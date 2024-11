Revue de presse du 3 novembre, ils ont parlé de Perpignan et des Pyrénées-Orientales

Article mis à jour le 3 novembre 2024 à 11:08

Au programme de la revue de presse du 3 novembre 2024 : Les inondations en Espagne pourraient-elles se produire à Perpignan ? Louis Aliot à la barre du procès des assistants du RN. Uber ados à Perpignan et l’ibis chauve d’Arles-sur-Tech. Photo © Arnau Martínez / ACN.

Les inondations meurtrières de Valence pourraient-elles se produire autour de Perpignan ?

« Ce n’est que le début », préviennent les climatologues, qui relient directement l’intensité des pluies qui viennent de balayer le sud-est de l’Espagne au dérèglement du climat. Les inondations dans la région de Valence, en Espagne, ont fait plus de 158 morts depuis mardi. Un bilan qui pourrait encore s’alourdir, puisque les secours cherchent toujours des disparus et que l’épisode météo n’est pas encore terminé.

Réchauffement climatique, artificialisation des sols et défaillance du système d’alerte… Plusieurs facteurs se sont combinés pour aboutir à cette catastrophe. En France, des régions comme celles de Nice ou de Perpignan pourraient connaître un jour le même sort, alerte le climatologue Freddy Bouchet.

Louis Aliot à la barre du procès des assistants parlementaires

Ce mardi, le maire de Perpignan a eu bien du mal à démontrer que son ancien assistant avait travaillé pour lui et non directement à l’organisation des événements du Front national, pendant son mandat d’eurodéputé. Des années que les fanatiques du dossier des assistants fictifs du Front national (devenu Rassemblement national) attendaient les explications de Louis Aliot au sujet de l’emploi de son ancien «collaborateur» Laurent Salles, payé des mois par Bruxelles alors qu’il officiait en fait à la direction nationale aux grandes manifestations du parti d’extrême droite, qui organisait alors ses meetings.

Jusqu’à présent, l’actuel maire de Perpignan avait refusé de s’ouvrir à la justice sur ce cas, pour lequel il est renvoyé pour détournements de fonds publics, et risque une peine de prison et l’inéligibilité qui va avec, réservant ses réponses au tribunal correctionnel de Paris, ce mardi 29 octobre.

Alors que se multiplient les auditions au procès du Rassemblement national pour emplois fictifs, l’interrogatoire de Louis Aliot met en lumière des pratiques d’embauche pour le moins saugrenues. L’offre d’emploi aurait été inhabituelle : recherche employé, « temps plein », pour trier le courrier « deux fois par jour » et séparer les vraies lettres de celles de « fous qui écrivent ». C’est pourtant bien, soutient Louis Aliot mardi au procès du RN, le travail qu’effectuait pour lui son assistant parlementaire européen.

L’actuel maire (RN) de Perpignan n’a pas réussi à justifier de la réalité du travail effectué par l’un de ses anciens assistants au Parlement européen, ce mardi au tribunal judiciaire de Paris. Après l’avoir entendu dérouler son impressionnant CV, on se disait que Louis Aliot allait délivrer une prestation de haut niveau, ce mardi 29 octobre, à la barre de la 11e chambre correctionnelle de Paris.

À 55 ans, cet homme à l’allure robuste, docteur en droit public, a successivement été universitaire puis avocat. Il a exercé d’éminentes fonctions dans son parti – le Front national (FN) devenu Rassemblement national (RN) – et a honoré quasiment tous les mandats électifs possibles en politique (conseiller municipal, conseiller régional, maire, député et député européen).

Uber pour ados débarque à Perpignan

BFM Tv / Uber lance un service de VTC dédié aux ados

Ce service destiné aux 13-17 ans sera lancé en France à partir du mercredi 30 octobre. Il permettra aux parents de pouvoir suivre les courses et de fixer un budget mensuel. (…) Ce nouveau service sera lancé le mercredi 30 octobre et permettra aux 13-17 ans de se déplacer en autonomie avec le service de VTC, mais en apportant un certain niveau de sérénité aux parents. Il sera proposé dans 13 agglomérations : Amiens, Angers, Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, Nice, Paris et la région parisienne, Perpignan, Strasbourg et Toulouse.

La plateforme de chauffeurs VTC lance ce mercredi en France un service sécurisé afin que les 13-17 ans puissent commander des trajets. Le service baptisé « Uber pour ados » débarque en France après avoir été déployé au Canada, aux Etats-Unis mais aussi en Italie, au Portugal, en Belgique, en Suisse et en Autriche. Il concerne dans un premier temps 13 villes françaises : Paris, Marseille, Bordeaux, Strasbourg, Lille, Amiens, Angers, Perpignan, Toulouse, Lyon, Nice, Nantes et Montpellier.

Cet oiseau presque disparu réapparaît dans les Pyrénées-Orientales

La nouvelle a mis en émoi le landerneau ornithologique. «Des ibis chauves à Arles-sur-Tech !!», s’est enthousiasmé vendredi 25 octobre dans une publication sur Facebook le Groupe Ornithologique du Roussillon (GOR), après que quatre spécimens de cette espèce, classée en danger critique d’extinction, ont été observés en liberté dans cette commune d’Occitanie. Il y a 300 ans, cet oiseau, connu pour être un mets de qualité, avait complètement disparu d’Europe centrale.

