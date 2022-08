Innovation | Les success stories des cellules grises des Pyrénées-Orientales

Article mis à jour le 9 août 2022 à 09:46

Entre 2018 et 2020, 47% des entreprises de dix salariés ou plus des secteurs marchands non agricoles implantées en France ont innové. Le plus souvent, cette innovation s’est effectuée en procédés. La propension à innover augmente avec la taille de l’entreprise ; et pour celles qui n’innovent pas, les raisons évoquées sont simples : des coûts trop élevés et un manque de personnel qualifié. Si la crise sanitaire a affecté les innovations de près d’un tiers des entreprises, quelles sont les entreprises des Pyrénées-Orientales qui ont su tirer leur épingle du jeu ?

Les success stories des Pyrénées-Orientales

Sorare. C’est le nom de cette entreprise créée en 2018 par Nicolas Julia, originaire d’Ille-sur-Têt. La start-up, qui mélange cartes de football et NFT, est connue pour avoir battu tous les records et notamment celui de la plus grosse levée de fonds dans l’univers de la French Tech. Considérée comme la première licorne française, l’entreprise était valorisée à 4,3 milliards de dollars en septembre 2021. Nicolas Julia souhaite devenir « le leader mondial du divertissement ». Une success story qui n’est donc pas prête de s’arrêter… En novembre 2022, la ville de Perpignan va accueillir de nouveaux élèves : ceux de l’Ecole 42. Natif de Saint-Laurent-de-la-Salanque, Cédric Siré a fondé Webedia en 2007 ; une entreprise basée en région parisienne, spécialisée dans les médias en ligne. Il souhaite encourager l’entreprenariat à Perpignan grâce à l’ouverture de cette Ecole 42. Car avec le développement du télétravail, plus besoin de venir vivre à Paris pour réussir. La Piscine (surnom donné à l’Ecole 42) formera-t-elle de nouveaux créateurs de start-up qui connaîtront le même succès que Nicolas Julia ?

Cédric Siré à l’inauguration de l’école 42 à Perpignan. Photographie © Arnaud Le Vu / Hans Lucas.

// Lire aussi notre article : Coldway l Le leader du froid silencieux et écolo cherche des débouchés depuis les Pyrénées-Orientales

Les lauréats du Prix Alfred Sauvy

Le prix Alfred Sauvy est attribué chaque année à une entreprise innovante, originale et nouvelle. Il a pour but d’aider une start-up à s’implanter et à se développer dans le département des Pyrénées-Orientales grâce à des retombées sociales et économiques. En 2021, c’est l’entreprise Alaxione qui a été récompensée par le prix Alfred Sauvy. Basée au Soler, la société propose « des solutions digitales intelligentes et intuitives visant à améliorer l’organisation des parcours de soins et la relation patient-soignant au sein des centres médicaux et établissements de santé ». Cette année, c’est Llum, le fournisseur local d’électricité verte, qui a décroché le prix Alfred Sauvy. Comme tous les lauréats, la start-up a reçu un chèque de 10.000 €. D’après David Gener, co-fondateur et président de Llum, ce montant servira à financer la création d’une application destinée aux clients.

// Lire aussi notre article : Quelle entreprise sera la plus innovante et remportera le Prix Alfred Sauvy 2022 ?

Des taux d’innovation différents selon les secteurs

En France, 74% des entreprises du secteur de l’information-communication déclarent avoir innové entre 2018 et 2020. C’est le secteur le plus actif. Il est suivi par celui des activités spécialisées, scientifiques et techniques avec 56% d’entreprises innovantes. Vient ensuite celui de l’industrie (54% des entreprises) puis celui des activités financières et d’assurance (52%). Les secteurs qui affichent les taux d’innovation les plus faibles sont ceux de la construction (37%), des transports et de l’entreposage (40%) et de l’hébergement-restauration (43%).

Infographie © Insee

// Lire aussi notre article : Pourquoi l’Occitanie est la première région française de Recherche et Développement ?

Quid des dépenses liées aux activités d’innovation

En 2020, les dépenses des entreprises innovantes pour leurs activités d’innovation représentent en moyenne 8% de leur chiffre d’affaires. Dans le même temps, 10% des entreprises consacrent au moins 24% de leur chiffre d’affaires à l’innovation. Près de trois quarts de ces dépenses sont consacrés à la R&D. Celles-ci sont généralement financées par les capitaux propres, les emprunts, les crédits d’impôts, les subventions et les prêts subventionnés. C’est dans le secteur de l’information-communication que les entreprises innovantes consacrent la part la plus importante de leur chiffre d’affaires aux activités d’innovation (17% dont 83% pour la R&D). Suivent ensuite les activités spécialisées, scientifiques et techniques (10% du chiffre d’affaires dont 85% pour la R&D).

Nombre et part des emplois de conception-recherche par zone d’emploi en Occitanie en 2017 © Source : Insee, recensement de la population 2017

// Lire aussi notre article : Innovation touristique | Miro in Cube challenge les idées autour de la résilience

L’impact de la crise sanitaire sur l’innovation

En 2020, un tiers des entreprises a tenu compte de la crise sanitaire dans les décisions d’innovation. Ce constat est plus ancré dans les secteurs de l’information-communication (48%) et des activités financières et d’assurance (41%), pourtant actifs en matière d’innovation. La crise sanitaire a également eu un impact sur les innovations des entreprises dans le secteur de l’hébergement et de la restauration (38%). Certaines entreprises ont d’ailleurs choisi de reporter voire d’annuler leur innovation. En revanche, dans les secteurs de l’information-communication, des activités financières et d’assurance et des activités spécialisées, scientifiques et techniques, la crise sanitaire a joué un rôle d’accélérateur. Des innovations ont été réalisées. Parfois de manière anticipée, parfois alors même qu’elles n’étaient pas prévues.

À Banyuls-sur-Mer, Plastic@Sea veut développer la biodégradabilité des plastiques. Anne Leila Meistertzheim, docteur en biologie marine propose de répondre à la problématique des microplastiques qui polluent les mers. © Arnaud Le Vu / MiP

L’innovation, un espoir pour l’environnement ?

37% des entreprises ayant innové entre 2018 et 2020 estiment que leur innovation a engendré un bénéfice environnemental. Ainsi, ces entreprises auraient agi en faveur de l’environnement. Il peut s’agir d’une réduction de la consommation d’eau, d’énergie ou d’une amélioration du processus de recyclage. Ce sont les entreprises de l’industrie et de l’hébergement-restauration qui s’affichent comme les plus actives dans ce domaine ; respectivement 47 et 45% d’entre elles. Au contraire, seuls 25% des entreprises innovantes du secteur de l’information-communication sont dans ce cas. Ces bénéfices environnementaux sont, le plus souvent, réalisés au niveau des processus de production. Ils diffèrent selon les secteurs. Dans celui de la construction et du commerce, les innovations sont plutôt en faveur du recyclage des déchets ou des matériaux. Dans le secteur de l’immobilier, des transports et de l’information-communication, les innovations ont tendance à réduire la consommation d’énergie ou l’empreinte carbone. Un quart des entreprises admettent que ces innovations en faveur de l’environnement ont été effectuées dans le but d’améliorer la réputation de l’entreprise et de mettre en place des actions s’inscrivant dans les bonnes pratiques environnementales.