Revue de presse du 11 mai, ils ont parlé de Perpignan et des Pyrénées-Orientales

Au programme de la revue de presse ? Visa pour l’Image à Perpignan, Gilles Foxonet, maire RN de Baixas, qui justifie son adhésion au parti de Louis Aliot, le Conflent rebaptisé « Pink Valley » par les touristes anglo-saxons et les confidences de l’humoriste perpignanais Mathieu Madénian.

37e édition de Visa pour l’Image Perpignan

Médiapart via AFP / Victimes de guerres, environnement et photo sociale au menu du 37e Visa pour l’image

Victimes de conflits parfois oubliés, traces du bouleversement climatique et grandes rétrospectives seront au coeur de la 37e édition du festival de photojournalisme de Perpignan, dans le sud de la France, présentée mardi à la presse. « Les expos sont toutes importantes » , martèle Jean-François Leroy, le directeur historique de la manifestation qui chaque année se refuse à mettre une exposition en avant plutôt qu’une autre.

France 5 via AFP / Des photographes travaillant pour l’AFP finalistes du Pulitzer pour leur couverture du conflit Israël-Hamas

Quatre photographes travaillant pour l’Agence France-Presse (AFP) ont été sélectionnés parmi les finalistes des prestigieux prix Pulitzer, récompenses annuelles de la presse et de la littérature remises lundi par l’université Columbia à New York. (…) Pour Mahmud Hams, cette nomination s’ajoute à une série de distinctions ces derniers mois: il a été lauréat en 2024 du Visa d’Or News au festival Visa pour l’Image de Perpignan, ainsi que du Prix Bayeux Calvados des correspondants de guerre, deux des plus prestigieuses distinctions internationales en photojournalisme.

Le maire-vigneron de Baixas témoigne de son adhésion au RN de Louis Aliot

France 5 via AFP / Quand le RN creuse son sillon dans les campagnes, les agriculteurs peuvent se laisser séduire

A l’image de Jordan Bardella le 1er mai à Narbonne, les élus RN sillonnent les campagnes du sud-ouest prônant « la souveraineté » alimentaire en France, un discours séduisant pour nombre de petits agriculteurs qui trouvent dans les idées du parti un écho à leurs préoccupations, sans toujours oser l’admettre. (…)

« Nous ne pouvons pas faire confiance à celles et ceux qui nous ont amenés à cette situation-là, c’est-à-dire droit dans le mur », renchérit le vigneron et maire RN de Baixas (Pyrénées-Orientales). En tant que viticulteur, j’ai retrouvé au sein du RN un véritable programme, avec une vision de développement de l’agriculture française », précise Gilles Foxonet, passé de la droite à l’extrême droite.

Tourisme et VIP des Pyrénées-Orientales

Laissant Perpignan sous une pluie diluvienne, la départementale 66 fait son entrée sur le territoire du Conflent dans une explosion de rose. De chaque côté de la route, des pêchers en fleur forment une haie d’honneur. Dans la brume printanière, la Pink Valley, comme la surnomment les Anglais amoureux de la région, a des faux airs de campagne japonaise. À l’horizon se profile le Canigou, aux neiges presque éternelles. Sa silhouette, bien qu’irrégulière et déchiquetée, rappelle la montagne sacrée nipponne.

Entretien L’humoriste et comédien raconte sur scène et sur ses réseaux comment la paternité l’a transformé. Ce natif de Perpignan d’origine arménienne nous décrypte les influences avec lesquelles il a grandi et celles qu’il aimerait transmettre, de l’amour d’Aznavour au goût de l’horizon.