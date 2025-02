Revue de presse du 2 février, ils ont parlé de Perpignan et des Pyrénées-Orientales

Article mis à jour le 2 février 2025 à 10:19

Revue de presse du 2 février 2025, de la crise des médecins étrangers à l’hôpital de Perpignan, aux défis climatiques des agriculteurs locaux, en passant par la rumba catalane et les tensions dans le monde du rugby, voici un tour d’horizon des sujets qui ont fait l’actualité.

Vous l’avez manquée ? Lisez ou relisez la revue de presse du 26 janvier 2025.

La crise des médecins étrangers menace aussi l’hôpital de Perpignan

Usés par la précarité administrative et financière en France, des praticiens à diplôme hors Union européenne décident de partir en Allemagne ou en Suisse. La survie de nombreux services hospitaliers dépend pourtant de leur travail. (…) Denis Sablot, chef du service neurologie de l’hôpital de Perpignan (Pyrénées- Orientales) le vit au quotidien : «On a dix praticiens, et près de la moitié sont des Padhue*», compte le chef de service, qui tente d’en recruter d’autres pour pallier les postes vacants, «puisque les médecins formés en France préfèrent aller dans les CHU que dans les centres hospitaliers périphériques». Sans Padhue, son service risquerait de fermer.

L’agriculture catalane s’adapte au changement climatique

Dans un département frappé de plein fouet par la sécheresse, Frédéric Bey a planté des vergers d’agrumes, des grenadiers et des figuiers de barbarie. Ces arbres peu gourmands en eau, sont cultivés selon les principes de l’agroécologie. En plein hiver à Argelès-sur-Mer, malgré des précipitations légèrement plus importantes que les deux années précédentes, le paysage porte les stigmates de la sécheresse. Les sols sont craquelés, certains lits de rivière à sec. Dans les vergers de Frédéric Bey, l’herbe est en revanche gorgée de rosée, et les chaussures, vite trempées si l’on n’a pas pris soin d’opter pour un modèle imperméable.

Crise interne au syndicat Coordination rurale

Démissions et licenciements en cascade, syndicat scindé en deux, reprise en main de la com’ avec un prestataire… La Coordination rurale, en lice pour les élections agricoles, s’est complètement métamorphosée depuis l’élection de Véronique Le Floc’h à sa tête, il y a deux ans. « Le code du travail à la poubelle, vous m’entendez bien, hein ? ». Lui, c’est Serge Bousquet-Cassagne, président de la chambre d’agriculture du Lot-et-Garonne. Le 13 juin dernier, il s’adresse devant des salariés et des élus du syndicat Coordination Rural à Saint-Estève, dans les Pyrénées-Orientales.

La rumba catalane en quête de reconnaissance

Le Monde diplomatique / Les Gipsy Kings, l’Unesco et la rumba catalane

En octobre 2024, au festival Mosaïque Gipsy Bohème à Montpellier, il fut question, lors d’une table ronde qui s’est tenue dans une relative indifférence, de relancer le projet d’inscrire la rumba catalane à l’inventaire national du patrimoine culturel immatériel (PCI), préalable à une candidature au registre international de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (Unesco). (…) Élaborée par les Gitans barcelonais à partir des années 1950, cette fusion de flamenco et de bongos cubains, saupoudrée de rock’n’roll, est caractérisée par le ventilador (« ventilateur »), un jeu de guitare véloce consistant à gratter les cordes tout en tapant sur la caisse. (…)

Les succès contribuent à la prise de conscience par les Gitans catalans de leur propre patrimoine, tardivement par rapport aux Andalous, dont le flamenco est un art consacré depuis longtemps. Ils entendent donc promouvoir leur rumba, d’autant que la transmission orale et intracommunautaire est menacée par la propagation d’une culture standardisée via les réseaux. Depuis peu, des cours de musique et de danse sont dispensés par des associations de Montpellier ou de Perpignan.

Melvyn Jaminet : le transfert polémique qui enflamme le rugby français

Le président du RCT, où évolue désormais Melvyn Jaminet, est agacé. Il souhaite maintenant que le Stade Toulousain restitue au joueur les 450 000 euros que ce dernier avait empruntés pour permettre son transfert entre l’USAP et Toulouse en 2022. Suite à nos révélations, mardi, autour du transfert de Melvyn Jaminet de Perpignan à Toulouse en 2022, le rugby français bouillonne. Bernard Lemaitre aussi. Le président du RC Toulon veut avant tout protéger son joueur qui est la victime principale de cette affaire.

*Padhue / Praticien à diplôme hors Union européenne en France.