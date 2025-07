Revue de presse du 27 juillet, ils ont parlé de Perpignan et des Pyrénées-Orientales

Article mis à jour le 27 juillet 2025 à 10:00

Au programme de la revue de presse du 27 juillet : Voyance, LGV, sécheresse, mais aussi les ânes de Gaza, les campings d’Argelès-sur-mer ou le marché de Céret. Photo © Camila Vélez / Unsplash.

Reconverti dans la voyance, l’ancien directeur de cabinet de Louis Aliot cité dans une plainte pour escroquerie

L’ancien bras droit du maire de Perpignan est cité dans une plainte pour escroquerie en bande organisée, déposée par un entrepreneur de la ville qui estime avoir été victime de « racket » et de « manipulation ». Le tout sur fond de services rendus, de jeux d’influence et de prétendus talents de médium.

Quand le directeur de cabinet du RN Louis Aliot a été remercié sans préavis, en août 2022, le tout-Perpignan a bruissé de rumeurs sans jamais réussir à démêler le vrai du faux. Trois ans plus tard, @Mediapart a le fin mot de l’histoire. Et c’est gratiné…https://t.co/K8wd3w0IaC — Edwy Plenel (@edwyplenel) July 25, 2025

La LGV pour Perpignan dans le viseur des opposants

Près de Sète, des habitants et naturalistes s’inquiètent d’un projet de ligne ferrée à grande vitesse. Dans sa forme actuelle, ce chantier « complètement absurde » à 6 milliards d’euros artificialiserait des milliers d’hectares.

Les bonnes idées pour developper la Reut

Le plan Eau de la France vise 10 % de réutilisation des eaux usées traitées à horizon 2030. Comment y parvenir sans augmenter la quantité d’eau consommée au total – c’est-à-dire, sans risquer un effet rebond ? Panorama des bonnes pratiques identifiées par la recherche scientifique.

La capitale européenne du camping dans les colonnes des Échos

La commune des Pyrénées-Orientales attire les foules l’été, une fréquentation qui fait monter la pression sur l’environnement dans l’un des départements les plus secs de France. Dix mille habitants à l’année, cent mille l’été. Qualifiée de « capitale européenne du camping » avec ses 52 établissements d’hôtellerie de plein air, la station balnéaire d’Argelès-sur-Mer, dans les Pyrénées-Orientales, se retrouve pendant la haute saison avec la population d’une grande ville. Ses sept kilomètres de plage de sable ont toujours attiré les foules.

Argelès-sur-Mer : les splendeurs et les misères de la capitale européenne du camping https://t.co/XxtwCUDQJ7 — Les Echos (@LesEchos) July 23, 2025

Les ânes de Gaza, volés ou sauvés ?

Un refuge animalier israélien, qui accueille des ânes récupérés par les soldats de Tsahal à Gaza, a envoyé une poignée de ces équidés en France. Deux visions s’opposent, entre respect du bien-être animal et privation d’un outil essentiel au quotidien à Gaza.

La douceur de vivre du marché de Céret

France Culture / Le charme et les bons produits du marché de Céret, au cœur de la Catalogne française

Ce vendredi 25 juillet, France Télévisions fait étape à Céret dans les Pyrénées-Orientales, la Catalogne française. Au menu, des rillettes, des abricots et quelques pas de danse !

