Dans les Pyrénées-Orientales, la Région Occitanie dévoile sa stratégie culturelle

Dans le cadre de sa politique culturelle, la Région Occitanie a développé une stratégie autour de la «culture partout et pour tous». D’un budget annuel de 66 millions d’euros, le volet culturel est «essentiel, ce n’est pas un supplément d’âme», défend Claire Fita, vice-présidente du conseil régional et déléguée à la c ulture pour tous, au patrimoine et aux langues régionales.

À Perpignan, Claire Fita, entourée de six conseillers régionaux, a présenté les grands axes culturels de la Région jusqu’en 2028. La vice-présidente chargée de la culture a rappelé l’action de la Région dans les Pyrénées-Orientales. «Depuis 2019, 530 dossiers ont été accompagnés, pour un total de 22 millions d’euros». Pour Claire Fita, la Région a un «rôle à jouer pour rendre attractive la culture, avec une priorité à la jeunesse».

Claire Fita le martèle : «La priorité est à la jeunesse !». Mais comment se matérialise cette priorité en matière culturelle ? La vice-présidente du Conseil régional assure que «dans chaque manifestation culturelle, il y a des actions spéciales pour la jeunesse». Mais sans détailler la teneur de ces actions.

La Région expérimente aussi des «logements atelier artiste». L’artiste ainsi en résidence dans les lycées peut sensibiliser les jeunes à son art. Claire Fita espère étendre ce dispositif à tous les lycées de la Région.

Le soutien de la Région Occitanie à la culture dans les Pyrénées-Orientales

«Depuis la crise du Covid, nous avons dû ressusciter ce désir de culture», poursuit la vice-présidente du Conseil régional. La Région Occitanie «emploie plus de 70 000 personnes dans le domaine de culture», s’enthousiasme-t-elle. Selon Claire Fita, la culture est en voie de «festivalisation». En clair, la Région constate une baisse des événements individuels au profit des festivals, et ce malgré une «crise des bénévoles». Toutefois, la vice-présidente déléguée à la culture se félicite des «100 demandes en plus par rapport à l’an dernier», concernant les manifestations culturelles. Elle assure même qu’il y a un «renouvellement des événements culturels plutôt qu’une disparition».

Les lieux de culture des Pyrénées-Orientales soutenus par la Région

La Région assure soutenir de nombreux événements dans le département des Pyrénées-Orientales ; notamment le festival Pablo Casals de Prades, organisé du 28 juillet au 8 août 2023 ou le Mémorial du Camp de Rivesaltes. Concernant, la rénovation annoncée du musée de Tautavel, la présidente de Région, Carole Delga est attendue en juin. Selon Claire Fita, Carole Delga présentera les contours du projet et promet déjà un budget conséquent.

Le casse-tête du théâtre de l’Archipel

Alors que la nouvelle direction de la scène nationale de l’Archipel est au cœur d’une passe d’armes entre la mairie de Perpignan et la Région, tous deux partenaires avec l’État de l’Archipel, Claire Fita déclare : «Nous portons la volonté d’une offre culturelle de grande qualité». Relancée sur la démission du conseil d’administration du représentant de la région, Claire Fita conteste «un manque de coopération au sein de cette structure entre la mairie et l’État». Et poursuit que «la ministre de la Culture a le dossier entre les mains». À suivre…