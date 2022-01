Jeunesse | La crise sanitaire perturbe l’accès au premier emploi… sauf dans la santé

La crise sanitaire de 2020 a rendu plus compliquées les conditions d’accès au marché du travail. Ce sont les jeunes sortis de formation initiale depuis 1 à 4 ans (entre 2016 et 2019) qui ont rencontré le plus de difficultés. Le taux d’emploi de ces jeunes diplômés atteint 68,3% en moyenne sur l’année 2020, soit 1% de moins qu’en 2019. Ceux qui ont achevé leurs études initiales depuis 5 à 10 ans ont un taux d’emploi nettement supérieur affichant 78,1% en 2020 ; un chiffre quasiment identique à celui de 2019.