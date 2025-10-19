Revue de presse du 19 octobre : Ils ont parlé de Perpignan et des Pyrénées-Orientales

Article mis à jour le 19 octobre 2025 à 09:31

Au programme de la revue de presse de cette semaine : Dermatose nodulaire bovine, vaccination, abattage et suspension des exportations en lien avec trois cas détectés dans les élevages des Pyrénées-Orientales. Aussi dans l’actualité, recrudescence des vols de cuivre, série télé, désarroi d’un joueur de l’USAP ou un raton laveur aperçu dans une réserve du département.

Vous l’avez manquée ? Lisez ou relisez la revue de presse du 12 octobre.

La Préfecture ordonne l’abattage de 140 bêtes liées aux trois cas de dermatose bovine détectés dans les Pyrénées-Orientales

Le Monde / Dermatose nodulaire : la France suspend les exportations de bovins vivants pendant quinze jours

« Les mouvements illégaux seront sévèrement sanctionnés », a déclaré vendredi la ministre de l’agriculture, Annie Genevard, en déplacement dans le Jura, où trois foyers infectieux ont été détectés ces dernières semaines. La FNSEA s’est dite très surprise par cette mesure décidée « sans concertation ». Face à la propagation de la dermatose nodulaire contagieuse dans les troupeaux bovins de trois régions françaises, le gouvernement a décidé de suspendre pendant quinze jours les exportations d’animaux vivants. (…)

Selon un communiqué du ministère, les foyers recensés dans l’Ain, dans le Rhône, dans le Jura ou dans les Pyrénées-Orientales, alors que l’épicentre de la maladie se situait en Savoie et Haute-Savoie, « résultent probablement » de mouvements « illicites ».

Un deuxième front s’ouvre pour les éleveurs, quelques jours après une première levée de la surveillance. Trois foyers de dermatose nodulaire contagieuse (DNC) ont été enregistrés dans des troupeaux bovins des Pyrénées-Orientales, a annoncé la préfecture ce jeudi 16 octobre. Elle a précisé avoir placé le département sous «zone réglementée» (de 50 km autour de ces différents foyers) mercredi soir.

Série télé, vol de cuivre, Yannick « enquêteur bénévole », et ce raton laveur repéré dans les Pyrénées-Orientales

Avec un fort accent sur les violences infligées aux femmes, une série produite pour Disney+ et TF1, créée par une ancienne auteure du «Bureau des légendes», raconte la longue recherche d’un auteur de meurtres à Perpignan dans les années 1990.

Le prix de la tonne de cuivre flirte désormais avec les 10 000 dollars, raison pour laquelle ce métal est devenu une cible privilégiée des voleurs. La SNCF ou encore Orange sont impactés, mais également de plus petites entreprises et même des particuliers. (…)

Boulangeries, banques, salles de sport, restaurants… En moins de deux mois, une vingtaine d’entreprises ont été prises pour cible dans une zone d’activité près de Perpignan (Pyrénées-Orientales). À chaque intrusion, les voleurs recherchent la moindre trace de cuivre, sous forme de câbles ou même cachée dans les moteurs de climatiseurs.

Chaque année, 50.000 personnes disparaissent en France. Pour aider les proches souvent désemparés, des bénévoles proposent leur service. Grâce à eux, plusieurs centaines d’affaires ont déjà été résolues. Une équipe de TF1 a rencontré Yannick à Perpignan, dans les Pyrénées-Orientales.

Chaque semaine, l’émission « Mission info », présentée par Myriam Bounafaa, Elise Lambert et Raphäl Yem, explore un sujet d’actualité pour les enfants de 7 à 11 ans. Cette semaine, « Mission info » mène l’enquête pour savoir pourquoi il y a de plus en plus de ratons laveurs en France ?

Le raton laveur, originaire d’Amérique du Nord, a été introduit en France lors de la Seconde Guerre mondiale par des soldats américains. Il s’est depuis largement multiplié, notamment après s’être échappé de zoos ou de cirques. Il est aujourd’hui présent dans plusieurs régions et a été observé pour la première fois en septembre 2025 dans les Pyrénées-Orientales.

L’USAP dans les tréfonds du TOP 14

Tristan Tedder, le numéro 10 sud-africain d’une USAP dernière du Top 14 avec 0 point en six journées, a confié sa détresse, ce vendredi en conférence de presse, à la veille de la réception de l’UBB.

Made In Perpignan est un média local, sans publicité, appartenant à ses journalistes. Chaque jour, nous enquêtons, vérifions et racontons les réalités sociales, économiques et environnementales des Pyrénées-Orientales.



Cette information locale a un coût. Et pour qu’elle reste accessible à toutes et tous, sans barrière ni influence, nous avons besoin de votre soutien. Faire un don, c’est permettre à une presse libre de continuer à exister, ici, sur notre territoire.