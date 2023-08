Renfe vend plus de 120.000 billets en France avec un taux d’occupation des trains supérieur à 80 %

Article mis à jour le 30 août 2023 à 14:58

Après un mois d’exploitation, la société espagnole des chemins de fers se félicite de son implantation sur les lignes intérieures françaises. Depuis le mois de juillet 2023, la Renfe annonce avoir vendu pas moins de 120.000 billets pour les lignes Barcelone-Lyon et Madrid-Barcelone-Marseille.

Renfe dévoile également un taux d’occupation de 80 à 100% pour les journées estivales à forte affluence. Face à ces bons chiffres, Renfe a annoncé qu’elle commencera à exploiter la ligne Barcelone-Lyon quotidiennement à partir du 1er septembre et la ligne Madrid-Marseille à partir du 1er octobre. Photos © Gérard Escaich & Louis Sibils / ACN

De Madrid à Marseille en passant par Barcelone et Perpignan avec la Renfe

Après la rupture du partenariat entre l’opérateur espagnol et la SNCF, la Renfe s’est lancé sur la liaison à grande vitesse Madrid-Barcelone-Marseille depuis le 28 juillet. Le train prend le départ, pour un trajet de 8 heures, de la gare madrilène de la Puerta de Atocha à 13h25. Depuis son lancement en juillet, les voyages en Renfe de Madrid à Marseille ne sont possibles que les vendredis, samedis et dimanche. À compter du 1er octobre, le voyage sera disponible au quotidien, avec 28 rotations hebdomadaires. La ligne entre Madrid et Marseille passe par les gares d’Atocha (gare madrilène), Guadalajara, Saragosse, Tarragone, Sants, Gérone, Figueras, Perpignan, Narbonne, Béziers, Montpellier, Nîmes, Avignon, Aix-en-Provence et Marseille.

Quant à la ligne Barcelone-Lyon lancé le 13 juillet, si jusque-là, le train à grande vitesse espagnol ne circule que du vendredi au dimanche, il deviendra quotidien à partir du 1er septembre. Le service à grande vitesse entre Barcelone et Lyon relie les gares de Sants à Barcelona, Gérone, Figueras, Perpignan, Narbonne, Béziers, Montpellier, Nîmes, Valence et Lyon. Le train part de la capitale catalane à 08h22 du matin et retourne de Lyon à 14h30. La durée totale du trajet est de cinq heures.

Les touristes plébiscitent la ligne le Barcelone-Lyon

C’est la première fois qu’un train de l’opérateur espagnol circulait seul sur le territoire français, en concurrence directe avec la SNCF. Selon la Renfe, à bord lors du voyage inaugural, la majorité des passagers étaient des touristes, des amateurs de trains et des conducteurs d’autres services de l’entreprise qui ne voulaient pas manquer cet instant. Le président de Renfe, Raül Blanco, a souligné que 43 000 billets avaient été vendus lors des trois premières semaines d’exploration entre Barcelone-Lyon et Madrid-Barcelone-Marseille.

Selon le président de la compagnie, le premier voyage fut la concrétisation de « nombreuses années d’efforts » du personnel de l’entreprise, et cela répond aux demandes d’une meilleure connectivité ferroviaire entre la Catalogne et la France.

Certains des passagers interrogés par l’Agence Catalane de Noticies avaient profité de ce premier voyage depuis la capitale catalane pour passer la journée dans des arrêts intermédiaires. Joan Velázquez, habitant de Barcelone, faisait le trajet jusqu’à Perpignan pour y passer la journée avec sa femme et ses trois enfants. « Mes enfants avaient très envie de prendre l’AVE, et pour mon anniversaire, ils m’ont offert les billets », a-t-il expliqué. En revanche, la touriste française Esther Mangon a expliqué que la mise en service de ce trajet lui a permis de rentrer chez elle depuis Barcelone après y avoir passé quelques jours. Pour l’aller, elle avait dû utiliser BlaBlaCar.

Libéralisation de la grande vitesse en Europe

Le président de Renfe, Raül Blanco, a clairement indiqué que l’entrée de Renfe en France était effectuée « de manière décisive » et « à long terme » avec l’objectif de devenir un « opérateur de référence ». L’activité de l’opérateur espagnol dans le pays voisin se produit également dans le contexte de la libéralisation du train à grande vitesse dans toute l’Europe. De son côté, la SNCF et sa filiale espagnole Ouigo se targuent d’avoir vendu plus de 5 millions de billets en Espagne depuis son installation en mai 2021.