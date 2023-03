Hôpital psychiatrique de Thuir l Coulisses d’une audience avec le juge des libertés

Et dans le cas de Paul, il s’agit d’appels malveillants au 17. Paul de s’expliquer : «Toute ma famille et Patrick Sébastien, Christine and The Queen et Joey Starr m’ont éclaté le plus la tronche en tirant avec des balles et de la soude.» Le juge tente un recadrage, «quel est le rapport entre Patrick Sébastien et votre hospitalisation ?». Paul de repartir sur des propos incohérents et délirants : «j’ai appelé le 17, et je tombais toujours sur les deux mêmes personnes. Le propriétaire a changé la porte de l’entrée avec un badge, et comme par hasard quand j’appelle le 17 c’est le propriétaire qui me répond.» Le magistrat entreprend de lire à l’audience un extrait du dernier avis médical.