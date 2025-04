Revue de presse du 20 avril : Ils ont parlé de Perpignan et des Pyrénées-Orientales

Article mis à jour le 20 avril 2025 à 09:11

De Snapchat à Twitch, l’influenceur de Saint-Jacques Nasdas enchaîne les polémiques et il prend une large place dans la revue de presse du 20 avril. La procession de la Sanch, le golf de Villeneuve-de-la-Raho et le débarquement du responsable de la Casa de la Generalitat à Perpignan complètent ce tour d’horizon de la couverture médiatique de Perpignan et des Pyrénées-Orientales. Photo Archives MIP.

Nasdas enchaîne polémiques et millions de vues

Par son activité à la croisée de la charité, de la chronique sociale et de la télé-réalité, le célèbre snapchatteur perpignanais est indissociable de Saint-Jacques, quartier gitan déshérité qui l’a vu grandir.

Dans les pas de Nasdas, l’influenceur turbulent qui a changé la « chienneté » en or — Pixels | Le Monde (@pixelsfr.bsky.social) 2025-04-13T17:03:36.988Z

Avec la fin des « Marseillais » et autre « Villa des cœurs brisés », on pensait la téléréalité enterrée… Fini les bandes de jeunes enfermés dans une villa. C’était sans compter sur Nasdas, l’influenceur le plus suivi au monde sur Snapchat.

Captivés par ses vidéos dans lesquelles il distribue de l’argent, des ados traversent la France pour demander de l’aide à l’homme aux neuf millions d’abonnés dans son quartier de Saint-Jacques. Nasdas, que nous avons suivi, se dit dépassé. La police, elle, ne cache pas son malaise.

Villeneuve-de-la-Raho, malgré les pelleteuses, le golf ne passe pas

Blast / La guerre du Golf en Pyrénées Orientales

Le 16 mai 2024, dans les Pyrénées Orientales à une dizaine de kilomètres de Perpignan, 4500 personnes défilaient contre un projet de golf à 18 trous s’étalant sur 230 hectares. Une entreprise pharaonique portée depuis 20 ans par la maire LR de Villeneuve-de-la-Raho, Jacqueline Irles.

Christopher Person débarqué après ses prises de position polémiques sur la catalanité des Pyrénées-Orientales

Ara Cat / Le gouvernement catalan débarque le délégué de Perpignan après la polémique avec la Catalogne Nord (En catalan)

Le gouvernement relève le directeur général de la Casa de la Generalitat de Perpignan, Christopher Person, après qu’il a refusé de parler de Catalogne du Nord. À sa place, l’exécutif a placé l’ancien maire de Puigcerdà, Albert Piñeira (du PDECat puis de Junts).

La procession de la Sanch à Perpignan attire toujours les curieux et les médias

Impressionnante, la procession de la Sanch se déroule chaque année le dernier vendredi avant Pâques, à Perpignan et dans d’autres villes des Pyrénées-Orientales. Pour les non-initiés, cette procession a de quoi interpeller. Ce vendredi après-midi, des femmes et des hommes vêtus de robes noires ou parfois rouges, le visage dissimulé par de longs cônes, vont arpenter les rues de Perpignan. Des personnages issus tout droit d’une tradition qui a traversé les siècles. Elle perdure dans la préfecture des Pyrénées-Orientales, mais aussi dans d’autres villes du département, à Arles-sur-Tech et Collioure.