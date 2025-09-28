Revue de presse du 28 septembre : Ils ont parlé de Perpignan et des Pyrénées-Orientales

Article mis à jour le 28 septembre 2025 à 10:50

Au programme de la revue de presse : Jean Castex à la tête de la SNCF, Louis Aliot en visite controversée aux États-Unis, un « cold case » relancé à Perpignan, la question sensible du nom des Pyrénées-Orientales, les révélations troublantes sur l’Homme de Tautavel, et la crainte croissante d’un avenir sans eau.

Vous l’avez manquée ? Lisez ou relisez la revue de presse du 21 septembre.

Jean Castex, du Roussillon à la tête de la SNCF ?

L’ancien Premier ministre est actuellement PDG de la RATP tandis que Marie-Ange Debon est la présidente de Keolis. Le président de la République a proposé vendredi 26 septembre la nomination de son ancien Premier ministre Jean Castex à la tête de la SNCF. Il quitterait ainsi son poste de PDG de la RATP, qu’il avait rejoint en novembre 2022 et pour lequel il avait été reconduit pour cinq ans en 2024. (…)

Ce petit-fils de sénateur, formé à l’ENA et passé par la Cour des comptes, qui mettait volontiers en avant son expérience de maire (2008-2020) de la petite ville de Prades et ses 6 000 âmes dans les Pyrénées-Orientales, est aussi un technocrate rompu aux rouages de l’État.

Emmanuel Macron propose la nomination de Jean Castex à la tête de la SNCF et de Marie-Ange Debon à La Poste — Libération (@liberation.fr) 2025-09-26T14:28:47.682Z

Louis Aliot aux États-Unis : un hommage qui interroge

Sur France Inter, le vice-président du Rassemblement national qualifie cet assassinat de « politique » mais n’estime pas que l’influenceur ultra-conservateur, tué par balles le 10 septembre, est un modèle. Louis Aliot, le vice-président du Rassemblement national, s’est rendu samedi 20 septembre aux États-Unis pour assister à l’hommage rendu à l’influenceur ultra-conservateur Charlie Kirk, assassiné le 10 septembre en plein débat sur un campus universitaire. « J’y suis allé parce que je pense qu’aujourd’hui beaucoup de libertés sont menacées », affirme ce mardi sur France Inter le maire de Perpignan.

Sur les sujets du moment, le parti de Marine Le Pen fait mine de parler d’une seule voix, alors qu’il oscille entre contradictions et ambiguïtés. S’il y a un parti où il convient de parler d’une seule voix, c’est bien le RN. Et pourtant, depuis quelque temps, la cacophonie et les injonctions contradictoires s’accumulent. L’hommage surréaliste rendu à Charlie Kirk par la machine trumpiste a poussé ce dédoublement jusqu’à la caricature. Parmi les invités : Louis Aliot, maire de Perpignan et vice-président du RN. Que diable allait-il faire dans cette galère, mélange de célébration évangéliste et de démonstration de force de la planète Maga dans ce qu’elle a de plus caricatural ?

Disparition de Tatiana Andujar à Perpignan : 30 ans après, un appel relancé

Le Figaro / Trente ans après la disparition de Tatiana Andujar à Perpignan, un nouvel appel à témoins lancé par la justice

La jeune femme n’avait plus donné signe de vie à ses proches après sa descente d’un train en gare de Perpignan en septembre 1995. Un homme a été placé en garde à vue par les enquêteurs, il y a quelques jours, mais l’homme a été libéré sans être mis en examen.

Pyrénées-Orientales : un changement de nom qui divise

BFM Tv / Pourquoi le département des Pyrénées-Orientales veut changer de nom

Le département des Pyrénées-Orientales souhaite changer de nom pour promouvoir son image et mieux coller à son histoire, sa culture et sa géographie. Mais cette initiative ne fait pas l’unanimité.

Les Pyrénées-Orientales pourraient bientôt changer de nom. Certains habitants souhaitent conserver l’appellation historique, tandis que d’autres revendiquent une identité catalane plus marquée. Depuis 1791, plusieurs départements français ont déjà modifié leur nom, le dernier en 1990 avec les Côtes d’Armor.

L’Homme de Tautavel était-il cannibale ? Ce que nous dit la science

Et si vos ancêtres avaient été cannibales ? Dans les grottes préhistoriques, des os marqués, brisés et parfois brûlés révèlent des pratiques humaines dérangeantes. Survie ? Rites ? Symboles ? Le cannibalisme à la préhistoire n’a pas fini de nous surprendre… Amélie Vialet, paléoanthropologue, nous plonge dans ce mystère au cœur de l’évolution humaine.

Vers une probable généralisation de la sécheresse

Cette situation devrait devenir de plus en plus fréquente, en particulier dans les grandes villes. En France, les villes de Nîmes et Montpellier pourraient franchir ce seuil dès 2030. Fin 2017 en Afrique du Sud, la ville du Cap et ses 4 millions d’habitants se sont quasiment retrouvés privés d’eau. Après trois ans de déficit pluviométrique, les réservoirs étaient à moins de 10% de leur capacité. Avec des mesures très restrictives et des pluies de retour en 2018, la ville a finalement réussi à éviter le pire mais cet épisode extrême de pénurie est resté dans les mémoires comme les prémisses du « Day Zero » ( « Jour Zéro »), ce jour où l’eau finira par ne plus couler des robinets. (…)

À plus petite échelle, le village d’Oreilla, dans les Pyrénées-Orientales, avait dû être approvisionné par camion-citerne en 2023. Mais au Cap, la durée de l’événement et la forte demande en eau « ont fait de cette sécheresse l’une des plus extrêmes jamais enregistrées » , en particulier dans une ville « qui dépend à 96 % des eaux de surface et à seulement 4 % des eaux souterraines » , notent les auteurs.

