’Oriola.

Deux jours avant cette inauguration, Made In Perpignan livrait une enquête sur le parcours trouble de cette figure locale durant la Seconde Guerre mondiale : de son adhésion à la milice de Vichy à sa « dégradation nationale » au motif « d’indignité nationale », en passant par son arrestation en septembre 1944 et sa rétention au camp Joffre à Rivesaltes. Une plongée dans l’histoire et les archives des Pyrénées-Orientales.