Pour l’édition 2022, le festival Pablo Casals se réinvente et donne le ton

Article mis à jour le 19 juillet 2022

Chaque été, le festival Pablo Casals fait résonner Prades et ses alentours. Cette année, les amateurs de musique de chambre se donnent rendez-vous du 29 juillet au 12 août. Depuis 2021, la direction artistique est assurée par Pierre Bleuse. Le violoniste et chef d’orchestre a pour ambition d’explorer de nouveaux horizons tout en restant fidèle à l’essence du festival. Que réserve cette programmation 2022 ?

Le mot de Pierre Bleuse

Le directeur artistique explique : « Notre ambition reste la même, intacte et plus essentielle que jamais dans le contexte actuel : faire de ce temps fort estival une plateforme d’échanges et de rencontres musicales, un écrin pour l’excellence, un tremplin pour les talents de demain, un laboratoire d’initiatives artistiques novatrices et de transmission intergénérationelle ». Pour Pierre Bleuse, le festival Pablo Casals doit désormais s’orienter vers de nouveaux horizons sans pour autant renier son identité et l’héritage du violoncelliste mondialement connu. Le violoniste est heureux de cette édition 2022 qui accueille de nouveaux artistes, de renommée internationale, venus de tous horizons. Il se félicite également de la mise en place de partenariats inédits qui permettent de prolonger la festival au-delà de l’été. En revanche, une chose ne change pas. Tous les concerts se dérouleront dans les lieux phares du festival, car ce sont des « témoins architecturaux de la richesse patrimoniale de cette région catalane sublime ».

Programmation 2022

Illustration de cette envie de renouveau, l’Orchestre de chambre, créé l’année dernière par Pierre Bleuse est à nouveau à l’honneur en 2022. Trois concerts seront donnés dont celui d’ouverture et de clôture du festival. Début du festival le 29 juillet à 19h30 à l’Abbaye Saint Michel de Cuxa à Codalet. La clôture aura lieu au même endroit et à la même heure le 12 août. Et c’est Pierre Bleuse lui-même qui sera à la baguette ! Comme pour l’édition précédente, l’orchestre est encadré par le Quatuor Dutilleux et le Klarthe Quintet.

Découvrir de jeunes talents

En reprenant la tête du festival, Pierre Bleuse avait une idée en tête : promouvoir la jeune génération. Et tout est mis en œuvre pour y arriver : échanges intergénérationnels, ateliers, master class…

Le Quatuor Arod se produira pour la première fois au festival, le 6 août, dans l’Eglise de Prades. Créé en 2013, le Quatuor s’est rapidement imposé comme un ensemble de musique de chambre qui marque les esprits avec des interprétations inoubliables. Il y a des rencontres improbables, poussées par le destin, en l’occurrence par Pierre Bleuse. C’est le cas du quatuor pour piano et cordes formés par Timothy Ridout, Victor Julien-Laferrière, Benjamin Beilman et Louis Schwizgebel. Les jeunes artistes se produiront le 10 août l’Abbaye Saint Michel de Cuxa. Mais ce n’est pas tout. Tous les jours à 11h, dans les églises avoisines de Prades, une programmation de concerts intitulés Jeunes Talents & Friends prendra place sous le regard du Quatuor Dutilleux et du Quintet Klarthe. Ces concerts ont pour but de favoriser la transmission et le brassage culturel.

Plus de 35 jeunes musiciens venus des grandes écoles de musique européennes ont été sélectionnés pour participer au festival. Les concerts Jeunes Talents sont proposés à des tarifs réduits (entre 5 et 15€) pour être accessibles à un maximum de public.

Soirées de la nouveauté

L’année dernière, Le Club avait vu le jour. Considéré comme le rendez-vous noctambule du Festival, il est également l’occasion de prolonger la soirée dans une ambiance plus conviviale avec le jazz et la chanson française en fond sonore.

Tous les concerts, excepté celui du dimanche 7 août qui aura lieu à Amélie-les-Bains à l’occasion du festival Jazz en Tech, auront lieu dans le Parc du Château Pams de Prades. Parmi les artistes présents, Camille Bertault ou encore Yamandu Costa. En 2022, le festival Pablo Casals propose également un mariage avec les musiques électro de la nouvelle scène. En partenariat avec Flashback, la soirée électron se tiendra le 11 août à partir de 22h. Les participants sont attendus au Bastion de Corneille, à Villefranche de Conflent.

Une programmation jeune public

Autre nouveauté de cette édition 2022 : un concert pour le Jeune Public. Dédié aux plus de 5 ans et imaginé par le compositeur Olivier Calmel, ce conte musical pour quintette à vent intitulé Caravane Gazelle aura lieu le 6 août dans le Parc du Château Pams de Prades.

Le patrimoine sublime la musique

Le festival Pablo Casals offre l’occasion d’assister à des concerts dans des lieux exceptionnels et propices au recueillement. Par exemple, le Trio Talweg se produira le 31 juillet au Prieuré de Marcevol à Arboussols. Le 11 août, c’est une création totalement inédite qui sera proposée dans la Grotte des Canalettes à Corneilla de Conflent. Bird in a cage, une création contemporaine, est l’œuvre d’Odile Auboin et de Thomas Pénanguer. Un mélange de sons et d’images en trois dimensions.