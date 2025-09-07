Revue de presse du 7 septembre : Ils ont parlé de Perpignan et des Pyrénées-Orientales

Article mis à jour le 7 septembre 2025 à 09:31
Au programme de la revue de presse du 7 septembre 2025 ? En marge du festival de photojournalisme, Louis Aliot crée la polémique avec son exposition sur les massacres du 7 octobre en Israël. Aussi dans l’actualité : Visa pour l’image Perpignan vu par les médias nationaux, les montagnes catalanes et la préhistoire. Photo © Sébastien Leurquin.
Vous l’avez manquée ? Lisez ou relisez la revue de presse du 31 août.
Polémique après l’inauguration par le maire RN de Perpignan d’une exposition sur les massacres du 7 octobre en Israël
Médiapart / À Perpignan, Louis Aliot instrumentalise la photographie et la communauté juive
Alors que le festival international de photojournalisme Visa pour l’image draine des milliers de visiteurs dans les rues de Perpignan, son maire RN organise une contre-expo sur les massacres du 7 Octobre en Israël, sur fond d’instrumentalisation politique et journalistique.
Visa pour l’image Perpignan dans l’œil des médias nationaux
Le Figaro / Visa pour l’Image se penche sur la place de l’homme face au dérèglement climatique
Le festival international de photojournalisme, qui se déroule à Perpignan jusqu’au 14 septembre, donne à voir les dégâts causés par l’homme sur la planète, mais aussi les initiatives mises en place pour les réparer. Ou s’y adapter.
Le Monde / A Visa pour l’image, Jean-Louis Courtinat, photographe des exclus et de leur quotidien
Figure de la photo sociale, il présente au festival de Perpignan ses travaux consacrés aux plus fragiles de la société française, sans-abri, handicapés, personnes âgées… Jean-Louis Courtinat détonne au festival Visa pour l’image de Perpignan. Lui n’a jamais rêvé, contrairement à la plupart des photojournalistes, de reportages ou d’aventures dans des pays lointains. « J’ai toujours travaillé à ma porte. Je suis très limité comme photographe ! », résume, dans un sourire, ce grand bavard, en short et baskets.
RFI / Photojournalisme: Visa d’or News décerné à l’Irlandais Ivor Prickett
Le Visa d’or News, prix le plus prestigieux du festival de photojournalisme Visa pour l’image, a été décerné samedi 6 septembre 2025 à Perpignan à Ivor Prickett du New York Times pour son travail sur la guerre au Soudan.
Préhistoire et montagnes catalanes
France Info / Montagnes catalanes : une ascension à couper le souffle dans les Pyrénées-Orientales
Vendredi 5 septembre, le journal de « 13 Heures » vous emmène à la découverte du pays catalan, dans les Pyrénées-Orientales. Un territoire magnifique, qui abrite un patrimoine historique très riche avec son fort du XVIIe siècle et son tunnel qui est l’un des plus longs du monde.
Radio France / Cannibalisme à la préhistoire : l’Homo est un loup pour l’Homo
Le cannibalisme préhistorique, attesté dès Homo Antecessor, intrigue encore. Des traces retrouvées sur des os prouvent des pratiques parfois rituelles ou symboliques, sans lien systématique avec la faim. Il demeure une question importante pour comprendre les comportements humains du passé.
Made In Perpignan est un média local, sans publicité, appartenant à ses journalistes. Chaque jour, nous enquêtons, vérifions et racontons les réalités sociales, économiques et environnementales des Pyrénées-Orientales.
Cette information locale a un coût. Et pour qu’elle reste accessible à toutes et tous, sans barrière ni influence, nous avons besoin de votre soutien. Faire un don, c’est permettre à une presse libre de continuer à exister, ici, sur notre territoire.
- Revue de presse du 7 septembre : Ils ont parlé de Perpignan et des Pyrénées-Orientales - 7 septembre 2025
- Bilan de l’été dans les Pyrénées-Orientales : Fréquentation stable, mais « le client ne consomme plus comme avant » - 5 septembre 2025
- Cantines, transports, lycées : comment l’Occitanie promet la rentrée la moins chère de France - 2 septembre 2025