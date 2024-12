Revue de presse du 22 décembre : Ils ont parlé de Perpignan et des Pyrénées-Orientales

Au sommaire de cette revue de presse du 22 décembre 2024 : Jean Castex annonce qu’il ne se représentera pas à la mairie de Prades. Focus sur une innovation médicale testée à l’hôpital de Perpignan.

Mais aussi, Fabienne Clément-Neyrand est pressentie pour présider le tribunal judiciaire de Perpignan. Les déclarations de Louis Aliot sur François Bayrou, la situation préoccupante des cimetières harkis, un secteur du bâtiment en crise, et les difficultés d’assurance rencontrées par la commune de Torreilles. Photo © archives MIP.

Vous l’avez manquée ? Lisez ou relisez la revue de presse du 15 décembre.

Jean Castex ne briguera pas un nouveau mandat à Prades

L’ex-Premier ministre a annoncé ne pas se représenter à la ville de Prades, où il a été maire pendant 12 ans. « Une page est tournée », a-t-il estimé. « À ceux qui auraient encore des doutes: je ne me représenterai pas la fois prochaine. » Après 12 ans passés comme maire de Prades, dans les Pyrénées-Orientales, l’ancien Premier ministre Jean Castex a annoncé ne pas se représenter aux prochaines municipales.

Innovation médicale : des tests déployés à l’hôpital de Perpignan

Les Echos / MagIA veut exporter sa machine de tests d’infections sexuellement transmissibles

La start-up, fondée en 2017, vient d’obtenir des financements pour faire certifier en Europe sa machine. Elle a également reçu une subvention pour une mission qui sera déployée en Afrique subsaharienne en 2026. Une sorte de « machine Nespresso » du diagnostic d’infections sexuellement transmissibles. Voilà comment définir la start-up grenobloise MagIA, qui développe un dispositif composé d’un lecteur et d’une cartouche « consommable » permettant des analyses sur le lieu de soin pour tester le VIH (virus de l’immunodéficience humaine), VHB et VHC (virus de l’hépatite B et C). (…)

Dans le cadre de la certification en Europe, une étude clinique est en cours dans un hôpital européen de Marseille ainsi qu’à Perpignan, in situ, grâce à une unité mobile- camionnette sillonnant le territoire. Avec ce produit, MagIA cible ainsi les tests effectués par les CeGIDD (Centres gratuits d’information, de dépistage et de diagnostic, anciennement Centres de dépistage anonyme et gratuit, ou CDAG) ou ceux déployés par des associations comme Aides.

Torreilles en quête d’assurance

A cause de la destruction de bâtiments municipaux en 2020 lors de la tempête Alex, le maire LR de Breil-sur-Roya (Alpes-Maritimes), Sébastien Olharan, ne trouve plus d’assureur pour couvrir sa commune à partir du 1er janvier 2025. Il a engagé un recours auprès de l’Etat. Torreilles (Pyrénées-Orientales), Le Coteau (Loire) ou Gevrey-Chambertin (Côte-d’Or) ont un point commun : leur assureur s’est désengagé ces dernières années après des inondations, épisodes de grêle ou encore coulées de boues dévastatrices.

Un cimetière harki dévoile ses sépultures vides à Rivesaltes

La Croix / La douleur des familles devant un cimetière d’enfants harkis aux sépultures vides

Au camp de Rivesaltes, dans les Pyrénées-Orientales, un cimetière sauvage d’enfants harkis a enfin été révélé, après des années de recherche, mais les archéologues ont découvert des sépultures vides. Les fouilles étaient attendues, des découvertes étaient espérées. Une soixantaine de familles de harkis, qui avaient été reléguées au camp de Rivesaltes entre 1962 et 1965, sont depuis plus de soixante ans à la recherche de leurs défunts. Soixante corps, dont 52 bébés, avaient été enterrés indignement, quelque part, dans un cimetière sauvage, introuvable durant toutes ces années.

L’immobilier ancien en crise dans les Pyrénées-Orientales

Avec 750.000 transactions enregistrées en 2024, le nombre de transactions de logements anciens dans l’Hexagone a atteint son seuil le plus bas depuis 2015. Le marché de l’immobilier ancien fait grise mine. Alors que le secteur connaît un ralentissement depuis deux ans, l’année 2024 devrait s’achever avec 750.000 transactions, rapporte BFMTV, qui cite les estimations des Notaires de France. Il s’agit de son plus bas niveau depuis 2015. (…) Certaines zones géographiques sont particulièrement affectées par le phénomène. C’est notamment le cas en Gironde et dans les Pyrénées-Orientales (-23%) ainsi qu’en Charente-Maritime et en Seine-Saint-Denis (-22%).

Le maire de Perpignan interpelle François Bayrou sur les lignes rouges du RN

Invité ce dimanche du « Grand Jury RTL-Le Figaro-M6-Public Sénat », le vice-président du Rassemblement national juge que le nouvel hôte de Matignon « est quelqu’un d’un peu à part dans le spectre politique ».

Une nouvelle présidente pour le tribunal de Perpignan

Acteurs publics / Fabienne Clément-Neyrand en passe de devenir présidente du tribunal judiciaire de Perpignan

Changement de fonctions à venir pour Fabienne Clément-Neyrand. Le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) vient de proposer le nom de l’actuelle présidente de chambre à la cour d’appel de Rennes (Ille-et-Vilaine) pour la présidence du tribunal judiciaire (TJ) de Perpignan (Pyrénées-Orientales). Elle prendrait ainsi la suite de Pierre Viard, proposé pour devenir, de son côté, président du TJ de Toulouse, en Haute-Garonne.