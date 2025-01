Revue de presse du 26 janvier : Ils ont parlé de Perpignan et des Pyrénées-Orientales

Article mis à jour le 26 janvier 2025 à 10:31

Au programme de la revue de presse du 26 janvier 2025, casse sociale à Perpignan, voyage à Washington de Louis Aliot, mais aussi contrôle judiciaire d’Alain Ferrand, risque de submersion du littoral et ZFE à Perpignan.

Le RN à Perpignan, entre casse sociale et voyage à Washington

Dans cette nouvelle enquête sur scène, Mediavivant s’intéresse à la politique sociale du RN dans trois villes emblématiques administrées par des maires élus sous l’étiquette du Rassemblement national.

Plusieurs figures de l’extrême droite française ont mis en scène leur présence lors du raout d’investiture de Donald Trump. «CheckNews» a reconstitué leur périple, entre rendez-vous parfois improbables et soirées plus ou moins select. Une place aux premières loges, ou un strapontin dans des soirées de seconde zone ? Quelques jours avant l’investiture de Donald Trump, de nombreux médias français (dont CheckNews) avaient établi la liste des quelques Français annoncés à Washington pour le grand week-end, place to be de la droite et de l’extrême droite mondiale. Eric Zemmour et sa compagne Sarah Knafo avaient fait savoir les premiers qu’ils avaient obtenu des invitations.

Dans plusieurs articles, les noms des deux invités de Reconquête figuraient ainsi «avantageusement» aux côtés de représentants haut placés de l’extrême droite mondiale, comme Giorgia Meloni, Javier Milei, Viktor Orbán (qui n’a pas pu venir) ou Jair Bolsonaro (qui a dû regarder la cérémonie à la télé, privé de passeport). Sont ensuite venus s’ajouter quelques autres noms, comme ceux de Marion Maréchal ou Louis Aliot.

De quoi agacer le porte-parole du confidentiel Comité Trump France. Lequel a méchamment dénoncé les «affabulations» des pique-assiettes : «Aucun politique français n’a été invité par Donald Trump. Ce sont des gens qui vont à Washington, qui vont prendre des photos, qui vont chercher à se mettre en scène.»

Pas de vœux à la population pour le maire du Barcarès

Mis en examen notamment pour « corruption », Alain Ferrand ne pourra assister à la cérémonie des vœux à la population prévue le 31 janvier prochain. Mis en examen notamment pour « corruption », Alain Ferrand ne pourra assister à la cérémonie des vœux à la population prévue le 31 janvier prochain. La justice a rejeté, jeudi 23 décembre la demande des avocats d’Alain Ferrand, maire du Barcarès dans les Pyrénées-Orientales, rapporte « ici Roussillon »(Nouvelle fenêtre) (ex-France Bleu). Mis en examen, Alain Ferrand ne peut toujours pas se rendre sur le territoire de sa commune. Il ne pourra assister à la cérémonie des vœux à la population prévue le 31 janvier prochain.

Le risque de submersion serait sous-estimée sur le littoral méditerranéen

Les collectivités locales du pourtour méditerranéen français, espace attractif et densément peuplé, ne prennent pas assez en compte la vulnérabilité de leurs territoires face aux inondations, estime un rapport publié ce vendredi 24 janvier. Vivre sur le littoral méditerranéen est de plus en plus risqué. Cet «espace convoité […] peut se montrer redoutable» en raison de «son exposition aux aléas et aux risques liés à la mer et aux inondations», ainsi qu’à l’érosion côtière, phénomènes que le changement climatique va rendre plus intenses et fréquents, avertit un rapport de la Cour des comptes publié ce vendredi 24 janvier. Aujourd’hui, 3,3 millions de personnes sont déjà présentes sur le littoral méditerranéen, qui s’étend sur près de 1 700 km, soit un tiers des côtes métropolitaines françaises. Et la population devrait croître de 13 % d’ici à 2050.

La ZFE de Perpignan reportée

Depuis le 1er janvier 2025, l’État impose la mise en place de ZFE (Zone Faibles Émissions) dans 42 agglomérations. Mais certaines ont trouvé des parades. (…) Perpignan a obtenu une dérogation pour une application au 1er janvier 2026, tout comme Amiens, sans que la date soit toutefois connue. S’inspirant de leurs homologues, les métropoles de Dunkerque et Béthune sont en attente d’une dérogation du même type.