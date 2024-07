Guide I Que faire au mois de juillet 2024 dans les Pyrénées-Orientales ?

Ce samedi 6 juillet 2024 sonne la fin de l’année scolaire pour 6.273.000 élèves et le début des vacances d’été. Vient alors le temps de la détente et des loisirs après ces longs mois passés sur les bancs de l’école. Quelles activités sont prévues au cours du mois de juillet dans les Pyrénées-Orientales ?

Des événements pour fêter l’été à Perpignan

Comme l’année dernière, de nombreux événements rythmeront le mois de juillet dans les Pyrénées-Orientales. Des fêtes et festivals rassemblant petits et grands et qui mettront à l’honneur la danse, la musique ou encore les arts de rue.

Du 6 juillet au 18 août, Têt en fête se réinstalle à Perpignan pour une quatrième édition. De 11h à 23h, du dimanche au mercredi et de 11h à minuit, du jeudi au samedi, les berges s’animent. Les habitants comme les touristes sont invités à rejoindre les terrasses, les chalets et les guinguettes.

L’été s’annonce rythmé avec le festival de rumba, l’hôtel Pams, la place République, la médiathèque et l’église des Grands Carmes seront animés par des rencontres, des conférences, des concerts et des ateliers. Une exposition sera également visible du 3 au 28 juillet dans la verrière de l’hôtel Pams.

Pour fêter l’été à Perpignan, la troisième édition des Scènes étoilées se tiendra du 7 au 12 juillet. Une programmation festive de cinq concerts sous les étoiles, au sein de l’église des Grands Carmes. Sans oublier la neuvième édition du Live au Campo du 22 au 28 juillet.

Les fêtes et festivals à ne pas manquer dans les Pyrénées-Orientales

Du 11 au 13 juillet, le festival Les Musicales de l’Agly prend place au jardin Loubet de Sceaury à Planèzes. En journée, des stages et des ateliers s’adresseront aux petits et grands tandis que des apéros concerts seront donnés en soirée.

Le 19 juillet, Mosset organise la Saint Donald, une fête de village placée sous le signe de la bonne humeur. La fête du racou, à Argelès-sur-Mer, se tiendra le même jour. Une soirée festive et conviviale avec des concerts aux styles variés. Sorède célèbrera la 17e édition de son festival de blues dans l’enceinte de son jardin municipal.

Du 20 au 21 juillet se tiendra le festival Bien Vivre 66 à Toulouges. Deux jours dédiés au bien-être et à la détente avec des exposants, des conférences, des ateliers et des spectacles. Aux mêmes dates, la fête de la Saint Jacques fera vibrer Canet-en-Roussillon. C’est aussi ce week-end-là qu’est organisée la 80e édition de la fête du Puig del Mas à Banyuls-sur-Mer et la festa major à Prats-de-Mollo-la-Preste.

La célèbre fête de la préhistoire de Tautavel aura lieu le 24 juillet. Pour l’occasion, le documentaire « Tautavel, vivre en Europe avant Néandertal » sera projeté en avant-première. Un marché artisanal sera également installé.

Des activités sportives sur le littoral catalan

Quoi de mieux que de profiter des vacances en étant sur la plage ? À Canet-en-Roussillon, le programme est complet : beach volley et zumba tous les lundis et jeudis, beach aquagym tous les lundis et vendredis, multi-sports le mardi, et beach fitness le vendredi. Le tout encadré par des éducateurs diplômés.

À Argelès-sur-Mer, l’été s’annonce intense avec des animations sportives du mardi au vendredi. Au programme : marche sportive, vélo tour découverte, yoga ou encore footing. Les gardes du littoral de Perpignan Méditerranée Métropole encadreront des visites à vélo pour faire découvrir la plage de Torreilles, l’une des dernières plages sauvages et protégées de la région.

Pour bien se réveiller et attaquer la journée, pourquoi ne pas participer à l’une des séances de gym organisées tous les mercredis au Barcarès ? Le même jour, des séances de zumba seront organisées à Sainte-Marie-la-Mer. Une bonne occasion de se remettre en forme en s’inspirant des danses latines.

Les visites découvertes dans les Pyrénées-Orientales

Les lundis, mercredis et jeudis de juillet, il sera possible de visiter la cité médiévale de Villefranche-de-Conflent à la lueur des flammes, une tradition des Pyrénées-Orientales.

Chaque lundi, excepté le 15 juillet, des visites nocturnes contées et musicales seront organisées au cloître d’Elne. Une façon de permettre au public de découvrir le riche patrimoine du centre historique de la ville. L’ancienne capitale du Roussillon met en place des visites immersives des fouilles archéologiques pour un voyage à travers vingt-sept siècles d’Histoire. Rendez-vous le 8 juillet au crépuscule.

Tous les lundis et jeudis, du 8 juillet au 6 septembre, les passionnés d’architecture pourront participer à une visite guidée de la chapelle de l’Ermitage à Font-Romeu.

Le 11, 16 et 25 juillet, des visites de l’étang et du village des pêcheurs de Canet-en-Roussillon seront encadrées par les gardes-animateurs de la Communauté Urbaine de Perpignan. L’occasion d’observer la faune et la flore depuis un sentier aménagé.

Les « coups de coeur » de la rédaction

Le 18 et le 25 juillet, les guides-conférenciers Corinne et François, organisent une visite théâtralisée de l’Hôtel de Ville de Perpignan. L’histoire du monument y sera racontée de manière décalée.

Des randonnées au soleil couchant à Bolquère seront organisées à plusieurs reprises en juillet. Un moment hors du temps où l’on peut croiser des biches et des cerfs mais aussi profiter de l’un des plus vastes panoramas des Pyrénées Catalanes.

Le carnaval d’été d’Amélie-les-Bains-Palalda aura lieu le 26 juillet. La soirée débutera par un apéritif musical puis se poursuivra par le traditionnel défilé des chars, pour finir par un grand bal.

À l’image des Trobades de Perpignan, le village de Castelnou organise ses journées médiévales. Durant deux jours, le 27 et 28 juillet, les plus curieux pourront faire un bond dans le passé et vivre comme à l’époque du Moyen Âge.

Le programme des soirées à Perpignan

Chaque lundi, les orchestres traditionnels Mil·lenària, Principal del Rosselló, Els Casenoves, Nova Germanor et Sol de Banyuls joueront tour à tour place de la Loge. Amateurs et passionnés sont les bienvenus pour une initiation à la sardane durant tout l’été.

Le mardi, les festivités débuteront à 20h30, avec de la danse en centre-ville, puis place à un parcours lumineux, dès 22h30, pour découvrir Perpignan en famille autour de trois lieux emblématiques : le Castillet, la cathédrale Saint-Jean et le théâtre municipal.

Les trois à dix ans ne sont pas oubliés et pourront profiter, comme en 2023, des Mardis de Perlimpinpin. Un festival qui leur est uniquement dédié et qui se compose de spectacles, de parcours son et lumière, d’ateliers et de jeux.

Le jeudi, les soirées Rayonnantes animeront la ville de Perpignan, dès 21h. Au programme, une scène insolite place de Verdun, un spectacle de cirque / art de la rue place Gambetta et des concerts place de la République.

La place Paul Ruig de Banyuls-sur-Mer plongera dans la tradition avec la sardane. Différentes coblas se succèderont tout au long de l’été. À Amélie-les-Bains, les rues de la ville s’animeront aux sons des orchestres, bandas, fanfares et compagnies.

Et avec les enfants ?

En plus du festival Partir en Livre qui se déroulera jusqu’au 21 juillet en France, des animations et activités seront proposées aux enfants durant ce mois de juillet 2024.

Du 8 juillet au 27 août, la station de Font-Romeu-Odeillo-Via sera consacrée aux enfants avec des animations diverses comprenant un bal, des ateliers et des jeux en bois.

Tous les mercredis, à partir du 10 juillet et jusqu’au 28 août, Perpignan organise les Olympiades du Patrimoine. L’occasion de réveiller son esprit d’équipe et de relever des défis. Les visites-jeux sont conseillées à partir de huit ans.

Les six ans et plus sont attendus tous les jeudis de l’été sur le site archéologique de Ruscino pour participer à une visite-atelier pour créer un médaillon décoratif en argile.

Les bonnes habitudes ne changent pas, le Festi’Kids se réinstalle à Canet-en-Roussillon pour l’été. Plusieurs ateliers encadrés sont prévus au programme, comme une kermesse géante.