Revue de presse du 20 juillet, ils ont parlé de Perpignan et des Pyrénées-Orientales

Au programme de la revue de presse du 20 juillet : 12 fortifications de Vauban inscrites au patrimoine mondial de l’Unesco. Réorganisation chez les confiseurs, réaction du maire de Perpignan aux propositions de budget 2026, mais aussi le Train Jaune, et l’incendie au stade Aimé Giral.

Depuis 2008, l’Unesco a inscrit 12 fortifications de Vauban au patrimoine universel

La Provence / Douze merveilles de Vauban inscrites au patrimoine mondial de l’Unesco

À tout seigneur, tout honneur. De son vivant, l’intéressé aurait sans doute apprécié à sa juste valeur pareille reconnaissance. Le statut en question a la dimension d’une consécration suprême. Depuis 2008, douze sites, douze incarnations des fortifications version Vauban, sont inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco (Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture).

Deux d’entre elles se situent dans les Hautes-Alpes : les incontournables fortifications de montagne à Briançon et à Mont-Dauphin. En plus de ces deux sites figurent ceux de Besançon (dans le Doubs), Arras (dans le Pas-de-Calais), Cussac-Fort-Médoc (en Gironde), Camaret-sur-Mer (dans le Finistère), Longwy (en Meurthe-et-Moselle), Neuf-Brisach (dans le Haut-Rhin), Saint-Martin-de-Ré (en Charente-Maritime), Saint-Vaast-la-Hougue (dans la Manche), Mont-Louis et Villefranche-de-Conflent (dans les Pyrénées-Orientales).

La Confiserie du Tech se développe

Les Échos / Le confiseur La Cure Gourmande repris partiellement

La Confiserie du Tech et Le Comptoir de Mathilde, deux acteurs du sud de la France, récupèrent une petite partie des activités de la PME, en liquidation. Recomposition parmi les fabricants de gourmandises du sud de la France. L’Héraultais La Cure Gourmande, fabricant et distributeur de confiseries, biscuits et chocolats qui avait été placé en liquidation en avril, a trouvé deux repreneurs pour une partie de ses activités. Seuls 25 emplois sur 122 sont sauvés.

L’avis de Louis Aliot à propos du budget proposé par François Bayrou

Le vice-président du Rassemblement national et maire de Perpignan Louis Aliot a vivement réagi aux propositions de François Bayrou, pour le budget 2026, ce mardi 15 juillet. Selon lui, « c’est un coup d’épée dans l’eau ».

Incendie au stade Aimé Giral

Un incendie d’origine suspecte s’est produit au début du mois au stade Aimé-Giral, où évolue l’équipe de rugby de Perpignan en Top 14, a-t-on appris mercredi auprès du club, confirmant une information donnée par des médias locaux. «Le préjudice sera au moins de 200.000 à 300.000 euros, selon une première expertise», a de son côté déclaré à l’AFP Sébastien Ménard, l’adjoint aux Sports de la ville. La municipalité de Perpignan est propriétaire de l’enceinte. «Plusieurs mois seront nécessaires avant la remise en état», a-t-il ajouté.

Ode au train jaune catalan

Le Train Jaune des Pyrénées-Orientales a 115 ans ce vendredi 18 juillet. Toujours en activité, il est pris d’assaut par les vacanciers pendant l’été. Dans ce beau train en bois, on prend le temps de voyager à l’ancienne. Surnommé le Canari, il circule sur les voies les plus hautes d’Europe depuis plus d’un siècle. Des tunnels, des ponts majestueux… Environ deux heures de voyage pour parcourir 62 kilomètres à une vitesse de 30 km/h, ce qui laisse le temps d’admirer les paysages.

