Ce container permet d’arroser avec l’eau de la station d’épuration : une « REUT Box » de 600 000 euros lancée à Perpignan

Le dispositif de traitement pour réutilisation des eaux usées, déjà installé à la station d’épuration de Perpignan, est porté par la Communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole. La connexion à des canalisations doit débuter dans les semaines qui viennent, et la demande d’autorisation pour divers usages de cette eau est en cours.

Les projets de REUT ou « réutilisation des eaux usées traitées », permettant d’exploiter l’eau sortant des stations d’épuration, se multiplient dans le département. C’était surtout le cas sur la bordure côtière. C’est désormais au tour de la ville centre d’être équipée. Les services techniques de la communauté urbaine nous précisent le projet sur Perpignan.

L’équivalent de la consommation de 3 650 personnes

« Le format container permet à ce dispositif de s’installer facilement sur tout type de station d’épuration, en complément du traitement existant, sans travaux de génie civil coûteux », expliquent les techniciens. Si le projet est dans les tuyaux depuis quelques années déjà, la sécheresse de 2022 et 2023 l’a rendu plus déterminant encore.

« Les eaux usées traitées ainsi recyclées vont se substituer à l’usage d’eau potable issue des ressources souterraines du Pliocène et du Quaternaire » précise le dossier de demande d’autorisation. Le projet intègre le Plan Eau du gouvernement qui vise à multiplier par dix la réutilisation des eaux usées d’ici 2027.

La station d’épuration de Perpignan traite, par temps sec, 28 000 m3 d’eau par jour. La REUT Box a une capacité de 15 m3 par heure. C’est la consommation annuelle d’eau potable de 3650 personnes. Il est bien sûr impossible d’utiliser la totalité des volumes transitant par la station d’épuration, qui doit aussi rejeter de l’eau dans la Têt afin de soutenir son niveau.

Dans le container, un système de filtration est suivi par une désinfection par ultraviolets, un procédé désormais connu et maîtrisé. L’eau peut alors être stockée en bâche avant d’être dirigée vers des canalisations existantes jusqu’à une borne de puisage en rive gauche de la Têt.

Quel usage pour cette eau traitée ?

Après accords des services de l’Etat, cette eau sera utilisée pour l’hydrocurage des réseaux, le nettoyage de certains équipements comme les bennes à ordures ou les balayeuses, mais surtout l’arrosage. Seraient alors concernés la serre et la pépinière de la Direction Agriculture et Nature Urbaine de Perpignan, et certains espaces verts sur la voirie de la ville, comme les ronds-points, les massifs et jardinières dans les parkings ou encore les arbres d’alignement. Cette eau ne sera pas gratuite mais facturée par le délégataire Eau Agglo, marque de Veolia. L’usage urbain reviendra par exemple à environ 55 centimes le m3. À titre de comparaison, c’est très inférieur au coût de l’eau potable qui dépasse 2 euros le m3 dans les communes de l’agglomération.

L’opération totale pour Perpignan est estimée à 600 000 euros. Une demande de subvention a été faite auprès de l’Agence de l’Eau. D’autres communes de la communauté urbaine de Perpignan s’équipent à leur tour de REUT Box, notamment Canet-en-Roussillon et Cabestany. Pour cette dernière, cela devrait permettre entre autres l’arrosage des terrains sportifs du complexe Germanor.

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