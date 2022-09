Où encore trouver des commerces de bouche en Occitanie ?

En 2017, l’Occitanie affiche 104 commerces alimentaires spécialisés pour 100.000 habitants ; un chiffre légèrement supérieur à la moyenne nationale de 102. Une fois de plus, la région arrive en troisième position, après deux autres régions touristiques : la Corse et la Provence-Alpes-Côte d’Azur, avec respectivement 150 et 130 commerces alimentaires spécialisés pour 100.000 habitants.

Ces types de commerces gagnent en nombre mais perdent en superficie. De ce fait, ils génèrent moins d’emplois et le chiffre d’affaires est plus faible que dans les autres régions. La surface de vente moyenne des commerces alimentaires spécialisés s’étend sur 76 m² en Occitanie. En France métropolitaine, c’est 79 m², 73 m² en Île-de-France mais 84 en Auvergne-Rhône-Alpes et même 87 dans le Grand Est. C’est en Normandie que la surface moyenne est la plus faible avec seulement 57 m².

Avec un effectif de 3,1 ETP (Equivalents Temps Plein) et un CA (Chiffre d’Affaires) de 337.000 € en moyenne, les commerces alimentaires spécialisés d’Occitanie sont les plus petits de France métropolitaine. Seule la Corse fait moins bien avec 3 ETP et 335.000 € de CA.