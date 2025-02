Revue de presse du 23 février, ils ont parlé de Perpignan et des Pyrénées-Orientales

Article mis à jour le 23 février 2025 à 11:51

Dans la revue de presse du 23 février, 40 ans plus tard, ces familles de harkis sont toujours dans le désarroi, crise aux urgences de l’hôpital de Perpignan. Louis Aliot représente son parti à la réunion sur l’Ukraine convoquée à l’Élysée.

Mais aussi selon le Figaro, le procureur de Perpignan serait candidat pour diriger l’un des six parquets à forte activité et pourtant en vacances de présidence. Et enfin, Reporterre annonce le 7e festival de la nature à Alénya.

À Rivesaltes, les familles de harkis cherchent encore le lieu de sépulture de leurs proches

France 24 avec AFP / À Rivesaltes, stupeur et colère chez les harkis apprenant le transfert des corps de leurs proches

Des familles de harkis ont laissé exploser leur colère vendredi à Rivesaltes (Pyrénées-Orientales), en apprenant que leurs proches, décédés et enterrés sans sépulture dans le camp où ils étaient parqués, avaient été exhumés et déplacés il y a quatre décennies.

Crise aux urgences de l’hôpital de Perpignan

Plusieurs médecins des urgences de Perpignan sont actuellement en arrêt maladie pour épuisement. Cette pénurie de personnel impacte les patients qui restent entassés plusieurs heures dans l’attente d’une prise en charge médicale. Le journal de 20h a recueilli le témoignage d’un soignant et d’une patiente qui évoquent des conditions d’accueil « inhumaines ».

Louis Aliot représente le Rassemblement National lors de la réunion sur l’Ukraine à l’Élysée

Pour la secrétaire nationale des Écologistes, les élus du RN sont des «patriotes de pacotilles qui donnent des leçons de patriotisme toute la semaine mais sont en France les représentants de Poutine et Trump». Emmanuel Macron réunit à 11 heures les chefs de parti à l’Élysée pour une réunion consacrée à la situation en Ukraine. En tant que secrétaire nationale des Écologistes, Marine Tondelier sera présente.

Elle s’assoira à la même table que Louis Aliot, représentant du Rassemblement national (RN), ce qui la laisse «très perplexe». Invitée ce jeudi sur BFMTV, elle a fait part de sa gêne face à la participation du premier vice-président du parti nationaliste. «Je n’ai pas envie de discuter de ce sujet avec lui», a-t-elle expliqué, rappelant la présence du maire de Perpignan (Pyrénées-Orientales) à l’investiture de Donald Trump en janvier dernier.

L’énorme gâchis du train des primeurs

Consommant six fois moins d’énergie que la route, émettant neuf fois moins de CO2 et huit fois moins de particules, le rail répond aux enjeux majeurs de neutralité carbone. (…) La bataille du rail n’a pas eu lieu. Ni contre le démembrement de Fret SNCF, ni contre la suprématie du transport routier. Depuis le 1er janvier, la compagnie ferroviaire française a scindé ses activités en deux entités : Technis pour la maintenance des locomotives et Hexafret pour l’acheminement des marchandises.

Pire, elle doit céder 23 lignes de trains, soit 30 % de son trafic et 20 % de son chiffre d’affaires, à ses concurrents et se contenter de mutualiser des wagons isolés de clients différents ou d’opérer des convois complets non réguliers. Le « train des primeurs » entre Perpignan et Rungis en a fait les frais. Faute de repreneur, il n’existe plus depuis juin 2024.

Le procureur de Perpignan sur le départ ?

Confrontés à une très forte délinquance et à une suractivité, six d’entre eux, dont quatre en île-de-France, doivent pourtant fonctionner sans chef. Place Vendôme, les auditions s’enchaînent depuis plusieurs jours. (…) Depuis plusieurs jours déjà, les auditions se succèdent place Vendôme pour évaluer et décider des candidatures qui, ensuite, passeront pour avis simple au Conseil supérieur de la magistrature. Plusieurs candidats se détachent, du moins pour les juridictions des Hauts-de-Seine.

Si Valérie Courtalon est candidate pour transformer son intérim en poste au long cours, reviennent pour Nanterre les noms de Samuel Finiels, procureur de Toulon, de Guirec Le Bras, qui tient le sensible parquet de Boulogne-sur-Mer, ou encore d’Yves Bardoc, procureur à Metz. Mais, pour ces juridictions, des magistrats du sud de la France pourraient aussi tirer leur épingle du jeu, comme Fabrice Belargent, procureur de Montpellier, et Jean-David Cavaillé, procureur de Perpignan.

Festival de la Nature à Alenya

C’est le retour du Festival Nature organisé par le Groupe Ornithologique du Roussillon ! Cette 7e édition se tiendra les 29 et 30 mars 2025 dans les Caves Ecoiffier à Alénya.