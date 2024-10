Revue de presse du 27 octobre, ils ont parlé de Perpignan et des Pyrénées-Orientales

Article mis à jour le 27 octobre 2024 à 08:58

Au programme de la revue de presse du 27 octobre 2024 : Ils manifestent sur une overdose de McDo dans les Pyrénées-Orientales. Essence à l’œil pour cause de bug à la pompe. Les Catalans du sud s’interrogent sur le chômage chez leur cousin du nord. La sécheresse et les idées pour la contrer. Et la playlist de France Inter. Photo © Daniel Way sur Unsplash.

Ils s’opposent au 17e MacDo dans les PO

La Confédération paysanne estime que l’agriculture locale n’est pas protégée face à l’implantation de la chaîne américaine. Une centaine de personnes s’est réunie devant le lieu envisagé de l’implantation d’un dix-septième restaurant McDonald’s dans les Pyrénées-Orientales. Les manifestants ont scandé divers slogans pour marquer leur opposition à la chaîne de restauration rapide, du classique « McDo, t’es foutu, les paysans sont dans la rue » à « la malbouffe tue ».

Essence à l’œil pour cause de bug à la pompe

Après l’intervention de techniciens, la station a fini par rouvrir. Le préjudice n’a pas été dévoilé mais Super U a lancé une procédure afin de récupérer les images. Pour faire tenter de faire payer les automobilistes qui se sont servis ? Possible …

Les Catalans du sud s’interrogent sur le chômage chez leurs cousins du nord

Le stade de l’Usap a reçu à quatre reprises une initiative pour aider les demandeurs d’emploi dans leurs démarches.

Sécheresse et initiatives

Les Echos / Le climat chamboule les paysages ruraux

Bousculés par le réchauffement climatique, les vignerons et les arboriculteurs du Sud de la France testent de nouvelles cultures. De la figue de barbarie au coton en passant par le pistachier ou l’aloe vera…Doucement mais sûrement, les paysages agricoles sont appelés à évoluer un peu partout en Europe. Et singulièrement dans le sud de la France. Dans vingt ans, on y verra sans doute beaucoup moins de vignes ou d’abricotiers, terrassés par la sécheresse. Au profit d’autres variétés végétales, longtemps considérés comme exotiques.

Ainsi à Cerbère, dans les Pyrénées-Orientales, une association tente de développer la culture du cactus comme alternative à la vigne. Cette plante du désert qui pousse sans soins ni eau permet de produire des figues de Barbarie mais aussi de faire de l’huile. Même ses fibres sont exploitables. Sa culture a aussi inspiré d’autres vignerons, dans l’Aude, qui la testent avec l’aloe vera.

Dépressions Kirk et Leslie, épisodes cévenols et méditerranéens… La France connaît un début d’autome 2024 particulièrement pluvieux et la sécheresse ne concerne plus que deux départements du sud de la France. Tous les autres départements sont désormais dans le vert.

Focus de France Inter sur la musique des Pyrénées-Orientales

France Inter / La mixtape de Brigitte Fontaine

À l’occasion de la sortie de son album, “Pick Up”, notre playlist qui témoigne de l’univers poétique et radical de l’artiste de génie, est enrichie d’une interview de Brigitte Fontaine réalisée avec Richard Gaitet. (…) L’insoumise Brigitte Fontaine, chanteuse, autrice-compositrice, comédienne, écrivaine et poète sort le 25 octobre chez Verycords, l’album Pick Up produit par le groupe français The Limiñanas et enregistré en grande partie dans leur studio de Perpignan.

France Inter / Cali, les Pyrénées Catalanes et le Canigou

Le Canigou, c’est le phare du Roussillon repère entre Le Conflent et le Vallespir. Si on est expatrié, on gardera toujours en soi le clocher de Collioure et le Canigou. Il structure le paysage, est personnifié, chanté, poétisé, olympisé. Une montagne mère au ventre d’eau … oui mais elle en a de moins en moins pour nourrir ses vallées et le Roussillon.