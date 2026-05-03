Revue de presse du 3 mai 2026 : Ils ont parlé de Perpignan et des Pyrénées-Orientales

Ce dimanche 3 mai 2026, la revue de presse revient sur les sujets qui ont mis les Pyrénées-Orientales sous les projecteurs des médias nationaux : l’agrivoltaïsme dans les Aspres, la guerre des pistaches et l’impossible dialogue autour de la gestion de l’eau.

Également dans les colonnes nationales : le « Bad Buzz » d’un campagne France Travail ciblant Perpignan, le dispositif Mobil Sport 66, et les indemnités des élus. Vous l’avez manquée ? (Re)lisez la précédente revue de presse.

Le Monde diplomatique / Ombres et lumières de l’agrivoltaïsme

Dans son numéro du mois de mai 2026, le mensuel introduit son sujet sur l’agrivoltaïsme avec l’exemple des panneaux photovoltaïques qui parsèment plus de quatre hectares dans les Aspres. Une installation à cinq mètres au-dessus des vignes réalisée par la société Sun’Agri. « Promettant de concilier agriculture et production d’électricité solaire, l’agrivoltaïsme connaît un développement fulgurant en France. »

Vaucluse, Alpes-de-Haute-Provence ou encore les Pyrénées-Orientales… Selon le quotidien national, le syndicat France Pistache mise sur ces trois départements « pour porter les surfaces de production à 2000 hectares d’ici à 2035». Car « les pistaches n’ont jamais été aussi chères : en augmentation de 30 % depuis deux ans, le prix de ce nouvel or vert était déjà orienté à la hausse depuis 2023, porté par la pistache mania qui s’est emparée des consommateurs depuis qu’un influenceur a lancé la mode du Dubaï chocolate, un chocolat fourré à la pistache. »

Ouest France / Gestion de l’eau : « On mise trop sur les solutions techniques, pas assez sur la sobriété », alerte cette hydrogéologue

Contraintes et forcées par la sécheresse, les Pyrénées-Orientales – où tous les usagers de l’eau ont dû se mettre autour de la table – semblent se démarquer du reste de la France. Ailleurs sur le territoire national, « on voit une déconnexion inquiétante entre le monde de l’eau et les postures, la contestation constante, de représentants de syndicats agricoles peu à, l’écoute des propositions qu’on leur soumet. Ils se sentent stigmatisés. Le dialogue est impossible. »

France Info / « Quittez Perpi pour la Lozère ! » : France Travail retire une campagne polémique

« L’organisme avait utilisé un slogan ciblant Perpignan pour attirer des demandeurs d’emploi en Lozère, où le taux de chômage est presque trois fois plus bas que dans les Pyrénées-Orientales. La directrice territoriale de France Travail a reconnu une maladresse dans la communication. »

La Croix / « Le sport est un outil qui favorise le lien social » : des gymnases itinérants pour sortir des seniors de l’isolement

Focus sur un dispositif évoqué il y a peu par Made In Perpignan : Mobil Sport 66. « Avec son camion, l’éducateur sportif Romain Parmentier dispense des cours hebdomadaires dans les territoires ruraux profonds des Pyrénées-Orientales, touchant surtout des seniors qui apprécient le lien social autant que l’activité physique. Les pouvoirs du sport. »

Le Parisien / Indemnités de fonction, frais de représentation : les maires peuvent-ils s’augmenter comme bon leur semble ?

Ce type d’article a le don d’horripiler l’Association des Maires de France. Et pourtant certaines augmentations d’élus comme celles de Louis Aliot en 2020 et 2026 évoquées par Le Parisien « laisseraient plus d’un salarié rêveur ». « Imaginez donc : + 80 % pour le nouveau maire RN de Montargis (Loiret), Côme Dunis, avec une indemnité mensuelle dépassant les 2 700 € quand son prédécesseur se contentait d’à peine 1 500 €. À Foix (Ariège), le centriste Jérôme Matéos a porté, samedi, son indemnité de maire à 5 088 € brut par mois. Pour une augmentation de l’enveloppe globale d’environ 47 000 € par an. »

Le Figaro / Pyrénées-Orientales : deux enquêtes ouvertes après la mort d’un sexagénaire tué par un gendarme du GIGN

« Le parquet de Perpignan a ouvert deux enquêtes après la mort dans la nuit de mardi à mercredi d’un sexagénaire armé, tué chez lui par un gendarme du GIGN après avoir refusé de se rendre aux forces de l’ordre, selon un communiqué du procureur. »