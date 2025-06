Revue de presse du 15 juin, ils ont parlé de Perpignan et des Pyrénées-Orientales

Article mis à jour le 15 juin 2025 à 09:38

Au programme de votre revue de presse dominicale : Avec 163 citations dans la presse, l’influenceur de Saint-Jacques Nasdas écrase le match de la visibilité média cette semaine. Aussi à la une : La réserve marine de Banyuls-Cerbère, les faits et gestes des politiques (Aliot et Delga) scrutés à l’aune des municipales.

L’archéologue qui a mis à jour les tombes « disparues » des harkis. Mais aussi, le rapport de la Cour des comptes épingle les recours excessifs des collectivités à des cabinets de conseil, le maintien de l’Usap en Top14, la fin de Via Occitanie, la prévention incendie dans les campings ou un élevage illégal de moutons démantelé à Palau-del-Vidre.

Audition devant les députés et départ des réseaux, Nasdas dans tous les médias

En assurant de se retirer des réseaux sociaux, l’influenceur perpignanais laisse un vide dans le quotidien de ses millions d’abonnés. Plusieurs restent sceptiques. Ils sont 3,7 millions sur TikTok, plus de 9 millions sur Snapchat. Autant d’abonnés qui suivaient, pour une large partie assidûment, les vidéos postées sur les réseaux sociaux par Nasdas à la manière d’une téléréalité 2.0. Chambrages, scènes de vie et accolades : l’influenceur controversé y partageait la réalité d’un quotidien à Saint-Jacques, son fief perpignanais (Pyrénées-Orientales) ou cohabitent les communautés gitanes et arabes.

Les auditions de cinq influenceurs controversés par la commission dédiée aux effets psychologiques du réseau social chinois sur les mineurs ont viré à la joute verbale, loin des préoccupations sur la santé mentale des jeunes.

Le Monde / La réserve maritime de Cerbère-Banyuls, un modèle pour les autres aires marines

Les aires marines protégées sont au cœur des discussions de la Conférence des Nations unies sur l’océan, du 9 au 13 juin à Nice. Le site des Pyrénées-Orientales est l’un des plus protecteurs du littoral français, un choix payant tant pour la biodiversité que pour les activités économiques.

Cinq influenceurs de poids, connus pour leurs contenus sexistes, violents ou inadaptés, ont défilé plus de trois heures, mardi 10 juin, devant les députés chargés de déterminer si TikTok menace la santé des plus jeunes. Au cours d’échanges houleux, ils ont rejeté la responsabilité sur les parents et sur la plateforme. (…)

L’audition a parfois pris des airs de complainte, comme lorsque Nasdas – de son vrai nom Nasser Sari – s’est épanché sur la difficulté de son métier. « Nous aussi, notre santé mentale est impactée. (…) Cette course au nombre de vues, à l’audimat, au buzz (…). Qui m’a formé, moi, à être connu ? À avoir des millions de personnes qui me regardent ? » Celui qui est connu pour mettre en scène la pauvreté de son quartier de Perpignan et y distribuer de l’argent et des cadeaux avait d’ailleurs annoncé quelques jours plus tôt son retrait temporaire des réseaux sociaux.

Les faits et gestes des politiques scrutés à l’aune des élections municipales de 2026

Le maire RN de Perpignan, Louis Aliot, a tenté sans succès d’interdire une conférence sur l’islamophobie organisée par les Étudiants musulmans de France et La France insoumise, le préfet ne s’y étant pas opposé. L’arrêté municipal de Louis Aliot restera finalement sans effet. Le maire (RN) de Perpignan souhaitait interdire une conférence sur l’islamophobie organisée ce vendredi dans sa commune. Il n’a pas été entendu par le préfet du département des Pyrénées-Orientales qui ne s’est pas opposé à son organisation.

Louis Aliot, maire Rassemblement national de Perpignan, était l’invité du forum BFMTV de ce lundi 9 juin: « La France est-elle en panne d’autorité? ».

L’ambitieuse présidente de la région Occitanie avait menacé de quitter le parti de la rose si le premier secrétaire était reconduit. Elle a malgré tout fait le choix de rester, ont annoncé samedi ses proches. (…) Bien qu’elle reste dans la maison socialiste, Carole Delga n’était en revanche pas présente au congrès de Nancy. Son entourage a fait savoir qu’elle avait «fait le choix» de Perpignan «où les enjeux sont importants pour les prochaines échéances», notamment municipales puisque la ville est aux mains du RN. «Sa priorité du moment, c’est d’être proche des habitants de sa région», a ajouté Kamel Chibli.

L’archéologue qui a mis à jours les tombes « disparues » des harkis signe publie un ouvrage

Patrice Georges-Zimmermann a mis au jour les tombes de dizaines d’enfants harkis, enterrés puis oubliés par la France au lendemain de la guerre d’Algérie. Archéo-anthropologue et expert judiciaire, il en révèle les coulisses dans un livre qui sort en librairies ce jeudi 12 juin. (…)

« Doté d’une grande empathie », comme le décrit Nadia Ghouafria, Patrice Georges-Zimmermann travaille sur les archives du sol pour redonner leur vie aux morts. Après avoir mis au jour le cimetière du Gard, il vient de mener des fouilles dans les Pyrénées-Orientales, où d’autres familles harkis recherchaient leurs défunts. Face à elles, il a dû faire preuve de pédagogie, soigner le choix des mots pour ne pas heurter leur sensibilité. « Je fais partie d’un tout qui tente de réparer tant bien que mal ce que la France a fait à des gens qui ont tout abandonné en traversant la Méditerranée il y a plus de soixante ans, écrit-il encore dans son livre. La justice par la truelle, en quelque sorte. »

Cour des comptes, maintien de l’Usap, prévention incendie et élevage illégal de moutons

Grenoble – Ça tient à quoi un maintien ? À une pénalité à la 77e minute au stade des Alpes. Celle qu’il ne faut pas louper dans la bronca quasi générale. Louis Carbonel y avait sauvé Montpellier il y a un an (18-20). Hier, c’est Tommaso Allan qui a libéré Perpignan (11-13). Même scénario suffocant, très cruelle similarité pour Grenoble – qui a râté six occasions de monter en trois ans, trois finales et trois barrages – et soulagement colossal à l’identique pour l’avant-dernier du Top 14, qui arrache son maintien au bout du pied de son buteur.

L’arrêt de Vià Occitanie, qui comprend quatre fréquences à Nîmes, Toulouse, Montpellier et Perpignan, « sera effectif à la fin juillet 2025 » Le groupe La Dépêche du Midi a annoncé vendredi l’arrêt « à la fin juillet 2025 » de la diffusion de la télévision régionale Vià Occitanie qu’il avait reprise en avril 2021 au tribunal de commerce de Nîmes. « Depuis sa reprise, le groupe s’est mobilisé pour maintenir cette chaîne régionale en activité, dans un contexte économique structurellement difficile pour les télévisions locales », a souligné, dans un communiqué, la direction du groupe basé à Toulouse. L’annonce a été faite le 28 mai dernier aux 18 salariés.

Un rapport de la Chambre régional des comptes d’Occitanie met en lumière les pratiques de différentes mairies et départements du sud de la France. Résultats : le recours aux cabinets de conseil est faiblement justifié, leur utilité pas systématiquement évaluée. (…) Pour les 15 collectivités observées, parmi lesquelles la région Occitanie, la ville de Marseille, la métropole et la ville de Toulouse, les départements de la Gironde et des Landes ou encore les communes de Perpignan et Béziers, la note s’élève à 195 millions d’euros pour la période 2019-2023, soit environ 1 % des prestations de leurs dépenses d’équipement.

Plus de 100 moutons d’une exploitation illégale située à Palau del Vidre (Pyrénées-Orientales) ont fait l’objet d’une mise en consigne, jeudi 5 juin, après une inspection. Les agents de la Direction départementale de la protection des populations (DDPP) y ont relevé des conditions de vie ne respectant pas les réglementations en vigueur.

Les fortes chaleurs augmentent le risque d’incendies. Des campings s’équipent alors pour alerter au plus vite les vacanciers si jamais un feu se déclarait. Dans l’un des plus vastes campings des Pyrénées-Orientales, un exercice grandeur nature. De la fumée pour simuler un incendie et s’entraîner à évacuer les 2 200 clients. Téléphone en main, le gérant suit en détail l’opération sur une plateforme en ligne. Elle lui permet de savoir quelle zone du camping reste à évacuer.

