Revue de presse du 1er juin, ils ont parlé de Perpignan et des Pyrénées-Orientales

Article mis à jour le 1 juin 2025 à 09:30

Au programme de la revue de presse, une jolie amitié née entre Ulysse, berger australien, et Eiko, bébé panthère orphelin. Mais aussi la convocation de Nasdas à l’Assemblée Nationale, et les municipales 2026. Photo © Ecozonia

À Ecozonia, une amitié improbable

Au parc EcoZonia de Cases-de-Pène (Pyrénées-Orientales), un chien s’est lié d’amitié avec un bébé panthère de l’Amour dont la mère est morte quelques jours après la naissance. Le berger australien et le félin sont devenus inséparables. Une complicité que les visiteurs peuvent admirer tous les jours.

Nasdas convoqué à l’Assemblée nationale

Au total, huit influenceurs vont être auditionnés à l’Assemblée nationale entre le 3 et le 10 juin par la commission d’enquête sur les effets psychologiques de TikTok sur les jeunes. Le 10 juin prochain, l’Assemblée nationale va accueillir des invités un peu particuliers, plus habitués aux paillettes ou aux soirées à Dubaï qu’aux salles solennelles de l’institution.

L'influenceur Nasdas va être auditionné par la commission d'enquête parlementaire sur Tiktokhttps://t.co/Cj57gSsXfL pic.twitter.com/htgmN8rmdV — BFMTV (@BFMTV) May 27, 2025

Les élections municipales de 2026 en ligne de mire

Dans la perspective de 2027, les municipales de 2026 pourraient servir de laboratoire d’une coalition de gestion entre les partis de droite, du centre et même de gauche. Une répétition générale de la présidentielle ou des élections à part ? Les municipales font toujours l’objet d’une lecture hybride : locale et nationale. Les premiers mots de Bruno Retailleau une fois élu à la tête des Républicains furent pour faire de ce scrutin la priorité absolue de sa présidence. (…)

Le Rassemblement national voudrait réussir à sortir enfin de son isolement en démontrant sa capacité à ne pas faire peur et à travailler avec d’autres. Le succès de Louis Aliot à Perpignan peut-il, par exemple, servir de modèle aidant à une victoire de Laure Lavalette à Toulon ?

