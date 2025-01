Revue de presse du 5 janvier 2025, ils ont parlé de Perpignan et des Pyrénées-Orientales

Article mis à jour le 5 janvier 2025 à 10:28

Pour cette première revue de presse de l’année 2025, les médias nationaux ont braqué leurs projecteurs sur Perpignan et les Pyrénées-Orientales.

Le Monde revient sur le record insolite du plus long discours, prononcé durant 124 heures au buffet de la gare. L’Humanité met en lumière les défis rencontrés par l’association Welcome 66, engagée dans l’aide aux migrants. De leur côté, France Info et Le Figaro analysent l’occupation du siège de la Mutualité Sociale Agricole (MSA) par un syndicat agricole, sur fond d’élections professionnelles.

Vous l’avez manquée ? Lisez ou relisez la revue de presse du 29 décembre.

Partout, les moulins à paroles nous guettent pour nous tomber dessus et nous tenir la grappe sans fin. Certains de leurs malheureux interlocuteurs en viennent à élaborer des stratégies d’évitement pour ne pas avoir à les subir. Néanmoins, les pipelettes ne sont pas toujours narcissiques ou futiles : elles peuvent ainsi conjurer un mal-être et même parfois nous être utiles. (…)

Trop de mots mais quelque chiffres. 124, c’est la durée en heures du discours le plus long du monde attribué au Français Lluis Colet, à l’âge de 62 ans. En 2009, cet employé municipal et guide au Musée catalan des arts et traditions populaires a disserté sans interruption au buffet de la gare à Perpignan, sous la surveillance d’un médecin. Il s’est nourri d’aliments légers et s’est tenu éveillé cinq nuits durant. Son thème de prédilection ? Le peintre Salvador Dali, qui décréta que la gare de Perpignan était « le centre du monde » et inventa les « montres molles », invitant à se libérer du temps qui passe.

À Perpignan, les conséquences du discours de l’extrême droite municipale diffusé à bas bruit

Dans la ville administrée par le RN Louis Aliot, l’association Welcome66 poursuit son travail d’insertion des demandeurs d’asile et réfugiés malgré des pressions contre ses partenaires, instrumentalisés par l’édile xénophobe. Se jeter à l’eau les bras le long de corps ou la tête la première depuis un petit plongeoir, apprendre à gérer sa respiration… En ce début d’après-midi, six jeunes exilés s’initient à la natation dans la piscine d’une commune voisine de Perpignan.

Quand la Coordination rurale passe à l’action à Perpignan

France Info / Crise agricole : une vingtaine de militants de la Coordination Rurale occupent le siège de la Mutualité Sociale Agricole à Perpignan

Les agriculteurs exigent des mesures immédiates pour « sauver » l’agriculture française. Une vingtaine de militants de la Coordination Rurale occupent mardi 31 décembre le siège de la Mutualité Sociale Agricole à Perpignan (Pyrénées-Orientales) pour dénoncer « l’inaction » des autorités face à la crise agricole et exiger des mesures urgentes.

Le deuxième syndicat agricole prévoit de bloquer certains accès du périphérique parisien ce dimanche. Une façon d’entrer dans la campagne des élections professionnelles agricoles. Dans « un scénario optimiste », Serge Bousquet-Cassagne estime que la Coordination rurale peut rafler la présidence de 25 à 50 chambres d’agriculture à l’issue des élections professionnelles fin janvier. Contre trois actuellement.

Le tonitruant président de la chambre du Lot-et-Garonne est persuadé que le moment est venu, pour le deuxième syndicat de France, de « renverser la table ». Depuis l’opération spectaculaire dans les entrepôts du marché de Rungis en janvier 2024, rebaptisée « marche héroïque » en interne, le mouvement a multiplié les coups d’éclat : déversement de tonnes de déchets devant la préfecture d’Agen, blocage de la MSA de Perpignan, bâchage de radars dans la Manche.

Retenu dans son pays, l’écrivain est en danger

Le Figaro / L’état de santé de Boualem Sansal suscite la vive inquiétude de ses soutiens

Incarcéré en Algérie depuis la mi-novembre, le romancier, suscite une vive inquiétude de la part de son comité de soutien, qui alerte sur un «risque d’altération irréversible» de son état de santé. (…) Le vendredi 20 décembre, la ville de Perpignan, particulièrement impliquée dans la défense de l’écrivain, a dévoilé une banderole en son honneur. Déjà nommé citoyen d’honneur de la ville, Boualem Sansal continue de bénéficier d’un large soutien, en France comme à l’international.

Bains d’eau chaude naturelle et diamant sur galette à Perpignan

Les eaux naturellement chaudes de Saint-Thomas restent encore et toujours l’une des meilleures manières de terminer une journée hivernale à la montagne. Du soleil, des maillots et comme un air d’été en plein hiver. Nichés au cœur des montagnes du Haut-Conflent, les bains de Saint-Thomas attirent en fin d’année des centaines de visiteurs, tous impatients de fouler les piscines. Alimentés par une source d’eau chaude naturelle, les bassins affichent 37°C contre 9°C à l’extérieur. De quoi faire le bonheur des vacanciers.

Deux boulangers, un père et son fils, vont cacher deux fèves dans leurs galettes, qui permettront aux gagnants de remporter un diamant. Deux boulangers cachent deux fèves dans les galettes des rois qui peuvent vous faire gagner deux diamants d’une valeur de 850 euros chacun. Pour gagner le diamant et la couronne, il faut aller à Cabestany et à Saint-Estève, dans les boulangeries les Pains du Soleil, dans les Pyrénées-Orientales.