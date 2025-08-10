Article mis à jour le 10 août 2025 à 09:25

Au programme de la revue de presse du 10 août : incendies, canicule, manque d’eau, les conséquences concrètes du changement climatique sur le quotidien des Pyrénées-Orientales et bien au-delà. Aussi dans l’actualité, la success story de Payote, et les tenues de plage qui questionnent.

Les soldats du feu font évoluer leur stratégie face aux feux de forêt

La stratégie de lutte contre les feux consiste historiquement, en France, à stopper rapidement et massivement tous les foyers naissants. Mais avec l’élargissement des zones menacées, celle-ci doit être repensée et complétée. (…) Depuis juillet, la Sécurité civile comptabilise plus de 15 000 hectares brûlés, principalement sur le littoral méditerranéen. Mardi 5 août, neuf départements affichent un « risque élevé » d’incendie, notamment les Pyrénées-Orientales, les Bouches-du-Rhône, le Gard ou l’Hérault. Avec une végétation très sèche, des températures au-dessus de 35 degrés et une tramontane à plus de 60 km/h, l’Aude est même en risque « très élevé », selon Météo-France.

L’incendie qui ravage l’Aude a parcouru 17 000 hectares, et en a brûlé 13 000, en moins de 48 heures. En peu de temps, les flammes se sont propagées à une vitesse « rarement observée », faisant un mort et 13 blessés. Plus d’une trentaine d’habitations ont été brûlées, offrant des images de désolation. (…) Face à l’urgence, la solidarité s’est rapidement organisée. Dix-sept centres d’hébergement d’urgence ont été ouverts dans autant de communes, offrant près de 1 800 places. Par mesure de sécurité, de nombreuses routes ont été fermées, notamment l’autoroute A9 entre Perpignan Nord et Narbonne.

Impact concret du changement climatique sur les incendies de forêt

Le vaste incendie a déjà parcouru 16 000 hectares dans le massif des Corbières. Dans ce territoire considéré comme un point sensible de la surchauffe planétaire, l’intensification des chaleurs et de la sécheresse a fortement augmenté les risques, rappellent les scientifiques. C’est le feu le plus important de l’été. D’une intensité rare, un incendie, qui a démarré le mardi 5 août vers 16 heures dans le massif des Corbières (Aude), a déjà dévoré ce mercredi en fin de journée 16 000 hectares de végétation. Soit l’équivalent en surface d’une fois et demie la superficie de Paris.

Attisées par des rafales de tramontane soufflant jusqu’à 60 km/heure, les flammes ont atteint une quinzaine de communes, provoquant à Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse le décès d’une femme et la disparition d’une personne. Le feu a par ailleurs blessé neuf personnes dont sept pompiers. 2 500 foyers sont privés d’électricité et le trafic sur l’autoroute A9 a été interrompu entre Perpignan et Narbonne jusqu’à mercredi après-midi.

ABC / La falta de recursos complica la extinción del incendio más grave en décadas de Francia

El incendio más grave de las últimas décadas, en Francia, en el departamental del Aude, ha devastado más de 16.000 hectáreas, se ha cobrado una muerta, varios heridos graves y un desaparecido. También ha dejado al descubierto la falta de aviones contraincendios, víctimas del retraso tecnológico, las deudas y déficits del Estado, el incumplimiento de las promesas de Emmanuel Macron.

Sobre la marcha apocalíptica del incendio, que comenzó a propagarse hace tres días, en el departamento del Aude, en las montañas de Corbiéres, entre Perpignan y Narbonne, en la autopista que conduce a España, el coronel Christophe Magny, portavoz de los bomberos de la región, declaró la mañana del jueves: «Haremos lo imposible para fijar o contener la propagación del incendio. Esperamos conseguirlo. 2.000 bomberos llegados de toda Francia trabajan incansablemente.

La vigne, ce coupe-feu oublié

L’incendie qui continuait à ravager une partie de l’Aude, mercredi 6 août, a notamment touché la viticulture. Le recul de cette activité dans ce département très viticole se traduit aussi par la disparition des coupe-feux constitués par les vignes. (…)

La présence historique de cette activité dans le paysage local tend à diminuer : de 2010 à 2020, 5 500 hectares de vignes audoises ont disparu. « La déprise agricole ne date pas d’aujourd’hui, mais elle est amplifiée par la baisse de la consommation de vin », relève Pierre Hylari, président des Jeunes agriculteurs d’Occitanie, lui-même viticulteur dans le département voisin des Pyrénées-Orientales. Or, ce changement n’est pas sans conséquences en matière d’incendies.

Les vignes sont en effet réputées pour faire office de coupe-feu, tout en servant de zones d’appui ou de repli pour les pompiers. « À cette période de l’année, la vigne est en période de production, elle est humide et verte, elle prend moins feu, explique Eric Belgioïno, colonel des sapeurs-pompiers des Pyrénées-Orientales. En plus, les ceps sont espacés. Mais il faut que cette vigne soit entretenue, sans herbe dans les sillons. Sinon, cela donne un effet de mèche et le feu parcourt toute la rangée, au sol. »

Sécheresse et canicule, le cocktail explosif des étés

Malgré des précipitations bienvenues au mois de juillet, «l’état global des nappes est hétérogène», avec des réserves souterraines majoritairement en baisse (88 %) par rapport à début juillet, souligne le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) dans son nouveau bulletin de situation. Lors des orages, les pluies ruissellent davantage, la végétation assoiffée absorbe toute l’humidité et les chaleurs accroissent la demande en or bleu.

Résultat : «On a très peu d’eau qui s’infiltre en profondeur», rappelle Violaine Bault, hydrogéologue au service géologique national. La situation continue de se dégrader légèrement par rapport au mois précédent.

De la Dordogne à la Haute-Savoie en passant par le Cantal et la Drôme, une vaste partie sud du pays va connaître un week-end marqué par des températures comprises entre 34 °C et 40 °C, et qui pourront atteindre les 41 °C du pied des Cévennes à la basse vallée du Rhône, selon Météo-France. Des maximales de 39,5 °C à Saint-Côme-d’Olt (Aveyron) ou 39,1 °C à Tiranges (Haute-Loire) ont déjà été relevées vendredi après-midi. Dans le Sud-Est, les nuits deviendront très chaudes des Pyrénées-Orientales à la vallée du Rhône, avec des minimales comprises entre 21 et 25 °C.

Les espadrilles Payote et les tenues de plage à la Une des médias

En presque 10 ans, Olivier Gelly, « patron malgré lui », a fait de ses espadrilles made in Perpignan des stars des réseaux sociaux. Secrets de fabrique. Créativité, humour, made in France et storytelling savamment spontané, l’espadrille Payote, lancée en 2016, a démarré sur les chapeaux de roues son histoire. Neuf ans plus tard, la chaussure en toile a pris quelques pointures !

Torse nu, topless ou burkini : en France, nudité et tenues de plage sont questions complexes. Cet été, enlever son T-shirt en ville peut coûter cher en France. Certaines communes balnéaires ont annoncé des amendes de 150 euros, suscitant l’intérêt immédiat de la presse étrangère. L’Hexagone entretient depuis longtemps une relation complexe aux tenues de plage, raconte ce journaliste britannique qui, lui, voit aussi des avantages à laisser certaines parties du corps couvertes. (…)

L’émoi est grand après la controverse, tout aussi enflammée, concernant le torse nu des femmes à la plage. Il y a peu, sur une plage près de Perpignan, des agents de police ont demandé à trois femmes de se couvrir. Une famille à côté s’était plainte. S’ensuivit un déluge de protestations. Obliger les femmes à se couvrir, c’était une attaque contre la liberté, un assaut contre la culture française, peut-être même l’identité nationale.

