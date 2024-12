Revue de presse du 1er décembre, ils ont parlé de Perpignan et des Pyrénées-Orientales

Article mis à jour le 1 décembre 2024 à 10:03

Au programme de la revue de presse du 1er décembre 2024 : Perpignan inégalitaire, l’homme de Tautavel sur France 5. Louis Aliot et le procès des assistants parlementaires. Et le maire d’Elne quitte X (ancien Twitter).

Vous l’avez manquée ? Lire ou relire la revue de presse du 24 novembre.

Perpignan « la pauvre »

A partir de données nouvelles de l’Insee permettant de visualiser les poches de richesse et celles de pauvreté, nous avons dressé le profil de 59 grandes agglomérations. (…) Perpignan fait figure d’archétype des agglomérations marquées par un niveau de pauvreté important et dont la ville-centre est paupérisée, une configuration qui caractérise aussi Troyes, Creilou encore Limoges. Spécialiste de Perpignan, le géographe David Giband rappelle que 32 % de la population (et un enfant sur deux) y vit désormais sous le seuil de pauvreté.

« C’est une ville qui gagne des habitants mais essentiellement des habitants pauvres, et dont l’entièreté du centre-ville est en quartier prioritaire de la ville : une exception française. » Ville fortement ethnicisée, à la diversité sociale réduite, elle n’a pas fait l’objet de politique urbaine d’envergure depuis les années 1950. « En dehors de quelques aménagements en centre-ville, elle est dans son jus », résume le chercheur.

https://twitter.com/x_delcourt/status/1862035561986273746

L’homme de Tautavel en prime time

La documentariste Emma Baus dresse un passionnant portrait-robot des plus lointains habitants du territoire français, il y a un demi-million d’années. Qui étaient les premiers habitants de l’Europe, bien avant l’Homo sapiens (depuis 55 000 ans sur le continent), et même avant Neandertal (vers 300 000 ans) ? Comment ont-ils survécu dans l’environnement hostile et glacial qui régnait alors ? Quels liens les différents groupes humains nouaient-ils entre eux ? Pour esquisser des réponses à ces questions vertigineuses, la documentariste Emma Baus nous emmène au pied de la chaîne pyrénéenne, sur le site de Tautavel (Pyrénées-Orientales).

https://twitter.com/LeMondeTV/status/1862226998288163057

Un documentaire et un superbe livre-enquête retracent l’épopée de la Caune de l’Arago, qui pourrait bien nous révéler l’histoire des premiers habitants de l’Europe. Tout commence le 22 juillet 1971, lorsque l’équipe du jeune préhistorien Henry de Lumley met au jour dans la grotte de Tautavel, également appelée la Caune del’Arago, un crâne préhistorique quasi intact.

https://twitter.com/LePoint/status/1862202062743781741

Louis Aliot, d’ancien assistant parlementaire à maire de Perpignan

Près de 4,5 millions d’euros de détournements suspectés, enrichissement de proches, condamnation passée de son parti… A l’issue du procès des « emplois fictifs » du Rassemblement national, les éléments juridiques justifiant une inéligibilité immédiate de la cheffe de file de l’extrême droite pèsent lourd. Verdict le 31 mars. (…) L’ex-compagnon de Marine Le Pen, Louis Aliot, aujourd’hui maire de Perpignan, a ainsi touché 5 000 euros par mois durant trois ans via un contrat d’assistant parlementaire à mi-temps.

https://twitter.com/Challenges/status/1862119478756085873

Menacé par une peine de trois ans d’inéligibilité après les réquisitions du parquet, le maire RN, Louis Aliot, pourrait être contraint de lâcher son fauteuil. Une éventuelle condamnation qui le priverait de briguer sa propre succession dans la seule grande ville conquise par le parti.

Le maire d’Elne claque la porte du réseau social X

Comme plusieurs personnalités avant lui, un maire communiste des Pyrénées-Orientales a décidé de quitter X pour marquer sa désapprobation des prises de position d’Elon Musk, qu’il qualifie de « fasciste ».