Revue de presse du 24 août : Ils ont parlé de Perpignan et des Pyrénées-Orientales

Le vendredi 22 août, la direction d’un parc d’activités des Pyrénées-Orientales aurait refusé l’entrée à 150 jeunes en raison de leur nationalité israélienne, avec plus de 300 articles dans la presse nationale et internationale traitant du sujet, et la mise en examen pour « discrimination fondée sur l’origine, l’ethnie ou la nationalité », c’est LE sujet de la semaine. Crédit photo © parc d’activités de Porté-Puymorens.

Aussi au programme de la revue de presse du 24 août : l’arrestation, à Perpignan, d’une personne soupçonnée de meurtre en Espagne, le verdict des incendiaires du village de Noël du Barcarés ; mais aussi la rentrée politique de Louis Aliot, maire de Perpignan, et de Nicolas Berjoan, écologiste catalan. Au volet culture, France Info et France Inter se sont intéressés au patrimoine et à l’histoire de trois femmes des Pyrénées-Orientales.

Sur fond de flambée d’actes antisémites en France, ce refus d’accès à un parc d’activités des Pyrénées-Orientales a fait la Une de tous les médias

Le Monde / Le gérant du parc de loisirs qui a refusé l’entrée à de jeunes vacanciers israéliens a été mis en examen

Le gérant d’un parc de loisirs situé à Porté-Puymorens, dans le sud des Pyrénées-Orientales, qui avait refusé l’accès à un groupe de 150 jeunes vacanciers israéliens a été mis en examen à l’issue de sa garde à vue, a annoncé le parquet, samedi 23 août. À l’issue d’une enquête de flagrance menée par la brigade de recherches de Prades en cosaisine avec l’Office central de lutte contre les crimes contre l’humanité et les crimes de haine (OCLCH), « une information judiciaire a été ouverte, ce jour [samedi] », selon le procureur de la République adjoint de Perpignan, Philippe Latgé, dans un communiqué.

Les politiques s’emparent du refus d’accès de 150 jeunes de nationalité israélienne à un parc d’activités

Le ministre de l’Intérieur a qualifié vendredi de «grave» le refus d’accès d’un groupe de 150 vacanciers de nationalité israélienne dans un parc des Pyrénées-Orientales.

Faits divers, incendies criminels au Barcarés et épidémie dans un établissement de soins

Soupçonné d’avoir tué une vacancière française en Espagne, un homme de 48 ans a été interpellé mercredi à Perpignan. Une interpellation conduite à la demande de la justice espagnole, a appris l’AFP de sources judiciaires ce jeudi. Les faits se sont déroulés le 18 juillet 2024, dans un camping de la commune d’Alcalá de Chivert dans la province de Castellon, en Espagne. La victime, âgée de 63 ans, avait été retrouvée poignardée à l’intérieur du camping-car avec lequel elle voyageait.

Des cas de gale ont été détectés à la polyclinique Medipole à Cabestany (Pyrénées-Orientales), notamment chez des soignants. Certains ont été placés en arrêt maladie et des traitements préventifs ont été administrés. Plusieurs cas de gale ont été détectés à la polyclinique Medipole de Cabestany (Pyrénées-Orientales). Cette maladie pourrait avoir été introduite par un patient décédé dans l’établissement le 18 juillet 2025.

Deux frères ont été condamnés ce mardi 19 août pour l’incendie du marché de Noël du Barcarès, dans les Pyrénées-Orientales. L’un, le frère aîné, a été condamné à quatre ans de prison car il est considéré comme l’auteur principal du sinistre. Son petit frère, âgé de 47 ans, a été condamné à 18 mois de prison avec sursis. Il a joué le rôle de guetteur selon la juge.

Rentrée politique du vice-président du RN, Louis Aliot, et de l’écologiste catalane, Nicolas Berjoan

Un mouvement de grève et de contestation sociale est apparu cet été, appelant à bloquer le pays le 10 septembre. Un ancien collaborateur de LFI a également appelé à envahir les préfectures ce jour-ci. Des propos qui prennent « la direction d’une menace sur la République », selon Louis Aliot, maire RN de Perpignan et invité d’Europe 1 Matin Week-end.

Si les incertitudes stratégiques à gauche complexifient les campagnes à venir, dans les rangs du parti de Marine Tondelier, on veut croire que l’instabilité politique nationale jouera en faveur des sortants à la tête des villes écolos. Un automne social qui s’annonce explosif, un gouvernement sur le point d’être renversé, la dissolution qui revient planer au-dessus des têtes, et… un grand chaos diplomatique mondial. Si l’année à venir s’annonce brûlante, les Écologistes y trouveront pourtant peut-être des raisons de se réjouir avec la tenue, en mars 2026, des élections municipales. (…)

Pendant près de deux heures, Nicolas Berjoan, chef de file des Écologistes à Perpignan, Fanny Dubot, maire du VII e arrondissement de Lyon, et Coline Serra, membre de l’association Mieux voter , ont fait part de leurs expériences de terrain. (…) « Il serait temps qu’on se comporte en parti qui a une stratégie territoriale », a pointé Nicolas Berjoan, qui a également souligné l’importance de « tenir et d’assumer un discours clair, net, voire clivant, quitte à en payer le prix un petit moment, mais qui seul permet d’être identifié ».

Patrimoine culinaire et histoires de femmes des Pyrénées-Orientales

Nous partons à Perpignan. Et pour dénicher une adresse avec un bon rapport qualité prix, Bernard Thomasson a demandé à un chef étoilé. Christophe Comes est un enfant du pays. Après avoir travaillé dans plusieurs maisons de prestige à Paris, il est revenu chez lui, à Perpignan, à 27 ans. C’était en 2000, à La Galinette, où il a obtenu une étoile Michelin.

Pour son podcast « Histoires d’anciennes », la journaliste Marie Crabié est allée interroger de vieilles habitantes d’un village des Pyrénées-Orientales. Logement, tâches ménagères, traditions : panorama d’une traversée du 20e siècle racontée par Renée, Madeleine et Odile.

