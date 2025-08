Revue de presse du 3 août, ils ont parlé de Perpignan et des Pyrénées-Orientales

Article mis à jour le 3 août 2025 à 10:06

Au programme de la revue de presse du 3 août : premier bilan de « l’été culturel au camping », municipales 2026 à Perpignan, les Limiñanas, les saisies des douanes. Mais aussi, le niveau record des impôts fonciers à Perpignan ou l’investissement des chocolats Cemoi. Photo © Kevin Dowling / Unsplash.

La ministre de la Culture a-t-elle tenu son pari pour les campings ?

En mai dernier, la ministre de la Culture lançait un plan pour rapprocher la culture des vacanciers. Au plein cœur de l’été, franceinfo est allé vérifier comment a été accueillie cette annonce dans les campings. « Rendre la culture accessible partout et pour tous » en dehors des lieux traditionnels. Voilà l’engagement de la ministre de la Culture, Rachida Dati, qui a dévoilé le 23 mai dernier son plan « L’été culturel au camping »(Nouvelle fenêtre). Une annonce qui a été faite depuis un camping de Canet-en-Roussillon, dans les Pyrénées-Orientales.

Les partis politiques aiguisent leurs stratégies pour les municipales 2026 à Perpignan

Sans abandonner l’idée de s’implanter partout sur le territoire, le parti nationaliste veut surtout profiter du scrutin de mars prochain pour s’emparer d’une nouvelle grande ville. Thierry Mariani n’a pas vraiment hésité longtemps. Il a vu l’élection législative partielle dans la 2e circonscription de Paris comme une aubaine. S’il a décidé de s’y présenter, c’est bien sûr pour y affronter la droite de Rachida Dati et Michel Barnier, ainsi que la gauche. Mais c’est aussi parce que ce scrutin a tout d’une « précampagne municipale » parisienne.

La prison de Perpignan à la une des médias pour la mise à jour d’un trafic

Le syndicat Ufap Unsa justice dénonce le manque de surveillants et le matériel obsolète dans un centre pénitentiaire largement surpeuplé. C’est un véritable point de deal qui a été découvert dans la maison d’arrêt de Perpignan. Lors d’une fouille dans la cellule d’un «auxiliaire détenu» ce mercredi, les surveillants ont découvert 200 grammes d’héroïne, 65 grammes de cannabis, 15 grammes d’amphétamines, 12 grammes de cocaïne et quatre téléphones portables.

Perpignan affiche l’une des taxes foncières les plus chères de France

Souvent sous-estimée par les acheteurs, la taxe foncière devient un véritable poste de dépense annuel. En 2024, elle atteint en moyenne 118 € par mois pour un logement de 70 m², soit l’équivalent de 1,3 mensualité de crédit. Mais dans certaines villes, son poids grimpe à plus de 3 mensualités, accentuant fortement le coût réel de l’accession à la propriété.

Selon l’étude, Saint-Étienne est donc la ville où le poids de la taxe foncière est le plus lourd : 3,1 mensualités de crédit en moyenne, avec une hausse de 18 % en 2024. Viennent ensuite Nîmes et Le Havre, avec respectivement 2,2 mensualités. D’autres villes comme Perpignan, Limoges ou Clermont-Ferrand dépassent également largement la moyenne nationale de 1,3 mensualité.

Saisies record des douanes sur la zone de Perpignan

Les Echos / Blanchiment : des saisies record pour les douanes françaises

Bercy a annoncé ce vendredi avoir déjà saisi 48 millions d’euros d’argent sale depuis janvier. Un chiffre en forte hausse. La nouvelle stratégie semble porter ses fruits. La lutte contre le blanchiment d’argents’est intensifiée en France. Depuis le début de l’année, les douaniers français ont saisi 48 millions d’euros issus de trafics, notamment de trafics de stupéfiants, contre 35,8 millions sur la même période en 2024 (+34 %). (…) Le ministère met en avant trois affaires datant du mois de juin, qui ont permis aux douaniers de Paris, Besançon et Perpignan d’intercepter près de 660.000 euros « majoritairement en espèces ».

Portrait des Limiñas

Écrivains, musiciens, comédiens, danseurs, couturiers, cinéastes… Durant tout l’été, des artistes se livrent à ce jeu pour franceinfo Culture. Aujourd’hui, The Limiñanas, soit Lionel et Marie, le duo le plus rock de France. Se rencontrer au lycée à Cabestany, Pyrénées-Orientales.

Ouvrir une boutique de disques, enchaîner les groupes de rock à Perpignan, dont les Gardiens du Canigou (fallait oser), parcourir les États-Unis sans un dollar, puis signer avec un label américain à Chicago, pour devenir le groupe iconique du rock indé et français. Voici The Limiñanas, plus de quinze ans de rock garage entre amitiés, bricoles et énergie. Ils aiment autant Otis Redding, Iggy Pop que The Brian Jonestown Massacre.

L’investissement du chocolatier Cémoi

Dans le giron du groupe belge Baronie, le chocolatier spécialiste de la MDD prévoit de moderniser ses chocolateries françaises, avec l’ambition de dépasser le milliard d’euros de chiffre d’affaires d’ici la fin de la décennie. Le groupe belge Baronie veut consolider sa position de spécialiste européen du chocolat MDD et son ancrage en France.

Alors que les cours mondiaux du cacao restent historiquement au plus haut, il vient en effet de dévoiler un plan d’investissements industriels de 40 millions d’euros entre 2025 et 2027 dans plusieurs des 7 usines françaises de sa filiale Cémoi. Cette dernière en profite pour confirmer son ambition d’augmenter ses ventes de plus de 30% d’ici 2030, visant plus d’un milliard d’euros de CA. Investissement de 10 M€ à Perpignan.

Sur la plage de Canet-en-Roussillon (Pyrénées-Orientales), le longe-côte connaît un engouement croissant. Chaque semaine, des centaines de passionnés s’adonnent à cette discipline tonifiante. Un spot idéal avec 8 km de littoral propice à la pratique.

