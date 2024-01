Réseau Femmes du Medef à Perpignan : un levier pour l’entrepreunariat féminin

Article mis à jour le 10 janvier 2024 à 18:19

Dans les Pyrénées-Orientales, le Medef compte 600 adhérents, dont seules 20% sont des femmes cheffes d’entreprise. Elles sont 130 potentiellement visées par « Femmes du Medef ». Ces chiffres témoignent d’une sous-représentation des femmes à la tête des entreprises. « Un énorme gâchis », que dénonce Patrick Martin, qui souhaite valoriser l’entrepreneuriat au féminin.

En 2019, le Medef national ne comptait dans ses instances que 8% de femmes. Un pourcentage dérisoire que le premier réseau d’entrepreneurs de France avait promis de faire évoluer. Cinq ans plus tard, l’écosystème s’est diversifié puisqu’elles représentent 30% du conseil exécutif. D’après le président du Medef, aujourd’hui, 41% des mandats patronaux sont exercés par des femmes.

Un signal fort appuyé par Patrick Martin : « J e m’applique à ce que les femmes à la tête de grandes entreprises aient enfin accès à des responsabilités de direction générale de présidence. Nous avons encore trop souvent une forme de blocage ou d’autocensure qui fait que des personnes très talentueuses et qui ne demandent qu’à prendre des responsabilités, se condamnent elles-mêmes parce que, historiquement, des sociotypes font que chacun reste dans sa case. »

Pour l’heure, 17 pionnières ont rejoint les « Femmes du Medef » dans les Pyrénées-Orientales. « Ce qui est important, ce n’est pas le nombre mais l’effet levier que cela donne », assure Dominique Carlac’h, présidente du réseau. L’objectif pour 2024 est d’ancrer le mouvement dans les territoires, afin d’assurer plus de visibilité aux dirigeantes adhérentes.

« Ce sont 17 femmes avec des envies d’engagements, elles prendront à bras-le-corps des plénières, des commissions de travail sur des thèmes particuliers », assure Nathalie Burillo, membre du Medef Perpignan. « Nous ne sommes pas là que pour apporter de l’aide, nous sommes cheffes d’entreprise, nous avons des trucs et astuces et des bonnes pratiques à échanger et à faire fleurir. »