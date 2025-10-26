Revue de presse 26 octobre : Ils ont parlé de Perpignan et des Pyrénées-Orientales

Article mis à jour le 26 octobre 2025 à 09:15

Loi mémoire espagnole, procès bâillon contre l’Empaillé, dermatose nodulaire bovine et Tour de France, quels sont les sujets qui ont mis Perpignan et les Pyrénées-Orientales cette semaine ? Aussi au programme de la revue de presse du 26 octobre, la répression incompressible contre la meurtrière de Lola rendue possible depuis un procès de 1994 tenu à Perpignan et la tentative de piratage du site internet de la mairie d’Elne.

Les enfants et petits-enfants des exilés du régime franquiste ont jusqu’à ce mercredi 22 octobre pour déposer une demande de nationalité espagnole. La loi sur la mémoire démocratique, entrée en vigueur en 2022, visait ainsi à rendre « dignité, réparation et justice » aux victimes de la Retirada. (…) Comme deux de ses filles, nombreux sont ceux qui, ces dernières semaines, ont fait la queue devant le consulat d’Espagne à Perpignan. Face à l’afflux de demandes, un accueil spécial a été mis en place depuis septembre. Selon le gouvernement espagnol, près de 900 000 descendants d’exilés dans le monde ont entamé les démarches pour obtenir la nationalité.

Le Fonds pour une Presse libre va apporter une aide très concrète à des médias indépendants en butte à des procédures bâillons lancées par des entreprises, des municipalités, l’extrême droite… Avec l’idée de renverser l’accusation. Convoqué au tribunal le 16 octobre pour un article sur Perpignan, ville dirigée par Louis Aliot, premier vice-président du Rassemblement national, le média régional « l’Empaillé » avait rameuté lecteurs et militants. Las, à trois jours de l’audience, le directeur de la police municipale, qui intente ce procès pour « injure publique », a demandé son renvoi.

« Cette procédure est coûteuse en temps, en énergie, en billets de train, s’insurge “l’Empaillé”. Dans les procédures bâillons, qu’affectionne cette mairie d’extrême droite, le but principal n’est pas le verdict mais l’avant-procès : attaquer la presse au portefeuille, la noyer dans des procédures interminables… »

Depuis sa première introduction sur le territoire le 29 juin, le virus s’était diffusé à de nombreux élevages de Savoie (32 foyers) et Haute-Savoie (44), puis à l’Ain (3) et au Rhône (1), restant cantonné pendant plus de trois mois à la région Auvergne-Rhône-Alpes. Mais le 11 octobre, de nouveaux cas ont été décelés dans le Jura puis, quelques jours plus tard, dans les Pyrénées-Orientales.

La réclusion criminelle à perpétuité incompressible, instaurée en 1994 en France, a été prononcée ce vendredi contre Dahbia Benkired, par la cour d’Assises pour le meurtre et le viol de Lola, 12 ans, en octobre 2022. (…)

Depuis 1994, après le meurtre sordide d’une enfant de huit ans à Perpignan, une cour d’assises peut prendre la décision spéciale de condamner un accusé à une peine dite de perpétuité incompressible. Pour des condamnés à perpétuité non incompressible, il est possible de demander un aménagement de peine au bout de 18 ou 22 ans (en cas de récidive), là ce n’est pas possible. La période de sûreté est d’au moins trente ans.

Qilin n’est pas un groupe de pirates informatiques, mais une « franchise » qui permet d’utiliser ses services contre rémunération. Apparue en 2022, elle reste nimbée de mystère. Des lycées du nord de la France aux mairies des Pyrénées-Orientales, un nom revient avec inquiétude : Qilin. Ce mot désigne un animal mythologique asiatique, mais c’est aussi le nom choisi par les concepteurs d’un logiciel malveillant qui paralyse 80% des lycées publics des Hauts-de-France(Nouvelle fenêtre) depuis le 10 octobre.

Après Florence en 2024 et avant Édimbourg en 2027, Barcelone s’installera comme le 27e Grand départ de l’étranger du Tour de France. Le 3e d’Espagne (après Saint-Sébastien en 1992 et Bilbao 2023). « Le départ va être fort, c’est une évidence. Parce que c’est Barcelone. Mon souvenir de Barcelone, ce n’est pas le Tour, même si le Tour y est allé en 1957, en 1965 et en 2009. Mon souvenir de Barcelone, c’est Marie-Jo Pérec (médaillée d’or du 400 m des JO de 1992). (…)

Les Pyrénées arriveront vite. « L’arrivée aux Angles (3e étape), une station, c’est la première fois. C’est une arrivée dans les Pyrénées-Orientales. La montée est courte (1,7 km à 6,5 %) mais avec 3950 m de dénivelé, en montant au col de Toses (9,3 km à 6,5%), qui est très dur, avant d’être en permanence sur les plateaux autour de Font-Romeu. Dans un paysage magnifique.

