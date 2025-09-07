Revue de presse du 7 septembre : Ils ont parlé de Perpignan et des Pyrénées-Orientales

Article mis à jour le 7 septembre 2025 à 09:31

Au programme de la revue de presse du 7 septembre 2025 ? En marge du festival de photojournalisme, Louis Aliot crée la polémique avec son exposition sur les massacres du 7 octobre en Israël. Aussi dans l’actualité : Visa pour l’image Perpignan vu par les médias nationaux, les montagnes catalanes et la préhistoire. Photo © Sébastien Leurquin.

Vous l’avez manquée ? Lisez ou relisez la revue de presse du 31 août.

Polémique après l’inauguration par le maire RN de Perpignan d’une exposition sur les massacres du 7 octobre en Israël

Alors que le festival international de photojournalisme Visa pour l’image draine des milliers de visiteurs dans les rues de Perpignan, son maire RN organise une contre-expo sur les massacres du 7 Octobre en Israël, sur fond d’instrumentalisation politique et journalistique.

À Perpignan, alors que se tient le festival international de photojournalisme Visa, le maire RN Louis Aliot instrumentalise la photographie et la communauté juive. www.mediapart.fr/journal/fran… — Edwy Plenel (@edwyplenel.bsky.social) 2025-09-01T12:38:59.782Z

Visa pour l’image Perpignan dans l’œil des médias nationaux

Le festival international de photojournalisme, qui se déroule à Perpignan jusqu’au 14 septembre, donne à voir les dégâts causés par l’homme sur la planète, mais aussi les initiatives mises en place pour les réparer. Ou s’y adapter.

Figure de la photo sociale, il présente au festival de Perpignan ses travaux consacrés aux plus fragiles de la société française, sans-abri, handicapés, personnes âgées… Jean-Louis Courtinat détonne au festival Visa pour l’image de Perpignan. Lui n’a jamais rêvé, contrairement à la plupart des photojournalistes, de reportages ou d’aventures dans des pays lointains. « J’ai toujours travaillé à ma porte. Je suis très limité comme photographe ! », résume, dans un sourire, ce grand bavard, en short et baskets.

Le Visa d’or News, prix le plus prestigieux du festival de photojournalisme Visa pour l’image, a été décerné samedi 6 septembre 2025 à Perpignan à Ivor Prickett du New York Times pour son travail sur la guerre au Soudan.

Préhistoire et montagnes catalanes

Vendredi 5 septembre, le journal de « 13 Heures » vous emmène à la découverte du pays catalan, dans les Pyrénées-Orientales. Un territoire magnifique, qui abrite un patrimoine historique très riche avec son fort du XVIIe siècle et son tunnel qui est l’un des plus longs du monde.

Le cannibalisme préhistorique, attesté dès Homo Antecessor, intrigue encore. Des traces retrouvées sur des os prouvent des pratiques parfois rituelles ou symboliques, sans lien systématique avec la faim. Il demeure une question importante pour comprendre les comportements humains du passé.

Made In Perpignan est un média local, sans publicité, appartenant à ses journalistes. Chaque jour, nous enquêtons, vérifions et racontons les réalités sociales, économiques et environnementales des Pyrénées-Orientales.



Cette information locale a un coût. Et pour qu’elle reste accessible à toutes et tous, sans barrière ni influence, nous avons besoin de votre soutien. Faire un don, c’est permettre à une presse libre de continuer à exister, ici, sur notre territoire.