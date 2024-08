Revue de presse du 4 août 2024, ils ont parlé de Perpignan et des Pyrénées-Orientales

Article mis à jour le 4 août 2024 à 08:28

Au programme de la revue de presse du 4 août 2024 ? Une tortue caouanne choisit Saint-Cyprien pour pondre ses œufs. Entre nostalgérie et petits fours, le RN étend son influence en terres catalanes.

À Perpignan, cet ancien conseiller de l’ombre dézingue la macronie. Les urgences de l’hôpital saturées ; l’université de Perpignan retoquée et le raisin catalan se cherche des solutions à la sécheresse des Pyrénées-Orientales. Photo d’illustration © Ant Rozetsky pour Unsplash.

Exceptionnel, cette tortue est venue pondre à Saint-Cyprien

Sciences et vie / Une première en Pays Catalan : une tortue caouanne pond ses œufs sur une plage de Saint-Cyprien

Le 25 juillet 2024, une tortue caouanne a été observée en train de pondre sur la plage de Saint-Cyprien, marquant une première historique en le Pays Catalan. Cet événement exceptionnel a mobilisé les agents du Parc Naturel Marin et de l’Office Français pour la Biodiversité pour sécuriser le site et protéger les œufs.

Entre Nostalgérie et petits fours, le RN tisse sa toile depuis les Pyrénées-Orientales

Vu de France. Si l’éventualité de l’arrivée au pouvoir du RN a fait se presser certains grands patrons auprès de la tête du parti, localement, notables et milieux économiques s’en accommodent – voire y adhèrent. Perpignan, c’est presque devenu une habitude. Xavier Baudry, l’adjoint au maire Louis Aliot (RN), pose, mince sourire aux lèvres, à côté de la roue crantée dorée du Rotary International. La fine fleur du monde économique local s’est donné rendez-vous, ce 23 mai, au restaurant gastronomique le Clos des Lys, dans le sud de la ville : il y a des membres de la chambre de commerce et d’industrie de la ville, de l’association de charité, des artisans, des commerçants. Tous sont réunis pour la cérémonie de remise des « prix de l’apprentissage » organisée par le Rotary Club de Perpignan et la section catalane de l’Union des entreprises de proximité.

La cité catalane est, depuis les années 1960, un Haut-Lieu des nostalgiques de l’Algérie française. Gouvernée depuis quatre ans par Louis Aliot, vice-président du Rassemblement national, elle est devenue sous son égide le laboratoire d’une contre-mémoire coloniale, révisionniste et raciste de plus en plus visible. Le lieu était autrefois un couvent, puis une prison. Ceux qui en ont la gestion en ont gardé les réflexes.

Les anciens de l’OAS n’aiment pas ce terme NOSTALGÉRIE. « Toujours avec la même haine, le ton méprisant, on nous taxe de nostalgiques de l’Algérie française. Est-ce que la Shoah ou le wagon des Milles sont de la nostalgie ? Est-ce que le génocide d’un million et demi de nos amis Arméniens, c’est de la nostalgie ? ». On ne voit pas très bien le sens de cette comparaison.

Et on n’ose pas comprendre que les anciens tueurs de l’OAS se comparent à des victimes de génocide. On pourrait les voir comme les derniers reliquats de l’époque révolue des colonies sauf que le RN cultive ce ressentiment qui le renforce. Après Marignane, Perpignan et Béziers, c’est au tour d’Aix-en-Provence de voir inaugurer une stèle en l’honneur des « Martyrs de l’Algérie française ». Une nouvelle guerre des mémoires où le nom de l’OAS n’est jamais prononcé alors que les membres de l’OAS sont omniprésents lors de ces cérémonies.

À Perpignan, cet ancien conseiller de l’ombre d’Emmanuel Macron dézingue la macronie

Marianne / « Face au RN, la macronie n’a pas été un rempart, mais une passoire »

Cet éternel radical-socialiste a rejoint le QG de En marche en 2017. Désormais en rupture avec la Macronie, il livre une analyse sans concession d’un règne qui touche à sa fin. (…) J’ai toujours combattu le RN, mon parcours d’enfant de la Méditerranée, d’un bord à l’autre, fait que les fondements mêmes de l’extrême droite me sont impossibles à accepter. Mon engagement maçonnique vient aussi de là. Et je suis d’autant plus touché que ma famille adoptive est issue d’un département, les Pyrénées-Orientales, où, entre 2017 et 2024, on est passé de trois députés pro-Macron pour un RN à quatre députés RN… Ce glissement existe dans d’autres départements, par exemple l’Eure. Sébastien Lecornu l’a quasi livré au RN. On ne peut pas dire que la Macronie ait été le meilleur rempart contre le RN, juste la meilleure passoire.

À Perpignan, la taxe foncière équivaut à deux mensualités de crédit

La taxe foncière est de plus en plus chère. Selon les calculs du courtier Meilleurtaux, elle coûte 113 euros en moyenne par mois en 2023 dans les plus grandes villes de France, soit une hausse de 8% en un an. Un coût qui pèse lourd dans les finances des jeunes propriétaires. 113 euros en moyenne par mois dans les plus grandes villes en 2023 : voici ce qu’a coûté la taxe foncière, selon une étude de Meilleurtaux. Cela représente une hausse de 8% en un an, et cela pèse de plus en plus lourd sur les finances des jeunes propriétaires. À Saint-Étienne, Perpignan ou Nîmes par exemple, la taxe foncière équivaut à deux mois de remboursement de crédit immobilier selon le courtier. C’est donc loin d’être négligeable.

À Perpignan aussi des urgences collapsées

Alors que les moyens ont été mis sur la table pour répondre aux besoins sanitaires lors des Jeux olympiques de Paris 2024, les fermetures de services d’urgence se multiplient partout dans le pays cet été. En cause : le sous-effectif et le manque de lits encore accentué par l’afflux de touristes. (…)

Au centre hospitalier de Perpignan (Pyrénées-Orientales), François Sanchez, représentant de FO, regarde presque ce branle-bas de combat de la santé autour de cet événement planétaire avec envie. « Ici, le week-end dernier, il y a eu beaucoup de monde pour des problématiques de fractures. Avec l’afflux de touristes, on se retrouve avec 200 à 240 patients par jour pour un service calibré pour 140. Il manque la moitié des médecins : il y en a 25 au lieu de 48. Et on pense que nous ne sommes pas encore dans le dur. Pas étonnant que nous n’arrivions plus à fidéliser les soignants. »

L’université de Perpignan retoquée par le Tribunal administratif

Ce jeudi 1er août, lors d’une audience en référé-suspension, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision de l’Université de Perpignan rendue en mai dernier à l’encontre de Fabien, élu du Syndicat de Combat Universitaire de Montpellier. Une décision qui actait son exclusion pendant trois ans de tout établissement d’enseignement supérieur à la suite d’une procédure disciplinaire à son encontre.

Sécheresse dans les Pyrénées-Orientales, quelles solutions pour la vigne ?

Prier ou agir. Dans les Pyrénées-Orientales, où les producteurs organisent des processions pour implorer la pluie, d’autres s’en remettent à la science, pour survivre au changement climatique.

