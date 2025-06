Revue de presse du 8 juin, ils ont parlé de Perpignan et des Pyrénées-Orientales

Article mis à jour le 8 juin 2025 à 09:24

Au programme de votre revue de presse dominicale : La réserve marine de Banyuls-Cerbère, Louis Aliot, maire de Perpignan, mais aussi et surtout cadre du RN. Également aussi sommaire : retour sur le passé « glorieux » des cinémas de Perpignan, le « stop-écrou » de la prison de Perpignan, ou encore les annonces ministérielles faites depuis les Pyrénées-Orientales.

Dans le cadre du « Sommet des océans », focus sur la réserve marine Banyuls-Cerbère

Les aires marines protégées sont au cœur des discussions de la Conférence des Nations unies sur les océans, qui se déroule à Nice de lundi à vendredi. Franceinfo a plongé dans la plus ancienne de France. Palmes chaussées, bouteilles chargées sur le dos, masques plaqués sur le visage. Les six plongeurs basculent de leur bateau dans l’eau de la réserve marine protégée de Cerbère-Banyuls, dans les Pyrénées-Orientales. Ils ont pour mission, ce lundi 19 mai au matin, de compter les raies dans la zone de protection renforcée.

Louis Aliot, maire de Perpignan, mais pas seulement

Discret sur le plan national ces dernières années, le maire de Perpignan, ex-compagnon de Marine Le Pen, revient sur le devant de la scène. Au club de rugby de Tarascon-sur-Ariège, Louis Aliot évoluait au poste de 3e ligne. Mais au Rassemblement national, dont il est le Premier vice-président, c’est bien un retour en première ligne qu’effectue le maire de Perpignan (Pyrénées-Orientales) depuis quelques mois, après une assez longue période de retrait.

« Il a la confiance de tout le monde » : Louis Aliot de retour en première ligne au RN

Retour sur le passé « glorieux » des cinémas perpignanais

Depuis le 4 juin, plusieurs géants du porno comme Pornhub ou YouPorn ont bloqué l’accès à leurs sites en France, dénonçant une réglementation qu’ils jugent inefficace et intrusive. Derrière cette bataille juridique et symbolique : la protection des mineurs, l’influence des GAFAM du X, les luttes entre studios, la montée du porno amateur et la marchandisation massive de l’intimité. Entre santé publique, libertés numériques et dérives industrielles, la France affronte une crise inédite mêlant sexe, pouvoir, argent et souveraineté technologique. (…)

Longtemps interdite et vendue sous le manteau aux élites fortunées, la pornographie est progressivement devenue mainstream dans les années 1960 et 1970. En un temps pas si lointain, les Espagnols soumis au régime franquiste franchissaient les Pyrénées pour se rendre à Perpignan et y regarder les dernières productions suédoises, françaises, et bien évidemment américaines ; Gorge Profonde en tête.

La surpopulation carcérale de Perpignan, l’exemple à ne pas suivre

Alors que le gouvernement affiche sa volonté de durcir les peines et de limiter le recours au sursis, la réalité du terrain vient freiner ces ambitions. En Occitanie, comme ailleurs, la surpopulation des centres pénitentiaires atteint des niveaux critiques, au point de remettre en question l’exécution même des décisions de justice.

Déplacements ministériels, annonces concrètes ou plan com ?

Le Figaro / Les pompiers se préparent à lutter contre les feux de forêts cet été

Depuis les incendies monstres qui avaient ravagé la Gironde durant l’été 2022, l’État promet de mieux lutter contre les feux de forêt en renforçant son dispositif. L’année dernière, seulement un quart des Canadair étaient opérationnels. Depuis l’été 2022 marqué par des feux de forêts monstres qui avait brûlé près de 66.000 hectares, majoritairement en Gironde, la France espère ne plus revivre cette catastrophe. Ce jeudi 5 juin, Bruno Retailleau s’est rendu dans les Pyrénées-Orientales, le département français le plus sec de France et régulièrement victime de feux de forêts, afin d’y présenter la «stratégie nationale de défense des forêts et des surfaces non boisées contre les incendies».

La ministre de la culture, en se vantant d’apporter la culture partout où sont les Français, se met non seulement encore un peu plus à dos un secteur affaibli financièrement, mais mène un combat superflu : les inégalités ne sont pas là où elle le pense, relève dans sa chronique Michel Guerrin, rédacteur en chef au « Monde ». (…)

Dans une vidéo postée le 23 mai sur son compte Instagram, Rachida Dati est filmée au camping de La Marina, à Canet-en-Roussillon (Pyrénées-Orientales), puis s’adresse à la caméra : « C’est une première… Alors je n’ai qu’une chose à dire : Rejoignez-nous ! » Les campings attirent chaque année 28 millions de vacanciers. C’est le premier logement touristique du pays. Dati y fonce, tant le lieu colle à son mantra : « La culture doit aller partout où sont les Français. »

