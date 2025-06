Revue de presse du 22 juin, ils ont parlé de Perpignan et des Pyrénées-Orientales

Au programme de votre revue de presse dominicale : «Je hais les Juifs» ou encore «Hitler avait raison», le tribunal de Perpignan condamne cette ancienne enseignante à de la prison ferme. La fuite d’eau à Perpignan à la une des médias. Mais aussi, la tentative de suicide de l’ancien attaché parlementaire de Louis Aliot, fin de Via Occitanie et Brad Pitt qui achète une mini maison rénovée par un galeriste perpignanais.

Récidive de propos antisémites à la barre du tribunal de Perpignan

Sous le pseudonyme «Claire Hitler», l’enseignante, en situation de handicap et pour laquelle l’expert psychiatre a conclu à une altération du discernement, a notamment écrit «Je hais les Juifs» ou encore «Hitler avait raison». Une enseignante de 51 ans a été condamnée mercredi 18 juin 2025 par le tribunal correctionnel de Perpignan à huit mois de prison ferme pour avoir tenu en ligne des propos antisémites entre novembre 2023 et janvier 2025, en récidive. Sous le pseudonyme «Claire Hitler », l’enseignante en situation de handicap, pour laquelle l’expert psychiatre a conclu à une altération du discernement, a notamment écrit «Je hais les Juifs» ou encore «Hitler avait raison».

Fuite d’eau à Perpignan

Même si l’eau est encore trouble, « elle est parfaitement potable », assure Éric de Saint-Martin, mardi matin. Jusqu’à 6 000 foyers ont été privés d’eau après la découverte de cette fuite dimanche matin. Elle est désormais localisée, explique le directeur d’Eau Agglo, mais « 10 000 mètres cubes d’eau ont été perdus, l’équivalent de trois piscines olympiques ».

Le directeur du service public de l’eau et de l’assainissement de Perpignan avance une hypothèse sur l’origine de la fuite : « Peut-être une fatigue de la canalisation, qui a été posée entre 1945 et 1955. Elle est en fonte grise et donc cassante dès qu’il y a des variations de pression ou des débits importants. »

Tentative de suicide de l’ancien attaché parlementaire de Louis Aliot

Paris Match / Tentative de suicide au siège du Rassemblement national

Laurent Salles, ancien assistant parlementaire de Louis Aliot, a tenté de mettre fin à ses jours ce samedi 21 juin, vers 15h30. Pris en charge par une équipe du Samu, il a été évacué avec un pronostic vital très engagé. C’est un geste encore inexpliqué qui plonge dans la stupeur toute une organisation politique.

Selon les informations de Paris Match, Laurent Salles, ancien assistant parlementaire du Rassemblement national (RN) a tenté de se suicider, ce samedi 21 juin, alors qu’il se trouvait dans les locaux du siège du parti présidé par Jordan Bardella. Les faits se sont déroulés vers 15h30, rue Michel-Ange dans le 16e arrondissement à Paris. Une information confirmée par un proche de la direction du RN à Paris Match et qui a indiqué « ne pas souhaiter faire de commentaire ».

Laurent Salles, ancien assistant parlementaire de Louis Alliot, a tenté de mettre fin à ses jours ce samedi 21 juin, vers 15h30. Pris en charge par une équipe du Samu, il a été évacué avec un pronostic vital très engagé. https://t.co/EVEiaLiGxa — Paris Match (@ParisMatch) June 21, 2025

Via Occitanie bientôt debranchée

Les Echos / Télé locale : clap de fin pour viàOccitanie

Faute de « modèle économique fiable », le groupe de presse La Dépêche du Midi, propriété de la famille Baylet, a décidé de cesser la diffusion de la chaîne régionale viàOccitanie, qui compte une rédaction à Nîmes, Montpellier, Perpignan et Toulouse.

Un Perpignanais rénove la maison acquise par Brad Pitt

Passionné d’architecture, Brad Pitt a craqué pour une tiny house rétrofuturiste en fibre de verre qu’il a intégrée à sa collection privée. Brad Pitt est évidemment connu pour ses nombreux rôles au cinéma, mais saviez-vous qu’il était également passionné d’architecture ? En témoigne son récent achat, dont un article d’AD Magazine nous dresse le portrait : une tiny house des années 1970 au look rétrofuturiste. (…)

Clément Cividino, l’homme derrière la rénovation de la maison Xasteros, est un galeriste basé à Perpignan. Cet expert est reconnu dans le monde de la microarchitecture. La restauration de cette tiny house n’est pas son seul fait d’armes, il a également aidé à rénover la Maison Bulle de Maneval ou l’Hexacube de Georges Candilis, exposé à Art Basel.

