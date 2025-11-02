Revue de presse du 2 novembre : Ils ont parlé de Perpignan et des Pyrénées-Orientales

Article mis à jour le 2 novembre 2025 à 09:15

Au programme de la revue de presse du 2 novembre : Des confirmations sur le cimetière harki de Rivesaltes, et la demande de reconnaissance du génocide des « nomades » ; Tensions politiques en Espagne suite à l’annonce de Puigdemont depuis Perpignan, ou encore les difficultés de l’USAP. Photo du camp de Rivesaltes, juillet 2025.

Autres sujets abordés dans la revue de presse de Made In Perpignan : le parcours de François Molins, le déplacement de Jordan Bardella à Perpignan, le contre-budget du RN, l’alerte sur la dermatose nodulaire bovine dans les Pyrénées-Orientales. Sans oublier une enquête sur un potentiel conflit d’intérêts autour du maire de Brignoles, photographié à Aimé-Giral aux côtés de François Rivière.

Les mémoires du camp de Rivesaltes refont surface

Environ 22 000 harkis sont passés par le camp de Rivesaltes, dans les Pyrénées-Orientales, entre 1962 et 1965. Au moins une centaine de personnes y sont mortes. Les corps de 60 d’entre elles n’ont jamais été retrouvés : les dépouilles avaient été déplacées sans l’autorisation des familles. Des ossements retrouvés au cimetière de la commune semblent leur correspondre, a annoncé le chercheur chargé de les analyser, lundi 27 octobre.

Reconnu à l’échelle européenne, le génocide des populations roms et sintis lors de la Seconde Guerre mondiale ne l’est toujours pas en France. Une proposition de résolution a été présentée le 29 octobre par des parlementaires de gauche pour y remédier.

Dans le tumulte que traverse l’Assemblée nationale, la voix de Marie-Louise Bony, 87 ans, hésitante et timide, offre un contraste frappant. Entre deux séances sur le budget 2026, elle était pourtant invitée mercredi 29 octobre 2025 au Palais-Bourbon par la députée écologiste Sandra Regol, afin de faire entendre le récit d’une rescapée des persécutions subies par les populations que l’on qualifiait de « Nomades » lors de la Seconde Guerre mondiale. En quelques mots, elle raconte l’internement de sa famille au camp de Rivesaltes de 1941 à 1943, au simple motif qu’elle relevait du statut des voyageurs, la surveillance permanente des gardiens, les sévices subis par son frère et surtout, la faim.

Depuis Perpignan, Puigdemont annonce rompre avec Sánchez

Perpignan – Le leader indépendantiste catalan Carles Puigdemont a annoncé lundi qu’il mettait fin à son accord avec les socialistes au pouvoir à Madrid, menaçant le gouvernement de Pedro Sánchez d’une instabilité accrue.

Dix ans après les attentats du 13 novembre, François Molins, une vie marquée par la lutte antiterroriste

Il a été l’incarnation de la lutte contre le terrorisme dans une France en proie aux attentats djihadistes de 2012 à 2018. À quelques jours des commémorations du 13-Novembre, l’ancien procureur de Paris, retraité depuis deux ans, continue de multiplier les activités en relation avec ses anciennes fonctions, en infatigable défenseur de la démocratie. (…)

«Cette période était recouverte d’une telle chape de plomb, je voyais une telle tension en lui, je respectais son silence et ne posais aucune question », se souvient Jacqueline Molins, son épouse, greffière de formation. Ils se sont rencontrés à la faculté de Perpignan et ont eu trois enfants. Les années écoulées n’ont rien changé à sa réserve.

Rassemblement national : Bardella en campagne et budget sous tension

En publiant son deuxième livre, Ce que veulent les Français, ce 29 octobre 2025 chez Fayard, Jordan Bardella tente d’endosser le costume de présidentiable. Il mise sur la carte de la proximité avec les petites gens, jusqu’alors jouée par Marine Le Pen, tout en glorifiant la France qui « travaille ». (…)

« Jordan Bardella prend un chemin d’autonomie. Sa mise en orbite continue car le calendrier se resserre, avec le jugement en appel de Marine Le Pen qui débute le 13 janvier 2026 », analyse Jean-Yves Camus, directeur de l’Observatoire des radicalités politiques de la Fondation Jean-Jaurès. « Pour donner de la consistance à son éventuelle candidature, il ne peut pas uniquement se concentrer sur les patrons et les CSP+, il doit aussi parler aux petites gens d’Hénin-Beaumont ainsi qu’à la classe moyenne déclassée entre Perpignan et Menton. Un discours plus récent chez lui que chez Marine Le Pen. »

Ecologie, accueil des migrants, droits des femmes… Le parti frontiste veut profiter de l’examen du budget pour essayer de réduire drastiquement les aides à un secteur qu’il considère comme un contre-pouvoir. (…)

À la tête d’une dizaine de mairies depuis 2014, le RN s’attaque régulièrement aux structures jugées trop politisées. Comme le Secours populaire de Hayange, jugé «noyauté par le Parti communiste et pro-migrants» par le maire Fabien Engelmann qui, après avoir raboté les subventions à l’association qui aidait en 2019 près de 400 familles nécessiteuses, a fini par couper l’électricité et l’eau de son local, détenu par la mairie.

À Perpignan, ville gérée par le RN depuis 2020, SOS Méditerranée s’est vue refuser son stand au festival Ida y Vuelta organisé par la Casa musicale, un centre culturel dont les subsides proviennent essentiellement de la mairie. À l’Assemblée et dans les conseils régionaux, les élus frontistes vitupèrent régulièrement contre le Planning familial, accusé de positions trop favorables aux personnes trans.

Jean Bassères, un Perpignanais à la tête de la RATP

France Info / Jean Bassères nommé PDG par intérim de la RATP après le départ de Jean Castex pour la SNCF

La Régie autonome des transports parisiens a une nouvelle tête. Jean Bassères, membre du conseil d’administration de la RATP, assurera l’intérim au poste de PDG, vacant après le départ de Jean Castex pour la SNCF, selon un arrêté publié vendredi 31 octobre au Journal officiel. (…) Ce haut fonctionnaire originaire de Perpignan (Pyrénées-Orientales) et père de trois enfants a fait ses armes dans des cabinets ministériels socialistes.

Cet étudiant en médecine de Perpignan choisit la Roumanie

France Info / Déserts médicaux : ces futurs médecins français qui partent étudier en Roumanie

Face à la sélection drastique en fac de médecine, plusieurs milliers de jeunes Français partent se former à l’étranger. Notamment en Roumanie, où les études sont plus accessibles et parfois mieux encadrées. Mais que valent vraiment ces formations, et ces diplômes, une fois de retour en France ? C’est l’enquête d’Envoyé spécial. (…) « Moi, je m’attendais vraiment à un chemin en terre avec des calèches. Voilà, c’était… J’avais pas trop d’a priori, mais je ne m’attendais pas non plus à un truc aussi propre que ça, quoi », confie Nicolas, originaire de Perpignan (Pyrénées-Orientales).

La dermatose nodulaire bovine continue de progresser dans les Pyrénées-Orientales

La reprise des exportations de bovin a été annoncée ce jeudi par le ministère de l’Agriculture après avoir été suspendues pendant quinze jours pour éviter la propagation de la dermatose nodulaire contagieuse (DNC), qui continue toutefois de progresser dans les Pyrénées Orientales et dans le Jura.

Canet-en-Roussillon : Catana investit 47 millions pour agrandir

Les Echos / Catana Group se dote d’une nouvelle usine pour fabriquer des catamarans de grande taille

Le groupe familial investit 47 millions d’euros dans l’extension de ses installations industrielles sur le pôle nautique de Canet-en-Roussillon, dans les Pyrénées-Orientales. La livraison est prévue dans trois ans.

Un cliché à Aimé-Giral relance les soupçons sur le maire de Brignoles, Didier Brémond

Nice Matin / Le maire de Brignoles Didier Brémond rattrapé par une affaire de jet avant les élections municipales ?

Le maire de Brignoles et premier vice-président du Département a été auditionné dans le cadre d’une enquête préliminaire concernant un possible conflit d’intérêts lié à l’attribution d’un marché public à plus de 14 millions d’euros. « Vous saviez pour l’affaire Didier Brémond et ses déplacements en jet ? » Depuis la rentrée, le sujet alimente les discussions des opposants au maire de Brignoles et plus largement d’une bonne partie du microcosme politique du département. Mais pas seulement. La justice s’intéresse également à son cas. En toute discrétion, l’élu Les Républicains (LR) a ainsi été convoqué pour une audition libre le 5 août dernier dans le cadre de l’ouverture d’une enquête préliminaire. (…)

D’après nos informations, un potentiel conflit d’intérêts lié à l’attribution de la délégation de service public (DSP) du stationnement payant dans la commune du centre-Var est au centre des interrogations. Une photo publiée par le journal L’Indépendant, prise au stade Aimé-Giral à Perpignan avant la victoire du RCT contre l’USAP (13-22), le 24 novembre dernier. Sur la pelouse, on reconnaît alors l’élu varois, qui bénéficie d’une accréditation quasi tout accès, juste derrière François Rivière, président du club des Pyrénées-Orientales. Or, ce dernier siège au conseil d’administration de la société… Interparking France, en tant que président du groupe Arteus (groupe d’investissement et de conseil spécialisé dans le développement des territoires). L’image est postérieure à la procédure d’attribution de la DSP du stationnement payant mais elle interroge sur la nature des relations entre le maire et l’homme d’affaires.

Rugby : L’USAP écarte Franck Azéma après une série noire

La défaite de trop, au bout d’une série d’échecs. Dernier de Top 14 sans le moindre point, l’USAP a indiqué avoir mis sur la touche son manager général, Franck Azéma, lundi. Le technicien avait pourtant un contrat courant jusqu’en 2028.

