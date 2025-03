Revue de presse du 9 mars, ils ont parlé de Perpignan et des Pyrénées-Orientales

Article mis à jour le 9 mars 2025 à 10:34

Dans la revue de presse du 9 mars, d’Aliot à Marine Le Pen, les ambiguïtés du RN face à Trump. La sénatrice Laurianne Josende rapporteure de la commission sénatoriale sur les institutions corses. Le tuto du diocèse de Perpignan, et le refuge des Bouillouses à l’honneur de France Info.

Vous l’avez manquée ? Lisez ou relisez la revue de presse du 2 mars.

Le parti de Marine Le Pen navigue entre une certaine admiration pour le président états-unien, ses alliés résolument pro-Trump et une volonté de revendiquer une posture de non-aligné. En résulte un silence gêné face aux bouleversements géopolitiques en cours. (…) Au moment où Emmanuel Macron réunissait les chef·fes de parti à Paris pour évoquer la situation en Ukraine, le RN a pourtant fait le choix d’aller s’afficher, à défaut de se prosterner, avec d’autres dirigeants étrangers. Jordan Bardella a préféré s’envoler vers Washington pour assister au CPAC, la conférence annuelle de conservateurs américains qui rassemblait tout l’écosystème trumpiste et de nombreux chefs d’État et alliés du RN, soucieux de surfer sur « ce vent de liberté qui souffle sur les démocraties occidentales ».

Marine Le Pen ayant également séché le rendez-vous, le parti était représenté par son vice-président et maire de Perpignan (Pyrénées-Orientales), Louis Aliot. Celui-ci s’est justifié au Monde à propos de la discrétion des deux leaders du parti sur les séismes géopolitiques quasi quotidiens provoqués par le président états-unien: « Il faut prendre le temps de la réflexion. La parole de Trump est trop changeante pour savoir exactement ce qu’il se passe. Et puis, il y a le calendrier national. »

Le Monde / Un rapport du Sénat sur la Corse rejeté par la commission des lois

Le rapport de la mission d’information sénatoriale sur l’évolution institutionnelle de la Corse n’a pas été adopté à la commission des lois. Une première qui illustre l’opposition entre la droite, hostile à une autonomie plus large, et le centre et la gauche, favorables au « processus de Beauvau ». A l’échelle feutrée du Sénat, c’est un petit tremblement de terre. En effet, c’est la première fois que le rapport d’une mission d’information de la commission des lois du Sénat n’est pas adopté, faute de consensus. C’est pourtant le sort qu’a connu, mercredi 5 mars, le rapport de la mission d’information sur l’évolution institutionnelle de la Corse, dont les travaux avaient été lancés il y a bientôt un an. (…)

« Il était important que l’on ait notre propre analyse, résume la rapporteure de la commission, Lauriane Josende, sénatrice (Les Républicains, LR) des Pyrénées-Orientales. Il nous fallait comprendre d’où l’on part avant de définir où l’on veut arriver. Nous nous sommes posé la question : pourquoi Beauvau et comment on en est arrivé à parler d’autonomie ? »

Les Echos / La chronique de Sabine Delanglade : le pourboire

A l’heure où tout se paie en carte, la monnaie du pourboire se fait rare. Et les clients plus radins. Une mer de plastique s’étend dans l’océan. Dans le Pacifique Nord, elle s’étale sur une surface de trois fois la France. Hélas, s’il a rempli la mer, le cauchemar des écolos a aussi vidé les soucoupes des garçons de café, celles des dames pipi et les poches des coiffeurs. Aujourd’hui, tout se paie en carte, on la sort plus de 470 fois par an. Plus personne n’a de monnaie et c’est le pourboire qui trinque. L’Eglise elle-même a dû s’adapter et s’est mise au panier de quête connecté. Le diocèse de Perpignan diffuse un tutoriel sur YouTube. Mon Dieu !

France Info / Dans les Pyrénées catalanes, le refuge isolé des Bouillouses fourmille de vie au milieu des étendues glacées

Perdu au milieu d’une nature sauvage dans les Pyrénées, le « refuge des Bouillouses » et son gérant aux petits soins des visiteurs font le bonheur des randonneurs.

L’Association des Médias d’Information et de Communication (AMIC) et l’Assemblée Régionale des Radios Associatives d’Occitanie / Pyrénées Méditerranée (ARRA) ont présenté l’Association des Médias du Pays Catalan et d’Occitanie. L’annonce a été faite par le directeur général de l’AMIC, Josep Ritort, lors de la première rencontre des médias catalans et occitans à Narbonne.