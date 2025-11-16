Revue de presse du 16 novembre : Ils ont parlé de Perpignan et des Pyrénées-Orientales

Article mis à jour le 16 novembre 2025 à 09:15

Des flûtes de champagne au Barcarès, des éleveurs en colère contre l’abattage de leurs bêtes, la viticulture à bout de souffle, et le RN qui muscle sa présence dans le Sud : dans les médias nationaux ce 16 novembre, les Pyrénées-Orientales s’invitent à la une. Tour d’horizon d’une semaine où Perpignan et son territoire ont été au centre de plusieurs controverses et mobilisations. Photo d’illustration © Unsplash / Alexander Naglestad.

Quand le champagne coule à flot au Barcarès

C’est une commande qui passe mal auprès de certains habitants et qui insurge l’opposition. Dans un contexte budgétaire très serré, le maire de Barcarès, dans les Pyrénées-Orientales, souhaite passer une commande de 80.000 euros de champagne pour les fêtes de fin d’année.

🗨️ "Je trouve que c'est abusé"



80 000 : c’est, en euros, la somme que prévoit de dépenser en champagne la mairie divers droite du Barcarès (Pyrénées-Orientales) pour les fêtes de fin d’année, selon un appel d’offres. Une somme colossale pour une ville d’un peu plus de 6 000 habitants et qui a, forcément, fait sortir l’opposition de ses gonds. «C’est d’une indécence extraordinaire !» a fustigé vendredi 7 novembre Virginie Bodin auprès d’Ici Roussillon. La conseillère municipale d’opposition notait : «C’est du jamais-vu. J’ai regardé ce qui avait été acheté en 2024. La ville avait commandé 15 000 euros de vin blanc pétillant, mais il n’y avait pas eu d’appel d’offres dédié au champagne.»

Dermatose bovine, sécheresse, quand les crises succèdent aux crises dans les Pyrénées-Orientales

Depuis la découverte du premier cas à Valmanya en octobre, 11 foyers ont été recensés et 350 bêtes abattues sur un cheptel de 15 000 bovins. Le collectif « Stop au massacre » organise des rassemblements contre cette stratégie sanitaire. C’est peu de dire que la dermatose nodulaire contagieuse qui affecte les bovins a aussi le don d’enflammer les esprits dans les Pyrénées-Orientales. Ce mercredi 12 novembre encore le collectif citoyen créé il y a quelques jours « Stop au massacre » manifestait à Olette contre l’abattage d’un troupeau. Lundi, pareille manifestation s’était tenue sur la nationale 116 à Marquixanes pour le même motif, avant un regroupement qui a rassemblé environ 400 personnes devant la Préfecture à Perpignan.

Chaque année en Métropole, environ 400.000 tonnes d’animaux morts sont collectées dans les élevages, les refuges ou au bord des routes. En ce lundi 3 novembre, ils sont une quarantaine d’éleveurs rassemblés dans le village de Fontdéprouse (Pyrénées-Orientales), le long de la départementale 66, pour empêcher ce qui est pour eux inconcevable : l’abattage d’une quarantaine de vaches.

Le «tort» de ces bêtes ? Avoir été en contact avec une de leur congénère atteinte de la dermatose nodulaire. Une maladie contagieuse entre les bovins – non transmissible à l’homme – ayant engendré l’abattage de plus de 2600 animaux au sein de 66 élevages depuis cet été. La manifestation, comme d’autres plus tôt dans la saison en Savoie et Haute-Savoie, aura été vaine… Mais qui sait que ces animaux morts, une fois traités par la filière d’équarrissage, se révèlent utiles dans les champs et même… dans les réservoirs de voiture ?

Entre 4 000 et 7 000 personnes ont défilé dans la ville héraultaise, samedi, pour alerter sur la situation d’une filière à la peine, en proie à plusieurs crises. Un cortège calme, presque morose, a arpenté les rues de Béziers, comme un cri sourd d’alarme. A l’appel du Syndicat des vignerons de l’Aude, de la Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles (FNSEA) et des Jeunes Agriculteurs, 4 000 personnes, selon la préfecture de l’Hérault – plus de 7 000, d’après les organisateurs – ont défilé dans la cité biterroise. (…)

Dans les Pyrénées-Orientales, Bruno Vila, président de la FDSEA, constate une « situation extrêmement compliquée depuis sept ans ». « Cet été, avec le coup de chaud du mois d’août, les récoltes ont atteint 20 hectolitres à l’hectare, alors que les quantités acceptables se situent à 40 hectolitres. » Dans ce département, où « il pleut moins que dans le Sahel », les 1 900 viticulteurs demandent essentiellement un accès à l’eau.

Le Rassemblement National exhibe Perpignan en vue des municipales

Déjà tourné vers l’élection présidentielle, le RN joue très gros aux municipales de mars 2026. Le parti espère transformer ses sondages records en victoires locales, dans un scrutin qui lui a pourtant longtemps résisté. Avec un nombre inédit de listes prêtes à entrer en campagne, le Rassemblement national vise claiement une percée, notamment dans le Sud. (…)

Plus de 530 têtes de listes déjà désignées, et peut-être 700 d’ici février : une présence massive pour gagner, mais aussi pour s’implanter durablement. Le Rassemblement national met en avant ses vitrines conquises en 2020, comme Perpignan, tout en ciblant des villes longtemps jugées imprenables.

Le Figaro / La nouvelle tournée littéraire et stratégique de Jordan Bardella

Les déplacements du président du RN pour promouvoir son livre tombent à pic, à quelques mois des élections municipales. (…) Et cette semaine, Jordan Bardella s’est envolé sur les terres les plus propices au RN : l’arc méditerranéen. Il a dédicacé des livres à Toulon (Var) jeudi, à Nice (Alpes-Maritimes) vendredi, à Marseille (Bouches-du-Rhône) samedi pour finir à Perpignan (Pyrénées-Orientales) lundi. Ces quatre villes du sud de la France symbolisent à elles seules l’appétit du RN lors des municipales.

À Toulon, Laure Lavalette, députée du département, peut-elle vraiment perdre l’élection ? « La réalité, c’est que si l’on gagne uniquement Toulon en 2026, on dira que l’on a perdu les municipales » , jugeait un cacique mariniste. À Nice, l’allié Éric Ciotti a-t-il une chance de renverser son pire ennemi, Christian Estrosi ? À Marseille, Franck Allisio a déjà réussi à faire alliance avec l’ancien dissident RN Stéphane Ravier. Enfin, à Perpignan, Louis Aliot sera-t-il réélu malgré sa condamnation dans l’affaire des assistants parlementaires du FN ? Ce n’est pas pour rien que Jordan Bardella est venu signer à la pelle des livres là-bas. P. L.

À Perpignan, une expulsion de squatteurs médiatique

L’opération qui s’est déroulée «sans aucun incident», selon le préfet, a permis l’expulsion de trois occupants et de leurs cinq chiens. À Perpignan, c’est la fin d’un squat de plusieurs semaines. Le préfet des Pyrénées-Orientales a fait expulser, ce vendredi, trois squatteurs et leurs cinq chiens. «L’opération s’est déroulée sans aucun incident, affirme-t-il. La propriétaire était sur place et a pu reprendre possession de son bien, avec pour objectif de le sécuriser pour éviter toute nouvelle intrusion.»

