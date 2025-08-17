Revue de presse du 17 août, ils ont parlé de Perpignan et des Pyrénées-Orientales

Article mis à jour le 17 août 2025 à 10:55

Au programme de la revue de presse du 17 août : canicule, violence envers les élus, chicaya dans l’écosystème des startups des Pyrénées-Orientales, vrai ou faux bilan du tourisme sur les plages catalanes. Mais aussi vendanges précoces, vols de cuivre et le projet de Louis Aliot, maire Rassemblement national de Perpignan au point mort.

Vous l’avez manquée ? Lisez ou relisez la revue de presse du 10 août.

L’impuissance du maire de RN de Perpignan à concrétiser ses promesses

Le maire Rassemblement national voulait implanter dans sa commune un lieu exaltant l’identité locale. Il a dû se rabattre sur un projet autour du jeu vidéo et du cinéma, qu’un entrepreneur tente en vain de réaliser depuis une quinzaine d’années. Un centre équestre, un cimetière et quelques belles maisons avec piscine au milieu de la garrigue. Bienvenue au lieu-dit du Mas Bresson, à Perpignan. Coincé entre l’autoroute et la ville, cet îlot de verdure est le terrain de jeu des centres aérés alentour, et un lieu de villégiature pour touristes en quête de tranquillité. C’est aussi le décor des grandes ambitions du maire (Rassemblement national, RN) Louis Aliot, qui souhaite y construire un parc d’attractions.

Les Pyrénées-Orientales dans le top 10 des départements qui subissent le plus de vols de cuivre

Le ministre de l’Intérieur resserre les boulons de la répression contre ces gangs, souvent roumains, qui dérobent les câbles contenant le précieux métal et sèment une pagaille monstre sur le rail ou dans les réseaux de télécommunications. (…) Un tiers de ces vols est réalisé dans les Hauts-de-France, région frontalière avec la Belgique. Mais les gangs spécialisés se signalent aussi régulièrement en Seine-Maritime, en Charente-Maritime, dans le Morbihan, en Loire-Atlantique, en Gironde ou dans les Pyrénées-Orientales.

La canicule dans les Pyrénées-Orientales toucherait à sa fin

Le Figaro via AFP / L’épisode caniculaire en déclin dimanche sur une grande partie de la France

La France connaît son deuxième épisode caniculaire depuis le début de l’été et le 51e depuis 1947, ces phénomènes étant plus fréquents à cause du changement climatique. (…) Sur le pourtour méditerranéen, les températures prévues dimanche après-midi oscillent entre 35 et 37 degrés et atteindront dans l’intérieur du Languedoc et du Roussillon jusqu’à 41 degrés. Perpignan et Montpellier devraient dépasser la barre des 40 degrés selon Météo-France. La France connaît son deuxième épisode caniculaire depuis le début de l’été et le 51e depuis 1947, ces phénomènes étant rendus plus fréquents et plus intenses par le changement climatique.

Les passagers d’un train en partance de Paris et à destination de Perpignan ont vécu un trajet particulièrement compliqué le 13 août. Ils ont dû supporter la canicule à l’intérieur même du train. La climatisation ne fonctionnait pas dans tous les wagons.

Chicaya dans l’écosystème des startups catalanes

Laurent Gauze, président de la CCI des P.-O., a des mots très durs pour dire que ce train ayant embarqué en juin jeunes pousses et investisseurs “n’a plus de sens”. Le nouveau président de cette antenne de la French Tech, Arthur Lemaire, lui, parle au contraire de “réussite”

Le maire de Claira témoigne des violences contre les élus

Alors que le maire de Villeneuve-de-Marc, en Isère, a été agressé à l’arme blanche mercredi 6 août, plusieurs édiles reviennent sur les violences dont ils ont été victimes. Malgré le traumatisme qui persiste parfois, ils racontent leur engagement intact et leur refus de « céder face aux menaces ». (…)

Le 3 juillet dernier, sur les coups de 20 heures, Marc Petit manque de percuter une voiture garée en travers de la route. Le maire de Claira, une commune de 4 800 habitants située près de Perpignan (Pyrénées-Orientales), tente de raisonner le jeune homme, lui montre sa carte bleue blanc rouge d’élu. La tension monte d’un cran. Il invective Marc Petit, lui pointe une bombe lacrymogène sur le visage. « Il me menace, me dit ‘Je vais te fumer’, rembobine le maire. C’est irréel. »

Touriste, es-tu là ? Vendanges précoces et saga Diam bouchage

Si quelques villes du Sud connaissent de légères baisses de fréquentation, l’été 2025 est globalement un bon cru pour l’hôtellerie. Dans les restaurants en revanche, le chiffre d’affaires est en baisse. (…)

Parmi les villes prétendument touchées par cette baisse d’affluence, Toulon dans le Var, La Grande-Motte dans l’Hérault, Canet-en-Roussillon dans les Pyrénées-Orientales, ou encore Deauville et Trouville dans le Calvados. Pourtant, aucune statistique ne permet d’affirmer que les littoraux français connaissent des baisses de fréquentation aussi spectaculaires. « Quand on reprend les chiffres globaux de la France, on voit qu’on a une augmentation du tourisme », a au contraire rapporté Nathalie Delattre, ministre déléguée chargée du Tourisme, vendredi 8 août sur RMC(Nouvelle fenêtre).

Dans les Pyrénées-Orientales, les vignerons font face à une sécheresse inquiétante, les contraignant à vendanger de plus en plus tôt. Nous avons participé aux premiers coups de sécateurs, début août. Mercure en hausse et ambiance chaleureuse, aux abords de la route départementale 617, menant de Perpignan à Canet-en-Roussillon, dans les Pyrénées-Orientales. C’est ici que l’équipe du domaine Lafage donne le coup d’envoi des vendanges les plus précoces de France, dans une bonne humeur contagieuse, qui ne saurait éclipser le défi environnemental.

Les Echos / Les bouchons en liège de Diam prospèrent malgré la crise du vin

Le spécialiste du bouchon en liège pour vins tranquilles, effervescents et spiritueux est positionné sur le haut de gamme. Il a lancé une plantation expérimentale de chênes-lièges dans les Pyrénées-Orientales. Etre en croissance dans un secteur en décroissance. C’est le tour de force réalisé par Diam Bouchage, numéro 2 mondial du bouchon en liège, avec 2 milliards de bouchons fabriqués chaque année.

