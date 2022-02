Relancé en 2021, le commerce spécialisé reste dans l’incertitude pour 2022

Selon une récente étude de Procos*, la fréquentation dans les magasins du commerce spécialisé a été meilleure en 2021 qu’en 2020 (+11,4%) ; mais reste nettement en dessous du niveau de 2019 (-8,7%). L’année 2021 a été marquée par une longue fermeture des magasins et la mise en place du pass sanitaire. La croissance des ventes web s’est poursuivie en 2021, mais est beaucoup moins importante que l’année précédente. Entre les ventes magasins et les achats sur le Web, l’activité des enseignes reste en retrait de -4,5 % par rapport à 2019.

♦ Une année 2021 frappée par de nombreuses restrictions

Avec la fermeture des centres commerciaux de février à mai 2021 et l’obligation du télétravail, l’activité des points de vente du commerce spécialisé a été fortement impactée. Une nouvelle baisse de la fréquentation a été constatée en août, suite à la mise en place du pass sanitaire. L’activité est repartie à la hausse de septembre à novembre 2021.

La crise sanitaire a fortement accéléré cette tendance à la baisse de fréquentation des magasins, constatée depuis plusieurs années. Par rapport à 2019, les baisses de fréquentation des magasins varient entre -15% et -20% selon les mois, dans tous les lieux de commerces. Les conséquences d’une vie sociale réduite et la mise en place des mesures sanitaires ont eu un impact direct sur la fréquentation et l’activité des magasins, en particulier dans les lieux dépendants des bureaux et de la fréquentation des transports collectifs.

25/04/2020, Perpignan, France, Illustration Coronavirus Covid-19 vie quotidienne à Perpignan.

♦ Des disparités selon les secteurs du commerce spécialisé

Face à l’augmentation de la fréquentation dans les magasins du commerce spécialisé en 2021, tous les secteurs ne sont pas égaux. Certains ont enregistré une forte baisse : -12,5% pour l’habillement, -20,3% pour la chaussure, -14,4% pour la beauté-santé. À l’inverse, le secteur de l’équipement de la maison a profité d’une hausse de 11,4% et celui de l’alimentaire spécialisé de 3,9%. Avec la crise, les Français ont revu leur mode de vie et ont davantage envie d’investir dans leur logement.

> À lire : Quelles sont les prévisions macroéconomiques de la France pour 2022 ?

♦ Quid des ventes sur le Web ?

Les ventes Web, qui ont explosé en 2020 (+80% par rapport à 2019), ont continué leur croissance ; mais de façon plus modérée (+14,8%). Là encore, des disparités existent selon les secteurs : +26,7% pour le secteur de l’habillement, +25,5% pour celui de la chaussure, mais -9,7% pour l’alimentaire spécialisé, après une hausse de 50% en 2020 dans ce secteur. Bien qu’importantes, les ventes sur le Web ne sont pas suffisantes pour compenser le chiffre d’affaires perdu en magasin.

♦ Quelles sont les prévisions pour 2022 ?

En janvier 2022, la baisse de la fréquentation des magasins s’est poursuivie (-28% par rapport à janvier 2019). Cela s’explique par la crainte de la contagiosité du virus et le télétravail. Les grands centres commerciaux, situés notamment dans les métropoles, sont encore plus frappés par cette baisse. Quant au chiffre d’affaires, celui de janvier 2022 est similaire à celui de janvier 2021 ; mais toujours plus moins important que celui de janvier 2019. Et la période des soldes n’a pas permis de relancer l’activité auprès des commerçants. Beaucoup d’incertitudes planent sur 2022. Il est donc difficile de savoir si cette année sera celle du retour à l’activité d’avant la crise ou non. De nombreux facteurs vont entrer en jeu : les élections présidentielles, la crise sanitaire, le pouvoir d’achat, les nouvelles habitudes des Français…

♦ Focus fin d’année 2021 et début 2022

L’activité dans les magasins durant le mois de décembre 2021 a été moins dynamique qu’en décembre 2020 mais plus importante qu’en décembre 2019. La fréquentation des points de vente a été meilleure qu’en 2020 à cette même période (+4,4%) mais inférieure à celle de 2019 (-16,9%). Et le mois de janvier 2022 subit le même sort. La fréquentation est en hausse de 18,8% par rapport à 2021 mais en baisse de 28,8% comparativement à janvier 2019. Cette chute se constate aussi bien dans les centres-villes que les centres commerciaux. L’embellie de la deuxième quinzaine de décembre n’aura été que de courte durée. Les ventes sur le Web ont été plus modérées en décembre 2021 qu’en décembre 2020 (-4,1%). Seuls quelques secteurs ont enregistré une augmentation par rapport à la même période de l’année précédente : celui du jouet-jeux-culture (+18,5%), de l’équipement de la maison (+7,2%) et celui de la chaussure (+6,6%). Tous les autres secteurs ont connu une nette baisse. Le secteur de l’alimentaire spécialisé a été le plus touché (-30,2%). Mais ces données ont une signification : les Français privilégient l’achat en magasin lorsqu’ils sont accessibles.

*Procos : Fédération pour la promotion du commerce spécialisé