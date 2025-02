Revue de presse du 16 février, ils ont parlé de Perpignan et des Pyrénées-Orientales

Article mis à jour le 16 février 2025 à 10:56

Dans la revue de presse du 16 février, les pratiques de la police municipale de Perpignan sont au cœur de l’actualité. Sans oublier, l’audience qui a vu s’affronter la ville de Perpignan et le site d’information Blast à propos de cette même police.

Aussi dans l’actualité, les Pyrénées-Orientales, nouveau point d’entrée de la cocaïne en France. Ainsi que la mise en garde à vue de Jean Castex demandée par le parquet de Perpignan.

La PM de Perpignan au cœur de la polémique

Un homme présenté comme un dealer par le maire Louis Aliot (RN) a déposé plainte pour agression sexuelle lors de son interpellation, le 11 février, à Perpignan. Les quatre policiers municipaux, placés en garde à vue, sont fortement soutenus.

Quatre policiers municipaux de Perpignan, accusés d’agression sexuelle sur un jeune homme de 23 ans, ont été entendus par le parquet, jeudi 13 février. Alors qu’un examen médical a confirmé des traces d’agression sexuelle, le maire RN Louis Aliot, la direction de la police municipale et des membres du syndicat Force ouvrière ont multiplié les actions pour décrédibiliser le témoignage de la victime présumée, qualifiée de « dealer » et de « délinquant ».

Poursuivi par la commune de Perpignan et son maire RN Louis Aliot pour avoir révélé les errements et les méthodes de sa police municipale, Blast était en procès dans la préfecture des Pyrénées-Orientales ce 13 février. Au même moment, pendant que nous défendions la légitimité de notre travail d’utilité publique, un nouveau scandale de violences impliquant la police municipale éclatait avec la garde à vue de 4 de ses agents. Récit d’audience et révélations.

A Perpignan, quand @louis_aliot intente un procès à @blast-info.fr sa police dérape. Révélations avec Olivier Roulot — Xavier Monnier (@xavmon.bsky.social) 2025-02-15T12:18:09.105Z

Pyrénées-Orientales, le nouveau point d’entrée pour la cocaïne en France

Depuis 2023, les contrôles sur l’A9, au niveau de la frontière franco-espagnole, confirment l’apparition d’un nouveau passage pour le transit de cocaïne en provenance d’Amérique latine. Depuis le début de l’année, douaniers et policiers postés sur l’autoroute Barcelone-Perpignan ont déjà mis la main sur 545 kilos de cocaïne venus d’Espagne. C’est plus que sur la totalité de l’année 2023 (400 kg) et 2024 (495 kg). La multiplication de ces saisines de cocaïne atteste d’une nouvelle porte d’entrée pour cette drogue en France. Jusque-là, c’est le port du Havre qui était considéré comme la principale porte d’entrée de la poudre blanche en France.

L’ancien premier ministre et maire de Prades entendu dans une enquête de « détournement de fonds publics »

Un signalement d’Anticor est à l’origine de l’enquête dans laquelle il a été entendu, jeudi. Elle concerne des soupçons de « détournement de fonds publics sans enrichissement personnel » dans l’octroi d’aides publiques à une entreprise, lorsqu’il était président de la communauté de communes de Conflent Canigo, dans les Pyrénées-Orientales.