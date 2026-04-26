Revue de presse du 26 avril 2026 : Ils ont parlé de Perpignan et des Pyrénées-Orientales

Ce dimanche 26 avril 2026, la revue de presse revient sur les sujets qui ont mis les Pyrénées-Orientales sous les projecteurs des médias nationaux : Perpignan Méditerranée Métropole compte désormais parmi les premières intercommunalités remportées par le RN.

Également dans les colonnes nationales : le retrait du drapeau arc-en-ciel du fronton de la mairie d’Elne par le nouveau maire, la faillite hydrique dans le département, des requins-pèlerins signalés sur le littoral catalan, et deux navires impressionnants à Port-Vendres. Vous l’avez manquée ? (Re)lisez la précédente revue de presse. Photo © JC Milhet / Hans Lucas.

Parmi les premières intercommunalités récemment remportées par le RN, l’agglomération perpignanaise…

Le Monde / Le RN remporte ses premières intercommunalités et développe discrètement son maillage territorial

« Louis Aliot n’a désormais plus d’excuses. Le maire (Rassemblement national, RN) de Perpignan a pris la tête, samedi 18 avril, de la communauté urbaine de la préfecture des Pyrénées-Orientales ; cette même intercommunalité (37 communes, 280 000 habitants) qu’il jugeait responsable de son premier mandat d’édile particulièrement amorphe, sans aucun projet structurant en six ans. La bascule de deux communes voisines (Rivesaltes et Canohès) dans l’escarcelle du RN a favorisé la conquête de ‘l’interco’, hier honnie. »

Le Figaro / Métropole perpignanaise et niçoise, communauté de la Petite Camargue… Les intercommunalités, voie de normalisation du RN

« Preuve de la symbolique de cette victoire, Marine Le Pen s’est empressée de féliciter Louis Aliot, élu président de la communauté urbaine de Perpignan (Pyrénées-Orientales), samedi. ‘À la confiance des électeurs qui l’ont réélu dès le premier tour s’ajoute celle des élus de l’agglomération qui valident le sérieux, la crédibilité et la compétence de la gestion RN’, a-t-elle souligné sur son compte X. »

Politique : Après les urnes, l’exercice du pouvoir

La Gazette des communes / « Les maires RN vont peser sur la ligne du parti »

« La ville de ­Perpignan est restée aux mains de Louis Aliot (RN), son maire depuis 2020, réélu dès le premier tour. Selon l’historien ­Nicolas Lebourg, le RN a réussi à s’enraciner dans cette ville grâce à une décomposition lente et implacable, tant économique que sociale, aboutissant à des taux de pauvreté inédits. »

Libération / Dans les Pyrénées-Orientales, un maire d’extrême droite s’en prend au drapeau LGBT

« Après les drapeaux européens, l’extrême droite s’attaque aux drapeaux LGBT. Le maire d’Elne (Pyrénées-Orientales), Steve Fortel, classé ‘divers extrême droite’, a décidé de retirer le drapeau arc-en-ciel du fronton de sa mairie et de recouvrir un passage piéton qui portait les mêmes couleurs. »

Gestion de l’eau et aléas climatiques

Les Échos / Repenser nos usages de l’eau pour inventer un avenir durable

Le journal économique aborde le sujet de la « faillite hydrique » et prend les Pyrénées-Orientales en exemple. « Sobriété, adaptation, solutions : voici les mots-clés qui résument ce que devrait être la stratégie française en matière de gestion de l’eau à horizon 2050. Pour cela, il faut commencer par réunir autour d’une table collectivités, agriculteurs et citoyens. »

Vitisphère / La grêle fauche 100 ha de vignes dans les Pyrénées-Orientales

Julien Thiery, chef du service viticulture de la Chambre d’Agriculture des Pyrénées-Orientales, revient sur cet après-midi du 19 avril dernier où le ciel de la vallée de la Têt s’est brusquement noirci. « L’orage est passé au-dessus de Força Real pour commencer à déverser de la grêle mélangée à de l’eau limitant les dégâts sur Estagel avant de faire plus de casse entre Cases-de-Pène et Espira-de-l’Agly », raconte-t-il à Vitisphère.

Sous et sur la Mer Méditerranée

Le Figaro / Les signalements de requins-pèlerins se multiplient en Méditerranée ces derniers jours

« Après l’observation par des pêcheurs d’un requin-pèlerin au large de Port-la-Nouvelle, un autre spécimen a été aperçu près de Collioure et Argelès-sur-Mer. Dimanche dernier, ce sont les Catalans qui ont pu en voir un nouveau dans le port olympique de Barcelone. »

Capital / Le superyacht de ce grand patron américain en Pyrénées-Orientales ne passe pas inaperçu

Leur gigantisme, respectivement 134 et 60 mètres de long, a de quoi impressionner … « Le port de Port-Vendres, dans les Pyrénées-Orientales, a accueilli jeudi deux navires impressionnants, dont le superyacht Come Together. Ce bateau de luxe de 60 mètres appartient à Mark Pincus, entrepreneur américain connu pour avoir créé les jeux Farmville et CityVille. »