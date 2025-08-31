Revue de presse du 31 août : Ils ont parlé de Perpignan et des Pyrénées-Orientales

Article mis à jour le 31 août 2025 à 10:47

Au programme de la revue de presse du 31 août : Visa pour l’Image Perpignan 2025, l’agropastoralisme et les rebondissements de la discrimination présumée envers un groupe de jeunes israéliens à Porté-Puymorens.

Visa pour l’Image Perpignan se décline aussi dans la presse nationale

France Inter / Profession photoreporter, avec Sandra Calligaro

De fin août à mi-septembre, a lieu le plus grand festival international de photojournalisme « Visa pour l’image ». Depuis plus de trente ans, ce festival raconte le monde vu par les images des photojournalistes du monde entier. Zoom sur un métier passionnant : photoreporter.

Le photographe s’est plongé dans les photos d’amateurs qui témoignent sur les réseaux sociaux de leur vie détruite par les inondations, les ouragans ou les incendies. Ce sont des images pauvres, petites, mal cadrées, souvent floues, qui sont exposées jusqu’au dimanche 14 septembre au festival Visa pour l’image à Perpignan. On y voit une femme qui tente de s’extirper de sa voiture menacée par l’eau qui monte à Saragosse, en Espagne, en 2023. Une famille qui visite sa maison dévastée après les incendies à Los Angeles en Californie, début 2025….

Des gangs aux présidents, il a capturé les grands bouleversements états-uniens de la seconde moitié du XXᵉ siècle. Alors qu’une exposition revient sur son travail à Perpignan, le photojournaliste commente pour nous six de ses clichés.

Cette méthode traditionnelle pour prévenir les incendies dans les Pyrénées-Orientales

L’agropastoralisme pour débroussailler la montagne et les vignes en plaine comme coupe-feu… Les Aspres semblent détenir des éléments de solution contre les feux de forêt. Mais le modèle est menacé par les difficultés de financement. A quelque 700 mètres au-dessus du petit village de Montbolo, dans le massif des Aspres, les vaches d’Eloi Bellier sont en plein travail. En broutant les genêts, les jeunes frênes et les ronces de ce flanc de montagne pour se nourrir, elles nettoient le terrain, limitant la végétation qui pourrait brûler…

Après l’emballement médiatique, le parc d’activités accusé de discrimination prend la parole

Le gérant du parc de loisirs Tyrovol dans les Pyrénées-Orientales, mis en examen pour « discrimination », dément avoir refusé l’accès à un groupe d’enfants israéliens en raison de « convictions personnelles ». Il évoque des raisons techniques et de sécurité.

