Revue de presse du 2 mars, ils ont parlé de Perpignan et des Pyrénées-Orientales

Article mis à jour le 2 mars 2025 à 10:16

Dans la revue de presse du 2 mars, les recherches sur le poisson clown, le drame des sépultures de harkis de Rivesaltes ou le nouvel album des Limiñanas. Sans oublier, les questions autour du décès de cette enseignante de Perpignan.

Vous l’avez manquée ? Lisez ou relisez la revue de presse du 23 février.

Une nouvelle publication dans la revue BMC Biology estime que la résistance du poisson-clown aux toxines des anémones résiderait dans son mucus, la substance visqueuse qui le recouvre. (…) Natacha Roux est chercheuse en biologie marine, elle est post-doctorante au Centre de recherches insulaires et observatoire de l’environnement (Criobe), à Perpignan. C’est la première autrice de cette publication franco-japonaise.

Charlie Hebdo / À Rivesaltes, le mystère du cimetière disparu et la mémoire écorchée des harkis

Des tombes vides, des corps déplacés sans un mot, et une mémoire qu’on voudrait effacer. À Rivesaltes, au nord de Perpignan, l’histoire des harkis se heurte une nouvelle fois à l’amnésie organisée. Plus de soixante ans après leur arrivée dans ce camp insalubre, des familles réclament des comptes. Rachid Mazouz, fils de harki et petit frère d’Ourida, morte sur camp, raconte à « Charlie » le mystère de ce cimetière harki fantôme.

Justine Renard, enseignante de 34 ans à l’IUT de Perpignan, a été retrouvée morte dans les Vosges le 15 février, le fruit d’un probable suicide, selon les enquêteurs. Une lettre ouverte anonyme affirme que Justine était « depuis des mois en arrêt maladie, épuisée par une affaire qu’elle avait largement contribué à mettre au jour dans son travail à l’IUT de l’université de Perpignan ». La lettre dénonce des irrégularités dans la répartition d’heures de cours à l’IUT, que Justine aurait découvertes, mais l’université reste silencieuse sur ces accusations.

Le groupe français le plus coté à l’étranger sort un nouvel album, Faded, et repart en tournée. C’est à Londres, capitale mondiale du rock, que les Limiñanas ont donné leur premier concert depuis septembre dernier. Chauffée à blanc, la centaine de spectateurs du club rock The Fighting Cocks, sis à l’arrière d’un pub de Kingston Upon Thames, leur a réservé un vibrant accueil. Pour s’y rendre, il leur aura fallu passer près d’une heure et demie en voiture, au cours d’un trajet comprenant la traversée de l’immense Richmond Park et son spectacle sidérant de cerfs et de biches en liberté.