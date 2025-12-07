Revue de presse du 7 décembre : Ils ont parlé de Perpignan et des Pyrénées-Orientales

Article mis à jour le 7 décembre 2025 à 11:12

Au programme de la revue de presse de ce dimanche 7 décembre. Miss Roussillon élue 4e dauphine de Miss France. Le départ à Tahiti du maire de Formiguères fait la une de la presse. Mais aussi la crèche de Louis Aliot, le narcotrafic perpignanais et le coup de cœur littéraire de France Info. Photo © Masood Aslami / Unsplash.

Parmi les favorites, Miss Roussillon est élue 4e dauphine de Miss France

Parmi les cinq dernières finalistes, Déborah Adelin-Chabal, Miss Roussillon et originaire de La Réunion, a été élue 4ᵉ dauphine de Miss France 2026. C’est la plus jeune des candidates de cette élection. Déborah Adelin-Chabal, Miss Roussillon, a reçu l’écharpe de 4ᵉ dauphine de Miss France 2026.

Du haut de ses 18 ans, l’étudiante en Licence d’espagnol et danseuse professionnelle souhaite profiter du concours de beauté pour être l’ambassadrice de sa génération. Et de sa région qui n’a pas gagné depuis 1938.

Les médias nationaux s’intéressent au départ pour Tahiti du maire de Formiguères

Parti à Tahiti depuis cinq mois, le maire de Formiguères, dans les Pyrénées-Orientales, a démissionné. La polémique a enflé ces dernières semaines. L’édile percevait ses indemnités d’élus alors qu’il habitait de l’autre côté de la planète.

Philippe Petitqueux, ancien maire de Formiguères, s’est envolé à plusieurs milliers de kilomètres du village où il est élu depuis le mois de juillet, soulevant plusieurs questions sur les conditions d’exercice d’un mandat local. Désormais ex-maire de Formiguères (Pyrénées-Orientales), Philippe Petitqueux, avait confié la majorité de ses attributions à ses adjoints. Avant de s’envoler « le 6 ou 7 juillet » vers Moorea, une île à côté de Tahiti, « pour ses affaires » révèle le journal mercredi 3 décembre, puis de démissionner officiellement mardi.

Perpignan parmi les villes les plus touchées par le narcotrafic

Dans la première monographie du Service statistique ministériel de la sécurité intérieure (SSMSI) sur la drogue classée par type de substance, d’après les chiffres d’activité de la police et de la gendarmerie, la Guyane occupe une place singulière. (…)

Cette étude fourmille d’informations sur la géographie des stupéfiants en France. Elle révèle que, loin derrière la Guyane, mais à des niveaux jugés « importants » malgré tout, se distinguent, toujours en matière de trafic de cocaïne, les départements de la Martinique, de la Haute-Garonne, mais aussi « des départements franciliens comme Paris, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne, ainsi que des départements du pourtour méditerranéen comme les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse, le Var, les Alpes-Maritimes et les Pyrénées-Orientales » . Dans chacun de ces départements, le niveau dépassait les « 50 mis en cause pour trafic de cocaïne pour 100 000 habitants en 2024 ». Alors que la moyenne nationale l’an dernier était de 32 infractions de ce type recensées pour 100 000 habitants.

Ces crèches de Noël qui font polémique

À Béziers et Perpignan, les maires d’extrême droite tentent à nouveau de déroger au principe de laïcité. Outragée le jour de son anniv’ ! Le 9 décembre, la loi de séparation de l’Eglise et de l’Etat fêtera ses 120 ans, mais en étant de nouveau bafouée par des édiles d’extrême droite. À Béziers (Hérault), le maire Robert Ménard, connu pour sa ligne identitaire et sécuritaire qui lui vaut, en vue des élections municipales de mars, le soutien de Bruno Retailleau , a en effet réinstallé pour la énième fois une très catholique crèche de Noël dans l’hôtel de ville, malgré huit condamnations par le tribunal administratif de Montpellier pour non-respect de la loi de 1905. (…)

À Perpignan, le maire Louis Aliot, un des leaders du RN, lui aussi, récidive, même si la crèche de Noël trône dans un bâtiment municipal voisin de l’hôtel de ville, qui abritait auparavant l’office de tourisme. Et en la baptisant «pessebre» , tradition catalane. Pas dupe, le tribunal administratif a déjà plusieurs fois condamné cette violation de la loi.

Recommandation littéraire et observation du microplastique en Méditerranée

Après avoir effectué un inventaire des microplastiques dans les fleuves européens, des chercheurs français démontrent en laboratoire leurs effets néfastes, par les produits chimiques qu’ils transportent. Au bord de la Méditerranée à Banyuls-sur-Mer (Pyrénées-Orientales), un observatoire océanologique, qui dépend de Sorbonne Université, abrite de nouvelles expériences pour évaluer les impacts biologiques des microplastiques. Dans l’un des laboratoires de ce superbe édifice ocre, au premier étage de l’immeuble historique fondé en 1882, Jean-François Ghiglione, directeur de recherche au CNRS en écotoxicologie microbienne marine, explique l’intérêt majeur de cet observatoire en contemplant la grande bleue.

Comme chaque lundi, Anne-Marie Revol propose ses coups de cœur littéraires de la semaine. Parmi les coups de cœur littéraires de la semaine L’Homme sous l’orage, de Gaëlle Nohant aux éditions L’Iconoclaste. On lui doit notamment Le Bureau d’éclaircissement des destins ou La Part des flammes. Ce nouveau roman revient sur l’impitoyable condamnation des déserteurs pendant la Première Guerre mondiale. (…)

Ce livre est un quasi-huis clos. Tout ou presque se déroule dans un domaine viticole aux alentours de Perpignan. On est en 1917, la Première Guerre mondiale n’en finit pas de finir, le moral des Français est au plus bas. Un soir, la jeune Rosalie, 19 ans, est en train de jouer à la crapette avec sa mère, Isore, quand un homme frappe à la porte. Il est épuisé, frigorifié et affamé, il est artiste peintre et s’appelle Théodore. Il avait ses habitudes dans la propriété puisqu’il y était invité en résidence l’été. Ce soir pourtant, il est déserteur et il demande à être hébergé le temps de reprendre des forces pour pouvoir gagner les Pyrénées et surtout l’Espagne qui est derrière.