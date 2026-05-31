Revue de presse du 31 mai 2026 : Ils ont parlé de Perpignan et des Pyrénées-Orientales

Les Pyrénées-Orientales, théâtre d’une guerre mémorielle… Ce dimanche 24 mai 2026, la revue de presse revient sur les sujets qui ont mis les Pyrénées-Orientales sous les projecteurs des médias nationaux.

Côté mer, l’anse de Paulilles vient rappeler le rôle du Conservatoire du littoral depuis 50 ans. Et côté montagne, le débat est vif sur la présence des croix sur les sommets de Pyrénées. Également dans les colonnes nationales, la chaleur qui s’invite dans les épreuves écrites du bac professionnel. Vous l’avez manquée ? (Re)lisez la précédente revue de presse.

Le Monde / Dans les Pyrénées-Orientales, les victoires de l’extrême droite aux municipales menacent la mémoire locale et le récit historique

« Les victoires du Rassemblement national à Rivesaltes et d’un candidat aux convictions pétainistes à Elne, lors des élections des 15 et 22 mars, ont renforcé les attaques contre plusieurs sites mémoriels dans un territoire bouleversé par l’arrivée des républicains espagnols puis des rapatriés d’Algérie. »

Libération / A Rivesaltes, le RN joue la concurrence des mémoires, contre la vérité historique

« Le mémorial du camp, qui inaugure sa nouvelle exposition permanente ce vendredi, a subi ces derniers mois les attaques de l’extrême droite qui s’attache principalement à la question des harkis et de l’Algérie française. Et tente, avec Louis Aliot, de créer ses propres circuits mémoriels. »

Politico / L’ex du Gud a monté un faux Sciences Po, enquête sur une drôle d’affaire

Politico a enquêté sur Christian Prade, ancien militant d’extrême droite, et exhume à cette occasion un de ses alias : Dr John Thomas. Un nom indissociable de la campagne des municipales de 2020 à Perpignan, et du « sondage, élaboré par un institut appelé SciencesPoll, (qui) a joué les trouble-fêtes lors de l’entre-deux-tours ».

Le Figaro / Le Conservatoire du littoral, un projet visionnaire et envié qui a sauvé notre bord de mer

« En 1975, une loi crée cette institution publique pour acquérir un tiers des côtes et les protéger. » Et l’anse de Paulilles en est la parfaite illustration pour le quotidien : « Du sable sombre, des pins parasols, des bâtiments, certains restaurés, d’autres en ruine, posés sur une trentaine d’hectares d’un vert encore tendre en ce début de printemps : il est difficile d’imaginer qu’on entre ici sur une ancienne usine de dynamite. »

La Croix / Au sommet des Pyrénées, la « guerre des croix » empoisonne l’air

« Deux alpinistes ont trouvé vendredi 22 mai 2026 la nouvelle croix du pic d’Aneto jetée en contrebas du sommet pyrénéen. (…) Ce n’est pas la première fois que la croix d’Aneto chute de son piédestal. L’originale, métallique, avait été installée il y a plus de soixante-dix ans par le Club alpin catalan. » Évoquant également celle plantée au sommet du Canigou, le quotidien revient sur le vif débat sur la présence des signes religieux dans les espaces naturels, notamment au sommet des montagnes.

Le Monde / Bac pro 2026 : les chefs d’établissement « bricolent » pour organiser les épreuves malgré la chaleur

Températures inédites pour un mois de mai, inadaptation du bâti scolaire au changement climatique, le journal questionne les conditions des épreuves écrites du bac professionnel. « ‘Nous sommes devenus des professionnels de l’hydratation’, ironise Florent Martin, proviseur d’un lycée professionnel des Pyrénées-Orientales et membre de l’exécutif du SNPDEN-UNSA. »

RTL / Perpignan : un lycéen placé en garde à vue après la violente agression d’une camarade de classe

« Un lycéen de 18 ans a été placé en garde à vue après l’agression en plein cours d’une camarade de classe vendredi 22 mai. Trois autres personnes, qui ont tenté d’intervenir, ont également été blessées. »

Ouest France / « Elle n’en voulait plus » : une famille de Perpignan accusée d’avoir jeté son chien par la fenêtre

« Un chien a chuté du premier étage d’un immeuble de Perpignan (Pyrénées-Orientales), dimanche 24 mai. Blessé, l’animal a été recueilli par une association qui estime qu’il aurait été jeté volontairement par ses propriétaires. Elle prévoit de porter plainte pour maltraitance et appelle aux dons pour financer ses soins. »

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