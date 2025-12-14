Revue de presse du 14 décembre : Ils ont parlé de Perpignan et des Pyrénées-Orientales

Article mis à jour le 14 décembre 2025 à 09:40

Au programme de la revue de presse de ce dimanche 14 décembre. Norovirus au collège, dermatose bovine, notes de frais à la mairie, le fléau de la cocaïne, et un groupe d’étude sur la prostitution.

Vous l’avez manquée ? Lisez ou relisez la revue de presse du 7 décembre.

Un virus fulgurant touche 400 élèves de ce collège du Soler

Vendredi après-midi, le principal du collège Jules-Verne, situé dans la commune du Soler, « a décidé d’évacuer le collège et l’ARS est venue faire des prélèvements d’eau ». Une gigantesque épidémie. Quelque 400 élèves d’un collège des Pyrénées-Orientales ont souffert d’une gastro-entérite vendredi et ce week-end, l’affection touchant désormais des dizaines de parents, a relayé lundi 8 décembre la maire du Soler, la commune concernée, à l’AFP.

D’après nos informations, un virus de type norovirus a été identifié dans les analyses, après une intoxication qui a fait environ 400 victimes dans les Pyrénées-Orientales ce vendredi. C’est une « grosse épidémie » qui avait touché 400 enfants au collège Jules Verne, au Soler, dans les Pyrénées-Orientales ce lundi 8 décembre. Les élèves et des parents d’élèves avaient été touchés par des vomissements et par précaution, une petite quinzaine d’enfants avait été un temps admis à l’hôpital ce vendredi, principalement pour réhydratation.

Après les Pyrénées-Orientales, la dermatose bovine à l’Ariège, les Hautes-Pyrénées, la Haute-Garonne

Le Figaro / Face à un premier cas de dermatose en Ariège, des agriculteurs se mobilisent

Pour empêcher l’euthanasie de 208 vaches dans un troupeau touché par la dermatose nodulaire bovine, ils ont dressé un barrage devant la ferme, située à l’ouest de Pamiers. Le président de la chambre d’Agriculture d’Ariège, Philippe Lacube, avait tout mis en œuvre pour éviter que la Dermatose nodulaire contagieuse (DNC) bovine n’arrive dans son département. Présente depuis le début de l’automne dans les Pyrénées-Orientales voisines, avec 20 foyers, cette maladie virale, transmise aux vaches par les piqûres de taons ou de mouches, touche maintenant l’Ariège avec un premier cas détecté dans une ferme.

Face à la dermatose nodulaire, la Confédération paysanne réclame la fin des abattages de troupeaux. Le gouvernement, via la ministre Annie Genevard, maintient cette mesure, soutenue par le principal syndicat agricole, la FNSEA, et étend la vaccination dans le sud-ouest. (…) Le ministère annonce également l’extension de la vaccination des vaches à plusieurs départements du sud-ouest. Tous les bovins présents dans les départements de l’Aude, de Haute-Garonne, du Gers, des Pyrénées-Atlantiques et des Landes devront être vaccinés, cela s’ajoute aux mesures appliquées jusque-là, à savoir la vaccination seulement autour des exploitations contaminées, ce qui couvre la totalité de l’Ariège, des Hautes-Pyrénées et des Pyrénées-Orientales.

Entre grenades lacrymogènes et jets de projectiles, des heurts ont opposé jeudi soir les forces de l’ordre et des dizaines de personnes rassemblées pour empêcher l’euthanasie annoncée de plus de 200 bovins en raison de l’apparition d’un cas de dermatose nodulaire contagieuse. (…) Jusqu’ici, la réglementation visant à éviter la propagation de la maladie prévoit que tout le troupeau concerné soit abattu et l’instauration de « zones réglementées » dans un rayon de 50 kilomètres autour du foyer de DNC, un périmètre dans lequel les déplacements de bovins sont interdits ou restreints et où les bêtes sont vaccinées. Sur les 33 000 bovins d’Ariège, 3 000 ont déjà été vaccinés dans les zones proches des Pyrénées-Orientales où des foyers ont été détectés.

À Perpignan, omerta sur les notes de frais de la mairie

Après l’affaire emblématique des dépenses d’Anne Hidalgo en vêtements de luxe, opposants comme observateurs supportent difficilement l’opacité liée aux frais de représentation des maires. Cette polémique ne se limite pas, loin de là, à Paris. Des associations militent pour la publication de toutes les notes de frais. (…)

L’immense majorité des mairies est en règle, selon l’association, qui se décrit comme apolitique. Elle a pourtant bénéficié de financements de la part du milliardaire d’extrême droite Pierre-Édouard Stérin. Guillaume Leroy se défend : « On a autant saisi les tribunaux contre Anne Hidalgo que contre Monsieur Estrosi ou Louis Aliot, vice-président du RN et maire de Perpignan. Et je le dis ici, les notes de frais de Louis Aliot, une fois qu’on les aura obtenues, parce qu’on va les obtenir, seront rendues publiques », assure-t-il.

Le fléau de la cocaïne dans les Pyrénées-Orientales

D’après la dernière étude du ministère de l’Intérieur, le département des Pyrénées-Orientales est l’un des plus touchés par la cocaïne. Le ministère de l’Intérieur vient de dévoiler les résultats d’une étude nationale inédite sur le trafic et l’usage de drogues. Dans les Pyrénées-Orientales, les données ont souligné une présence importante de la cocaïne, devenue l’un des produits les plus saisis et signalés dans le département.

À l’Assemblée nationale, le groupe d’étude sur la prostitution présidée par Anaïs Sabatini, députée RN des Pyrénées-Orientales

Le Monde / Le RN veut rouvrir les maisons closes

La pénalisation des clients a aggravé la situation des prostituées, estime le député Jean-Philippe Tanguy (Rassemblement national). Il prépare une proposition de loi pour créer des lieux coopératifs tenus par les prostituées elles-mêmes. (…)

« La sécurisation des prostituées, c’est la position de Marine depuis très longtemps », assure le vice-président RN de l’Assemblée nationale, Sébastien Chenu, qui connaît plusieurs militants d’un « réglementarisme », comme l’animatrice Brigitte Lahaie ou le responsable du Syndicat du travail sexuel (Strass), Thierry Schaffauser, par ailleurs militant écologiste. Tous deux ont été conviés par le groupe d’étude de l’Assemblée nationale sur la prostitution lorsque le RN en avait la présidence, assumée par la députée des Pyrénées-Orientales Anaïs Sabatini.