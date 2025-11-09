Revue de presse du 9 novembre : Ils ont parlé de Perpignan et des Pyrénées-Orientales

Article mis à jour le 9 novembre 2025 à 11:21

Au programme de la revue de presse du 9 novembre : « Superbolts » et violents orages, le RN tente de séduire les DGS en vue des municipales de 2026. Mais aussi, Louis Aliot, maire de Perpignan aux avants-postes pour illustrer la stratégie de son parti (liens avec les Trumpistes, avec la communauté juive…). Sécheresse dans les sols des Pyrénées-Orientales et USAP sempiternelle lanterne rouge. Photo d’illustration © Unsplash / Felix Mittermeier.

Les « superbolts », ces super éclairs qui s’abattent lors des super orages

Jeudi 6 novembre au matin, un éclair d’une intensité exceptionnelle s’est abattu près de la ville de Toulouse. Un phénomène spectaculaire qui survient alors que, de part et d’autre des Pyrénées, la région est frappée par de violents orages. (…) Cet épisode orageux est remonté des Baléares, là aussi la foudre a frappé. Les habitants de Palma ou encore de Majorque se sont retrouvés sous des torrents d’eau, les rues totalement inondées. Des pluies intenses qui touchent aussi plusieurs départements français. Comme autour de Perpignan, où plus de 30 millimètres de précipitations sont tombés.

Le RN mise tente de séduire les DGS en vue des municipales de 2026

La gazette des communes / Municipales 2026 : les DGS dans le viseur du Rassemblement national

Le parti de Marine Le Pen ambitionne de conquérir une centaine de communes lors des prochaines élections municipales. Un objectif qui cache une vraie difficulté, la constitution d’équipes de cadres administratifs. Longtemps, la crédibilité à pouvoir gérer les affaires de la France comme des collectivités a constitué l’un des talons d’Achille de l’extrême droite : en contradiction avec leurs votes de plus en plus favorables, les électeurs confirmaient, sondage après sondage, leur peu de confiance dans les compétences du Front national (FN), hier, et du Rassemblement national (RN), aujourd’hui. (…)

Deux mandats ou presque plus tard, en dehors de la prise notable de Perpignan (Pyrénées-Orientales) par Louis Aliot en 2020, la formation lepéniste, rebaptisée « Rassemblement national », n’a guère amélioré ses positions municipales. En revanche, le profil des cadres administratifs qui les gèrent s’est fait moins politique, plus expérimenté, avec d’anciens secrétaires généraux de collectivité de droite, aux parcours variés. Érigé en symbole, Philippe Morcelin, le DGS arrivé à Perpignan début 2021, se présentait historiquement comme « démocrate-chrétien » et a, auparavant, travaillé à Niort et Angoulême, ainsi que dans le milieu universitaire. (…)

Perpignan, la même critique a été formulée cette année par la CRC d’Occitanie lors d’un contrôle sur les prestations intellectuelles confiées à des cabinets extérieurs : « Les cadres A ne représentent que 7,1 % des agents de la collectivité, contre une proportion de 12 % constatée dans un panel constitué de treize autres villes de la même strate de population comprise entre 100 000 et 150 000 habitants », avec, notamment, « un manque de compétences en matière de stratégie et d’ingénierie urbaine et foncière ». En réponse, le maire, Louis Aliot, invoque « des difficultés de recrutement de cadres » qui s’expliquent, selon lui, « par la situation géographique de la ville, marquée par un enclavement relatif » et « un éloignement important des centres de décision nationaux ».

Louis Aliot est-il l’illustration du changement d’image du RN ?

La communauté juive bascule-t-elle à droite ? Quelle est réellement la place d’un « nouvel antisémitisme » en France ? La chercheuse Nonna Mayer, directrice de recherche émérite au CNRS, rappelle la « très longue histoire » de l’antisémitisme qui, s’il se « renouvelle », reste toujours bien plus ancré à l’extrême droite. Les vieux préjugés associant les juifs au pouvoir, à l’argent, au communautarisme, non seulement sont toujours là mais ils sont prédominants. Chaque racisme est spécifique, chacun a son histoire. La haine des juifs est sans doute la plus ancienne. (…)

Y a-t-il eu une bascule le jour où l’extrême droite a manifesté contre l’antisémitisme en France le 12 novembre 2023 ? La participation du Rassemblement national (RN) à cette manifestation fut un signal fort, d’autant plus que ni Jean-Luc Mélenchon ni Emmanuel Macron n’y participaient. Mais le rapprochement avait déjà commencé. Un an plus tôt, le maire RN de Perpignan, Louis Alliot, recevait Serge et Beate Klarsfeld, traqueurs de nazis, pour leur remettre la médaille d’honneur de la ville. Depuis, Serge Klarsfeld, un leader d’opinion s’il en est chez les juifs de France, est allé encore plus loin, disant sur LCI qu’en cas de duel avec la gauche lors du second tour des législatives de 2024, il voterait pour le Rassemblement national, parce que le parti a « fait sa mue » et « soutient les juifs ».

Depuis la victoire du candidat républicain à la présidentielle américaine, les liens se raffermissent entre les membres de son administration, les organisations de la sphère Make America Great Again et les extrêmes droites européennes.

A l’échelle de la France, plusieurs responsables d’extrême droite étaient présents lors de l’investiture de Donald Trump : Louis Aliot, vice-président du Rassemblement national, Marion Maréchal, Sarah Knafo ou encore Eric Zemmour. « Une invitation liée aux groupes parlementaires européens », précise Louis Aliot, parti avec le député Alexandre Sabatou et l’eurodéputé Julien Sanchez. Le maire de Perpignan l’assure : « Il n’y a pas de téléphone rouge entre le RN et les républicains [à Washington]. »

La sécheresse des Pyrénées-Orientales vue depuis l’Aude

Une planète à + 1,5 °C 6/6. Sécheresse persistante, températures record, incendies … Confrontés à des manifestations aiguës du réchauffement, les habitants du département cherchent des solutions pour maintenir le territoire en vie. Le bassin de l’Orbieu s’est en effet réchauffé de près de 1,5 °C en un demi-siècle (en moyenne sur dix ans). Une augmentation des températures qui a pour corollaire une forte hausse de l’évapotranspiration, c’est-à-dire de l’humidité renvoyée par la végétation et les sols vers l’atmosphère. Il fait partie, à l’instar des Pyrénées-Orientales voisines, des territoires français où l’état de la ressource en eau est le plus préoccupant. Faute de recharge suffisante, des aquifères souterrains se vident, et les ruisseaux cessent de couler de plus en plus tôt et de plus en plus longtemps.

Top 14 : L’USAP lanterne rouge

Le champion de France en titre au sommet. Avec sa victoire samedi dans le Classique face au Stade Français (29-17), le Stade Toulousain a conservé sa première place au classement (29 points), toujours suivi de (très) près par Pau (28 points). Pour compléter le podium, c’est l’Union Bordeaux-Bègles (27 points), qui s’est imposée à Castres samedi (26-28). En bas de classement, toujours les mêmes. Perpignan est scotché à sa 14e et dernière place (1 point). Devant l’USAP, c’est toujours Montauban qui s’y place (13e, 7 points) après la lourde défaite à Bayonne samedi (49-7). Le LOU connaît également une sale période (12e, 18 points), après trois défaites de suite, dont la dernière en date à Toulon (54-21).

