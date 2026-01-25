Revue de presse du 25 janvier 2026 : Ils ont parlé de Perpignan et des Pyrénées-Orientales

Ce dimanche 25 janvier 2026, la revue de presse revient sur les sujets qui ont mis les Pyrénées-Orientales sous les projecteurs des médias nationaux. Louis Aliot, maire de Perpignan, « en grand désordre » dixit Le Monde au procès en appel des assistants parlementaires du FN. Populisme local, notabilisation, étiquette trumpiste,… les choix politiques du vice-président du RN font de Perpignan un cas d’étude.

Également dans les colonnes nationales, le sauvetage d’un cambrioleur en fuite par des policiers dans la Têt en crue. Le retour justement de la pluie dans le département, et le renard roux, considéré comme un nuisible en France, mais pas dans les Pyrénées-Orientales.

Louis Aliot à la barre au procès en appel des assistants parlementaires du FN

Le vice-président du Rassemblement national a cependant tenté de prouver que Laurent Salles avait bien été son assistant parlementaire. La cour était-elle fatiguée après une journée et demie d’interrogatoire de Marine Le Pen ? Le cas de Louis Aliot, vice-président du RN (autrefois FN), a été expédié jeudi en 90 minutes au procès en appel de l’affaire dite « des assistants des eurodéputés FN ».

Louis Aliot, qui est un homme occupé, n’a pas eu beaucoup le temps de cheminer depuis son audition, il y a quinze mois, par le tribunal judiciaire, qui l’a finalement condamné, le 31 mars 2025, pour détournement de fonds publics à dix-huit mois de prison, dont douze avec sursis, et trois ans d’inéligibilité, mais sans exécution provisoire. Depuis son appel, il est toujours maire de Perpignan, la seule ville de plus de 100 000 habitants emportée en 2020 par le Rassemblement national. Porté par des sondages flatteurs, il ne doute pas d’être réélu en mars.

Municipales 2026 : Perpignan, cas d’étude de la stratégie RN

La Gazette des communes / « Il y a aussi une petite musique populiste aux municipales »

Rejet des partis et des experts, culte du terrain qui ne ment pas : le populisme fait aussi des ravages, sur la scène locale, décrypte le politiste, Christian Le Bart, professeur à l’IEP de Rennes. (…) Cette stratégie de notabilisation fonctionne à Perpignan, où Louis Aliot a des rondeurs d’édile. Mais elle connaît encore beaucoup de ratés. À Fréjus, la gestion de David Rachline, qui a été mis en examen, pose pour le moins question.

Après avoir été accusé de proximité avec Vladimir Poutine en 2022, le Rassemblement national souhaite s’éviter un procès en « trumpisme » en 2027. Et met en scène sa prise de distance avec Washington. (…) Cela n’avait pas empêché le déplacement discret dans la capitale américaine de deux de ses eurodéputés, quelques mois plus tard, ni la venue du maire de Perpignan, Louis Aliot, à l’investiture de Trump en 2025 ni encore, plus récemment, sa présence à l’hommage rendu à Paris à Charlie Kirk, l’influenceur ultraconservateur MAGA, assassiné en septembre dernier.

Le chercheur Emmanuel Négrier revient sur la crise économique et politique qui frappe le secteur culturel. Selon lui, elle n’est pas forcément structurelle, mais révèle une absence de volonté politique. Voire pire. (…) Quand on observe Louis Aliot à Perpignan, on ne voit pas d’augmentation sidérale des budgets patrimoniaux. Il y a bien cette logique qui consiste à renoncer à une forme de risque culturel pour aller vers des formes dites « populaires ». Entre guillemets seulement, car le RN a beau considérer le peuple avec un grand P, les politiques qu’il développe à Perpignan tournent le dos à ce qu’est le peuple aujourd’hui.

Courrier International / En France, le spectre de la défiance électorale après une séquence politique désastreuse

Depuis la dissolution, la France navigue à vue. Et le feuilleton du budget a écœuré les citoyens. La sanction pourrait tomber aux municipales et à la présidentielle. Mais si le Rassemblement national fait la course en tête, l’issue n’est pas écrite. (…) Tous les regards se tourneront notamment vers Paris et Marseille, qui pourraient connaître l’alternance. Rachida Dati (LR) gagnera-t-elle la capitale alors que le parti présidentiel a finalement décidé de soutenir un autre candidat (Pierre-Yves Bournazel, du parti Horizons d’Édouard Philippe) ? La droite y reviendrait au pouvoir après vingt-cinq ans de socialisme. Et l’extrême droite, derrière Franck Allisio, un transfuge de la droite classique, ravira-t-elle la deuxième ville du pays à la gauche ? Ce serait un séisme. La seule ville de plus de 100 000 habitants actuellement gérée par le RN est Perpignan.

Sauvetage d’un cambrioleur par des policiers dans une Têt en crue

20 minutes / Perpignan : Des policiers sauvent un cambrioleur emporté par un fleuve en crue

Dissimulé avec deux complices sur les berges du fleuve Têt à Perpignan, un jeune suspect d’un cambriolage a été emporté par les eaux, incapable de regagner la rive en raison du courant généré par la crue.

Un épisode pluvieux inédit et très attendu par les agriculteurs

Je n’ai jamais vu de l’eau comme ça. » Cette petite phrase pourrait laisser penser à une catastrophe, mais elle est en réalité positive. Dans les Pyrénées-Orientales, la pluie est accueillie à bras ouverts, car elle s’est fait rare ces dernières années. Même si les précipitations ont été abondantes ces derniers jours, c’est donc une bonne nouvelle, notamment pour les vignerons.

Un renard roux pas si nuisible

En parallèle d’une pétition déposée à l’Assemblée nationale par sept associations, des actions sont prévues fin janvier pour «stopper le massacre injustifié» de l’animal, qui rend pourtant des services à la nature et aux humains. Son statut doit être révisé cette année. (…) Le petit carnivore est considéré comme nuisible dans 88 départements, les seules exceptions étant la Corse, les Pyrénées-Orientales, l’Yonne, Paris et sa petite couronne.